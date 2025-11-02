עידו שחר: חיכיתי וקיוויתי למה שקורה איתי העונה

מכבי תל אביב גברה אמש (שבת) 0:2 על מכבי בני ריינה ורשמה ניצחון שני ברציפות בליגת העל. את השער הראשון כבש עידו שחר בכדור עונשין מ-11 מטרים, כאשר המאמן, ז'רקו לאזטיץ', הסביר אחרי המשחק כי יש סדר בועטים בקבוצה וכאשר שחר על הדשא - הוא הבועט הראשון. לאחר מכן, אלעד מדמון בעט את הפנדל השני והבקיע גם הוא.

"אני באמת שמח מאוד לעזור לקבוצה לנצח, זה ניצחון מאוד חשוב שלנו, לא מגרש קל, עשינו את העבודה על הצד הטוב ביותר", סיפר שחר לאחר המשחק. "הייתה לנו תקופה בלי ניצחון, זה לא תירוץ כמובן, אבל שיחקנו נגד קבוצות ברמה מאוד גבוהה. פאוק סלוניקי מובילה את הליגה ביוון ודינמו זאגרב את הליגה בקרואטיה, מיטיולן מקום ראשון או שני בליגה האירופית כולה, אולי השמות לא נוצצים אבל אלה משוכות אירופיות קשות, אנחנו זוכים באליפויות ונלחמים על תארים גם כדי לשחק באירופה וזה חלק מהמקצוע, גם עכשיו אסטון וילה זה חלק מהכיף והחלום של כל שחקן להיות במקומות האלה".

שחר נשאל על אסטון וילה, היריבה שמחכה לצהובים ביום חמישי באנגליה, וענה: "קיבלנו הגרלה של ליגת אלופות לכל דבר. חד משמעית, אני יכול להגיד לך ולא כקלישאה, המטרה שלנו באמת היא לעלות מהליגה האירופית ובכל משחק שנשחק זו המטרה שלנו. הקהל מאוד יחסר לנו מול אסטון וילה והיינו מאוד שמחים אם הם היו יכולים להיות שם אבל לא נתייחס או ניכנס לדברים שהם יותר פוליטיקה".

עידו שחר כובש (חג'אג' רחאל)

על כך שהפך לבורג מרכזי יותר העונה וכתוצאה מכך הוא גם הכובש השני בטיבו של הקבוצה, אמר: "אני מנסה לעשות את הטוב ביותר שלי, מרגיש את כל הביטחון והגב מהמאמן, הוא נותן לי להשתמש בתכונות הטובות שלי, שזה לכבוש שערים מתנועה לעומק, אני רעב, אנחנו רעבים לניצחונות ורעבים להצליח. העמדה הטבעית שלי היא "8". זה מה ששיחקתי כל הנוער וכל הנבחרות הצעירות, אין לי בעיה לשחק גם מגן ימני, 6 או 10, כל מה שהמאמן יגיד לי אני אעשה באהבה. מה שקורה איתי העונה זה מה שחיכיתי לו וקיוויתי לו, לשחק, ולעזור לקבוצה לנצח, להיות חלק מרכזי מהסגל ואני מאוד שמח על זה".

עוד אמר שחר: "אנחנו קבוצה צעירה וגם בעונה שעברה היינו קבוצה צעירה עם סגל צעיר וזה לא מובן מאליו לרוץ ככה גם בליגה וגם באירופה, ואתם רואים את זה גם ביחס לקבוצות אחרות. זו עונה שלישית שלי רצוף במכבי, אני שמח, עברתי את הילדים והנוער ואת כל הסדר שיש במכבי, אני מרגיש חלק מזה והכי שמח בעולם".