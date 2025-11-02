"אין לנו בעל בית במגרש, לא לומדים מטעויות"

תחושות מאכזבות במכבי חיפה לאחר ה-2:2 אתמול (שבת) מול הפועל ירושלים. העובדה שבסיום המשחק נשיא המועדון, יעקב שחר, שבדרך כלל יורד לחדר ההלבשה, לא נראה באזור, אומרת הכל. שחר נצפה כשהוא עצבני בגלל השער האומלל שקבוצתו ספגה ממש על סף השריקה לסיום, שגרם לחלוקת נקודות.

“אנחנו לא לומדים כלום מטעויות שאנחנו עושים. נשארו כמה דקות כדי לשמור על התוצאה ולתת לנו קצת אוויר וקצת נחת ובמקום זה שוב מורגש שאין בעל בית במגרש. בנו כאן קבוצה בלי בעל בית. במקום שכולם יהיו בעמדות המוצא שלהם ויעמדו מאחורי הכדור בחצי שלנו, אנחנו מאבדים את הראש, לא חוזרים כולם אחורה לחצי שלנו ובסוף סופגים שער שאסור לקבל מעבירה מיותרת”, אמרו בחיפה.

את העבירה שהובילה לשער השוויון ביצע עבדולאי סק, שבחודש האחרון מעורב בלא מעט שערי חובה שהירוקים סופגים. אגב, עד לאותה עבירה, הסנגלי היה אחד הטובים בהגנת הקבוצה.

דולב חזיזה ושון גולדברג מתוסכלים (עמרי שטיין)

השוער, גיאורגי ירמקוב, ספג ביקורת גם הוא בעקבות שער השוויון שספג: “אם בשער הראשון ירמקוב לא יצא מהשער כדי לקלוט את הכדור שהוגבה לרחבת החמש, הרי שבשער השני הוא היה חייב להגיב ולקחת את הכדור שעבר לו בין הידיים. אם שריף כיוף היה סופג את הגול הזה, היו גומרים אותו בתקשורת. לשוער ברמתו של ירמקוב אסור היה לו לספוג את השער הזה. גם מול נתניה, ירמקוב עשה פנדל מיותר שהוביל להפסד וגם אתמול הוא טעה", אמרו בקבוצה.

ברק בכר יכול היה בסיום להיות מאוכזב כמו כולם. המאמן השכיל לקראת ההפסקה לשנות מערך מקו של חמישה שחקני הגנה לקו של ארבעה שחקני הגנה ולהכניס את קני סייף וקנג'י גורה אל המגרש מה שגרם לקבוצה לשחק בצורה הרבה יותר התקפית ולכבוש שני שערים, כשבמצב של יתרון היא יכולה הייתה אף לכבוש עוד שני שערים. “במקום שנוביל 0:4 ונגמור את המשחק, שני כדורים שלנו הלכו לקורות ומכאן הכל התהפך והלך קשה”, הוסיפו בכרמל.

גיאורגי ירמקוב מתוסכל בסיום (עמרי שטיין)

בכר מודע לכך שייקח זמן עד אשר יצליח לחבר את הקבוצה. תבניות ההתקפה של הקבוצה אכן השתפרו, אבל ההפקרות בדקות האחרונות צריכה להדליק לאנשי מכבי חיפה לא מעט נורות אדומות. הירוקים ללא ניצחון כבר שישה משחקים, מה שמעצים את הביקורות מצד הקהל על ראשי המועדון בעקבות ההתנהלות המקצועית בתחילת העונה. גם המראות בסיום, כאשר השחקנים שמעו את הקהל צועק לעברם: "תורידו את החולצות, אין לכם כבוד”, אלו דברים שבמועדון היו מעדיפים לא לראות, אבל נראה שלפחות השנה, שום דבר לא הולך.

במכבי חיפה לא מדברים כרגע בקול רם על השינויים בינואר, אבל כבר עכשיו נראה שמי שנמצאים במוקד בגזרת העוזבים הצפויים הם צמד הזרים ג'ורג’ה יובאנוביץ' ומתיאס נהואל. במועדון מהכרמל ינסו לצרף במקומם שחקנים שוברי שוויון, על מנת שהקבוצה לא תמצא את עצמה במצב לא נעים בו היא לא מגיעה בסוף העונה הסדירה לפלייאוף העליון.