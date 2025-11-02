ג'אבר: רצינו כמחאה לשבת על הדשא ולא לשחק

בבני ריינה איבדו אתמול (שבת) את הסבלנות אחרי ההפסד 2:0 למכבי תל אביב, שהשאיר את הקבוצה עמוק עמוק בתחתית הליגה עם נקודה אחת מתוך 27 אפשריות. יושב ראש המועדון, סעיד בסול, אמר לשופט גל לייבוביץ’ את דעתו על תצוגת השיפוט: “אני מאד מכבד אותך בתור בן אדם, אבל לשפוט את המשחק בצורה כזאת? כזה שיפוט חרא לא ראיתי. חבל שלא שרקת לעוד שני פנדלים".

מאוחר יותר, בסול הוסיף ל-ONE: "אין ולא היה צריך לשרוק את הפנדלים. השופט שרק בצורה קלה מדי את הפנדלים נגדנו וגם הכרטיס האדום שהוציא לנו היה מיותר. המשחק היה גמור, בשביל מה לייבוביץ’ חיפש לשלוף צהוב שני לשחקן שלנו? כדי להראות שהוא בעל הבית במגרש? גם בשבוע שעבר וגם השבוע טעו נגדנו. עכשיו כולם יגידו שבסול התלונן על השופטים. לגבי רועי משפתי ומה שקרה איתו בסיום המשחק – העסק לא היה איתי, אלא עם איש המשק שלנו. באתי בטענות למשפתי על כך שקילל את איש המשק”.

מגן הקבוצה, עבדאאלה ג'אבר, שנראה כמי שקורא לשחקנים לשבת במגרש אחרי ספיגת הפנדל השני, אמר: “רציתי לאסוף את השחקנים לשבת על הדשא ולא לשחק כדי להביע מחאה. אלה היו אמוציות של מה שקרה במגרש. פסקו נגדנו שבעה פנדלים בתשעה משחקי ליגה, על כל דבר הכי קטן שורקים נגדנו. עד לפנדל הראשון, מכבי תל אביב לא הייתה במשחק, את ההזדמנות הכי גדולה אנחנו החמצנו. אז למה לתת למכבי תל אביב כאלה מתנות? בגלל שאנחנו ריינה?

גל לייבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

“כעסתי מאד על מה שהיה. במשחק הזה הרגיש לי שהשופט חיפש את זה. בכל פעם כשהגענו אליו הוא צעק לעברנו ‘אני אתן לכם אדום’, מה יש לו? עוד לפני המשחק הוא אמר למוחמד שכר ‘תיזהר לדבר איתי, אני אוציא לך צהוב’. הוא בא הפוך על הפוך. התמודדנו כל כך יפה נגדם והשופט בא לקלקל. כשמגיע נגדנו שישרקו, אבל הפעם זה לא הגיע. מכבי תל אביב לא צריכה טעויות של שופטים כדי לנצח אותנו”.