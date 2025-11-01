בריבו כבש, טוקלומטי דייק בדו-קרב פנדלים

ליגת ה-MLS מתקרבת לרגעי ההכרעה שלה והמושבה הישראלית בארצות הברית ממשיכה לעשות חיל, כשבמשחקי הפלייאוף הופיעו צמד החלוצים הישראלי, עידן טוקלומטי ותאי בריבו.

טוקלומטי, שיצא יחד עם קבוצתו שארלוט למשחק חוץ מול ניו יורק סיטי כשהם בפיגור 1:0 מהמפגש הראשון, לא הצליח למצוא את הרשת בתום ההתמודדות, אבל המשחק, שנשלח לפנדלים על מנת להכריע את סדרת הטוב משלושה משחקים, הלך לצד של הישראלי, כשטוקלומטי אף כובש את אחד הפנדלים. ליאל עבדה ישב על הספסל.

במשחק השני, פילדלפיה יוניון המשיכה ליהנות ממלך השערים שלה, תאי בריבו, ששמר על עקביות ומצא את הרשת מול שיקגו פייר, עם שער שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:1. אחרי שבמפגש הראשון הוא הצליח לכבוש רק מהנקודה הלבנה בבעיטות הכרעה, הפעם החלוץ עזר לקבוצתו להתקרב אל עבר הבטחת השלב הבא כבר בסיום המשחק. האם זה יספיק? המשחק עוד מתקיים ורק בסיומו נדע.