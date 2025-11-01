רונאלדו העניק לאל נאסר ניצחון בדקה ה-104

כשהוא מתקרב בצעדי ענק אל היעד של 1,000 שערים בקריירה, כריסטיאנו רונאלדו הוסיף הערב צמד שערים, כולל אחד דרמטי בדקה ה-104 של המשחק, והעניק לאל נאסר ניצחון גדול, בדמות 1:2 על אל פייחה במסגרת המחזור השביעי של הליגה הסעודית.

בעקבות הצמד, הפורטוגלי העלה את מאזנו ל-952 שערי קריירה, כשהוא רחוק רק 48 מהיעד המיוחל. הפנומן הפך פיגור מוקדם של ג’ייסון רמסיירו בדקה ה-13, בזכות שער בדקה ה-37 מבישול של קינגסלי קומאן, והשלים את המהפך עמוק בתוך תוספת הזמן, כשדייק מהנקודה הלבנה.

רונאלו ואל נאסר מוליכים את טבלה הליגה הסעודית כשהם עם מאזן מושלם של שבעה ניצחונות משבעה משחקים, ולא מן הנמנע שאם ימשיכו בכושר הקיים, שני הצדדים אולי ישיגו את מבוקשם עוד העונה.