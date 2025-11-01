שאהין כשיר ויפתח, התלבטות בעמדת הכנף

לאחר שזכתה ללא מעט מחמאות במשחק האחרון שהסתיים עם תחושת פספוס והפסד למכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד 3:1, עירוני קריית שמונה תחזור מחר (ראשון) לאצטדיונה הביתי הזמני בנתניה, כשתארח את הקבוצה המקומית.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של המגן השמאלי בילאל שאהין, שנפצע מול מכבי ת"א ועבר צילום, אשר שלל קרע בשריר התאומים. האחרון, סובל ממעין צלקת באזור, אך חזר ביומיים האחרונים לאימונים מלאים ויפתח בהרכב.

ברדה, יקבל מחר בחזרה את החלוץ היחיד שלו בסגל, אדריאן אוגריסה, שנעדר מול מכבי ת"א עקב הרחקה. על פי המסתמן, אחד מבין אנתוני לימבומבה או מוסה עליי ירדו לספסל, כאשר נראה שלקשר הניגרי עדיפות קלה.

אנתוני לימבומבה בועט (עמרי שטיין)

"שיחקנו נגד שתי קבוצות עם תקציבי עתק ואיכויות בלתי נגמרות. אני לא רוצה מחמאות, אני רוצה נקודות: נגד באר שבע עשינו את זה ונגד מכבי ת"א היו המון רגעים טובים. בסופו של דבר מדובר בספורט תחרותי ונצטרך לדעת להביא נקודות במקומות אחרים עם הכדורגל שלנו", התייחס המאמן שי ברדה לשני המפגשים הקודמים.

"ההכנה שלנו שונה לחלוטין, כי מכבי נתניה שונה לגמרי משתי הקבוצות הללו. מכבי נתניה היא קבוצה מצוינת עם סגל מצוין ומאמן מצוין. נתניה משחקת גם מבחינת השיטה לא דומה לב"ש ולמכבי וגם מבחינת הסגנון. יוסי אבוקסיס משחק שנים באותו הסגנון ועושה את זה בצורה מצוינת ואנחנו נצטרך לדעת להתמודד עם זה. אין משחקים קלים בליגה הזאת, אתה כל פעם צריך לדעת להביא את הקבוצה שלך לסיטואציה של הכנה מושלמת וזה מה שיעזור לנו נגד מכבי נתניה".

שי ברדה (רדאד ג'בארה)

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שירצקי, מוסה עלי (אנתוני לימבומבה), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה