יום ראשון, 02.11.2025 שעה 08:40
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

ג'אבר: רצינו כמחאה לשבת על הדשא ולא לשחק

מגן ריינה שיתף אחרי ההפסד 2:0 למכבי ת"א: "התמודדנו כ"כ יפה נגדם והשופט בא לקלקל, הוא חיפש את זה". בסול ללייבוביץ': "שיפוט חרא כזה לא ראיתי"

|
שחקני ריינה באים בטענות ללייבוביץ' (חג'אג' רחאל)
שחקני ריינה באים בטענות ללייבוביץ' (חג'אג' רחאל)

בבני ריינה איבדו אתמול (שבת) את הסבלנות אחרי ההפסד 2:0 למכבי תל אביב, שהשאיר את הקבוצה עמוק עמוק בתחתית הליגה עם נקודה אחת מתוך 27 אפשריות. יושב ראש המועדון, סעיד בסול, אמר לשופט גל לייבוביץ’ את דעתו על תצוגת השיפוט: “אני מאד מכבד אותך בתור בן אדם, אבל לשפוט את המשחק בצורה כזאת? כזה שיפוט חרא לא ראיתי. חבל שלא שרקת לעוד שני פנדלים". 

מאוחר יותר, בסול הוסיף ל-ONE: "אין ולא היה צריך לשרוק את הפנדלים. השופט שרק בצורה קלה מדי את הפנדלים נגדנו וגם הכרטיס האדום שהוציא לנו היה מיותר. המשחק היה גמור, בשביל מה לייבוביץ’ חיפש לשלוף צהוב שני לשחקן שלנו? כדי להראות שהוא בעל הבית במגרש? גם בשבוע שעבר וגם השבוע טעו נגדנו. עכשיו כולם יגידו שבסול התלונן על השופטים. לגבי רועי משפתי ומה שקרה איתו בסיום המשחק – העסק לא היה איתי, אלא עם איש המשק שלנו. באתי בטענות למשפתי על כך שקילל את איש המשק”.

מגן הקבוצה, עבדאאלה ג'אבר, שנראה כמי שקורא לשחקנים לשבת במגרש אחרי ספיגת הפנדל השני, אמר: “רציתי לאסוף את השחקנים לשבת על הדשא ולא לשחק כדי להביע מחאה. אלה היו אמוציות של מה שקרה במגרש. פסקו נגדנו שבעה פנדלים בתשעה משחקי ליגה, על כל דבר הכי קטן שורקים נגדנו. עד לפנדל הראשון, מכבי תל אביב לא הייתה במשחק, את ההזדמנות הכי גדולה אנחנו החמצנו. אז למה לתת למכבי תל אביב כאלה מתנות? בגלל שאנחנו ריינה?

גל לייבוביץגל לייבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

“כעסתי מאד על מה שהיה. במשחק הזה הרגיש לי שהשופט חיפש את זה. בכל פעם כשהגענו אליו הוא צעק לעברנו ‘אני אתן לכם אדום’, מה יש לו? עוד לפני המשחק הוא אמר למוחמד שכר ‘תיזהר לדבר איתי, אני אוציא לך צהוב’. הוא בא הפוך על הפוך. התמודדנו כל כך יפה נגדם והשופט בא לקלקל. כשמגיע נגדנו שישרקו, אבל הפעם זה לא הגיע. מכבי תל אביב לא צריכה טעויות של שופטים כדי לנצח אותנו”.

