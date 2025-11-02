תסכול בהפועל פ"ת: לא מצליחים להרוג משחקים

תסכול גדול בהפועל פתח תקווה. הקבוצה של עומר פרץ מהווה מעין תקליט שבור במשחקים האחרונים. היא משחקת טוב, אפילו טוב מאוד לפרקים, אך בדקות הטובות שלה, לא כובשת מספיק ואילו במומנטום של היריבה, היא סופגת מיידית. אמש (שבת), היא הובילה פעמיים מול בני סכנין, אך סיימה רק ב-2:2 בדרך למשחק חמישי ברציפות ללא ניצחון ליגה.

"אנחנו לא מצליחים להרוג משחקים וזה מסתכל. אנחנו משחקים כדורגל טוב, אבל לא יודעים בדקות הטובות לכבוש שניים או שלושה שערים. יכולנו להיות כבר עם עוד שלוש או ארבע נקודות בטבלה", אמרו במועדון.

הקשר צ'פיוקה סונגה, עלה אמש לשחק למרות טרגדיה אישית. אתמול בבוקר, נפטר אחד מקרובי משפחתו, אך הזמבי הבהיר לאנשי המועדון כי הוא יעלה וייתן הכול. מכיוון שלא יספיק בכל אופן להגיע להלוויה, במועדון יתייעצו עם השחקן, האם בכל זאת ימריא עכשיו וייעדר מהמשחק מול הפועל חיפה, או ימריא אחריו בשל העובדה שמיד לאחר מכן מגיעה פגרה של שלושה שבועות.

עומר פרץ (שחר גרוס)

מי שהפך שלא בצדק, להיות מי שמקבל לא מעט ביקורות הוא השוער עומר כץ. בסיום, המאמן עומר פרץ סיפק מונולוג בו התייחס לשוער שלו: "אני מרגיש שלקחו את עומר כשעיר לעזאזל. הוא לא התחיל את העונה טוב בגביע הטוטו, אבל אח"כ התאזן והציג יכולת יציבה. הוא הציל אותנו בדקה ה-90, אני מאוד שלם לגביו. הוא לא דמות נורא מוחצנת ולשוער לפעמים זה גורם לסביבה לא להרגיש אותו", אמר פרץ.

"הוא משרה עלינו ביטחון, אני מרגיש שבאים עליו לפעמים שלא לצורך. אני רגוע לגביו, לא ראיתי ממנו מתחילת העונה שהוא עשה טעויות והוא הציל אותנו בהרבה מקרים. כנראה בגלל פרסונה פחות מוחצנת יותר קל לבוא אליו בביקורת יתר", הוסיף.

עומר כץ (אורן בן חקון)

"מה חסר לנו? שאלה טובה. אנחנו לא משחקים כדורגל בשביל המחמאות אלא בשביל להביא נקודות. זה מאכזב אותנו וננסה להביא את הנקודות בפעם הבאה. מה קרה במחצית השנייה? זו שאלה טובה. בכדורגל יש מומנטומים לכל קבוצה: לא הצלחנו לשים את ה-1:3 וכשהם היו במומנטום הם כן ידעו לכבוש. לא הצלחנו לשמור על השער כשלא היינו במומנטום", סיכם בסיום הקשר נדב נידם.

"ננתח את הדברים, ספגנו שערים קלים וזו עובדה. לא מגיעים נגדנו להרבה מצבים ובכל זאת בכל מצב שמגיעים נגדנו הכדור נכנס. זה גם חוסר מזל, בכדורגל לפעמים אין חוקים ובכל מצב אתה נענש. יש תקופות כאלה ויש תקופות שהכדור לא נכנס. זה כרגע המצב, אני מקווה שבשבוע הבא נשמור על שער נקי וננצח. אם אנחנו שווים יותר נקודות? זה לא רלוונטי. זה המצב שלנו וכנראה זה מה שאנחנו שווים. אנחנו משחקים טוב ואני מקווה שהדברים יתחברו לנו יותר".

נדב נידם (שחר גרוס)

הקשר ג'וסלין טאבי, עדיין נמצא בשלבי החלמה מהפציעה שלו ועל פי הצפי, הוא לא יהיה כשיר למשחק מול הפועל חיפה ביום ראשון הבא. הוא אמור להיות כשיר למשחק הביתי שלאחר הפגרה, מול מכבי חיפה.