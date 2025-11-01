"לא מבין למה גל לייבוביץ לא בעט את הפנדל"

הרוחות בבני ריינה סוערות לאחר ההפסד 2:0 למכבי תל אביב הערב (שבת) בליגת העל, כשהבעלים של הקבוצה סעיד בסול זעם על השיפוט ודיבר בראיון חריג בסיום המשחק.

סעיד בסול אמר על העימותים בסיום המשחק: “אין אמוציות, דווקא מכבי ת”א נגד מכבי בני ריינה יש כבוד גדול בינינו. מכבדים אחד את השני, ביקרנו אצלם כמה פעמים, לא חושב שיש אמוציות נגד מכבי ת”א, היה ויכוח בין איש המשק שלנו והשוער שלהם שזרק כדור לקהל שלו, קיללו אחד את השני, בסוף הכל בסדר.

“הטענות היו על הכדור, זה כדור שלנו, למה הוא זורק לקהל שלנו? יש איגוד שופטים, שקבע את התוצאה מהבית. שני פנדלים, שבוע שעבר גם, הריקבון הזה באיגוד השופטים צריך פיתרון. יש ועדה מקצועית ויגידו שהכל חוקי, הכל לפנתאון, ויש בערבית משפט שאומר הגנב הוא השומר, אז מה יהיה? יותר גרוע מזה לא יהיה. לא מבין למה לייבוביץ’ לא בעט את הפנדל, רואים את הפאול, עוד פאול, ובסוף צהוב שני לשחקן שלנו”.

גל לייבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

הבעלים של ריינה המשיך בחריפות: “את האמת לומר לך, אולי זו היכולת של השופטים, אבל אני תוהה אם יש VAR, שני פנדלים במשחק כזה. אני אשאל שאלה, מישהו ראה את מכבי בועטת בעיטה אחת לשער? ובסוף מה? היא מנצחת 0:2 משני פנדלים. אנחנו משקיעים מלא כסף, ויבוא שופט שיחליט שהוא שורק פנדל שזה קל מדי. בשבילנו זה לא פנדל, או חדרה, או טבריה, אבל כשזה מכבי ת”א או חיפה או ב”ש אז באים עם כבוד יתר, מפחדים, אולי לא מקבלים משכורת אחרי משחק שמכבי ת”א לא מנצחת, אני תוהה, אני שואל את הדברים האלה, אולי מכבי ת”א נותנת משכורות ואז השופטים משקשקים”.

על העצבים באמצע המשחק והרצון להפסיק לשחקן הבהיר: “לא אמרתי לג’אבר להוריד את השחקנים. אמרתי לו שיישב על התחת ולא ישחקו, אם השופט קבע כמה ייגמר אז שישחקו אחד עם השני, אמרתי לו שיישב על התחת, לא שירדו מהדשא. אבל עובדה שהגיע עוד אדום בסוף, אז מה זה עוזר. אני מקלל? אל תכלילו. בגלל שהוא שחקן של מכבי ת”א מותר לו לבוא לקלל, אני לא מבין את זה, עובדה שהוא בעצמו בא והתנצל. שאלו אותו למה הוא זורק כדורים, הוא קילל.

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

“אני מאוד מכבד אותו, אני לא פוסל שבעתיד הרחוק הוא יהיה שחקן של ריינה, יש לי טענות רק למה שאני רואה על הדשא מהשופטים, אלו הטענות שלנו. כל מי שראה את המשחק יבוא ויגיד שאנחנו מגזימים, אבל אי אפשר שזה יעבור על סדר היום, שבוע שעבר פנדל ופסילת שער, מה אני מצפה? לא יודע, להגיד לך את האמת, אין לי מושג מה יקרה, זה הריקבון שיש. אחריות לא שלי, של ההתאחדות, של המנהלת, משקיעים כל כך הרבה כסף מהקבוצות ובמקום לבוא ולסדר את הדברים ולסדר את רמת השיפוט שיש אצלנו, כל שבוע רואים דברים הזויים, לא יודע, אין לי תשובות. מחכה לשמוע את אדון גל לייבוביץ’ ומה הוא אמר, אני באמת רוצה לשמוע אותו, ועוד השופט הרביעי אומר ב-VAR אישרו, ברור שיאשרו, למה שלא יאשרו.

לסיום אמר: “נגד השופטים האלה לא נוכל להישאר ליגה, נגד הקבוצות אנחנו נראים טוב מאוד ממשחק למשחק, אבל זה לא עוזר שלא צוברים נקודות לצערי. ראינו שתי קבוצות כמעט באותה יכולת, מהצד שלהם ומהצד שלנו הייתה הצלה של משפתי או החמצה שלנו, עוד מצב כאן או שם. צריך מזל בחיים, נקווה שהכל יסתדר. יש לנו מאמן טוב, סגל שחקנים טוב, נעשה כל מה שאנחנו יכולים”.