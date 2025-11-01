יום שבת, 01.11.2025 שעה 23:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
204-208מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

שאהין כשיר ויפתח, התלבטות בעמדת הכנף

ק"ש תנסה לחזור לנצח מול נתניה, המגן לא סובל מקרע. ברדה מתלבט מי יפנה את מקומו לאוגריסה ששב מהרחקה: "אבוקסיס משחק באותו סגנון בצורה מצוינת"

|
בילאל שאהין (רועי כפיר)
בילאל שאהין (רועי כפיר)

לאחר שזכתה ללא מעט מחמאות במשחק האחרון שהסתיים עם תחושת פספוס והפסד למכבי תל אביב באצטדיון בלומפילד 3:1, עירוני קריית שמונה תחזור מחר (ראשון) לאצטדיונה הביתי הזמני בנתניה, כשתארח את הקבוצה המקומית.

הבשורה הטובה מגיעה מכיוונו של המגן השמאלי בילאל שאהין, שנפצע מול מכבי ת"א ועבר צילום, אשר שלל קרע בשריר התאומים. האחרון, סובל ממעין צלקת באזור, אך חזר ביומיים האחרונים לאימונים מלאים ויפתח בהרכב.

ברדה, יקבל מחר בחזרה את החלוץ היחיד שלו בסגל, אדריאן אוגריסה, שנעדר מול מכבי ת"א עקב הרחקה. על פי המסתמן, אחד מבין אנתוני לימבומבה או מוסה עליי ירדו לספסל, כאשר נראה שלקשר הניגרי עדיפות קלה.

אנתוני לימבומבה בועט (עמרי שטיין)אנתוני לימבומבה בועט (עמרי שטיין)

"שיחקנו נגד שתי קבוצות עם תקציבי עתק ואיכויות בלתי נגמרות. אני לא רוצה מחמאות, אני רוצה נקודות: נגד באר שבע עשינו את זה ונגד מכבי ת"א היו המון רגעים טובים. בסופו של דבר מדובר בספורט תחרותי ונצטרך לדעת להביא נקודות במקומות אחרים עם הכדורגל שלנו", התייחס המאמן שי ברדה לשני המפגשים הקודמים.

"ההכנה שלנו שונה לחלוטין, כי מכבי נתניה שונה לגמרי משתי הקבוצות הללו. מכבי נתניה היא קבוצה מצוינת עם סגל מצוין ומאמן מצוין. נתניה משחקת גם מבחינת השיטה לא דומה לב"ש ולמכבי וגם מבחינת הסגנון. יוסי אבוקסיס משחק שנים באותו הסגנון ועושה את זה בצורה מצוינת ואנחנו נצטרך לדעת להתמודד עם זה. אין משחקים קלים בליגה הזאת, אתה כל פעם צריך לדעת להביא את הקבוצה שלך לסיטואציה של הכנה מושלמת וזה מה שיעזור לנו נגד מכבי נתניה".

שי ברדה (רדאד גשי ברדה (רדאד ג'בארה)

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שירצקי, מוסה עלי (אנתוני לימבומבה), מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */