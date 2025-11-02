"שמנו בצד שבוע לא פשוט עם אתגרים מורכבים"

מכבי תל אביב חזרה אמש (שבת) מנוף הגליל עם 0:2 על מכבי בני ריינה וסגרה בכך כמה ימים סוערים מאוד שעברו על המועדון, עם דגש על התקרית במהלכה מוחמד עלי קמארה, בלם הקבוצה, הכה את רז שלמה מיד עם סיום המשחק מול עירוני קריית שמונה ביום שני באצטדיון בלומפילד. ללא הבלם שמושעה עד ליום שני, ואחרי ימים סוערים שכללו גם אמירות בתקשורת על חדר ההלבשה של הקבוצה ואף הראיון מצד אביו של אלעד מדמון בתכנית "שיחת היום", הגיעה הקבוצה לנוף הגליל וידעה לצאת עם שלוש נקודות במשחק שהתפתח להיות לא פשוט.

היכולת לא הייתה מרשימה, זה די ברור, אבל במכבי ת”א היו מרוצים מהאופי ומקור הרוח לאורך המשחק. “שמנו בצד שבוע לא פשוט ומלא באתגרים מורכבים”, אמרו במועדון. “היו עוד דברים שהפריעו, לא רק הסיפור עם קמארה, אבל ידענו לצאת מזה עם אופי חזק. בעונה שעברה הפסדנו לריינה פעמיים וברוב המקרים המשחקים בנוף הגליל הם משחקים לא פשוטים, אז לצאת עם ניצחון חלק זה חשוב. אנחנו עדיין בשלב שבו יש עלינו עומס שונה משאר הקבוצות, עם אירופה, ולמדנו גם בעונה שעברה שלצד השאיפה ליכולת טובה, לא פחות חשוב לדעת לקחת את כל הנקודות ברגעים האלה של העומס, הקושי והפציעות”.

בקבוצה החמיאו לרועי משפתי, שרשם הצלה גדול במחצית הראשונה מול זה טורבו, חלוצה של ריינה. מי ששוב היה מהטובים על כר הדשא הוא איסוף סיסוקו. הקשר ממאלי הציג משחק טוב גם מול עירוני קריית שמונה, והמשיך את מגמת העלייה ביכולתו כאשר שמר היטב על האמצע והרוויח הרבה כדורים במאבקים מול שחקני ריינה. לצד זאת, שוב היה קושי של שחקני ההתקפה לסיים מול השער ואמנם אלעד מדמון כבש בפנדל שבוע שני ברציפות, אך גם הוא, גם סייד אבו פרחי וגם אושר דוידה לא הצליחו למצוא את הרשת ממצבים טובים. גם יון ניקולאסקו שעלה כמחליף רשם שתי החמצות בדקות האחרונות, ומכבי ת”א עדיין משוועת לשחקני התקפה שייכנסו לתלם.

אלעד מדמון, שוב כבש אך פספס ממצבים טובים (חג'אג' רחאל)

ביום רביעי תמריא מכבי ת”א לאנגליה לקראת משחקה מול אסטון וילה בבירמינגהאם במסגרת המחזור הרביעי של הליגה האירופית. השאלה הגדולה שתרחף עד רביעי היא האם קמארה יחזור לסגל ויהיה עם הקבוצה, או שלצד עונש ההשעיה שקיבל מאימוני הקבוצה, מה יחליט לאזטיץ’ מצידו כמאמן מבחינת החזרתו של הבלם לעניינים. המשחק ישוחק ביום חמישי כאשר ביום ראשון מכבי ת”א תארח את בית”ר ירושלים, למה שבהחלט יכול להיחשב כסוג של משחק עונה ראשון עבור האלופה העונה.