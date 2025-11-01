יום שבת, 01.11.2025 שעה 23:40
נערים ג': ניצחון דרמטי לעוספיא במשחק רב שערים

במשחק רב שערים ומהפכים ניצחה מכבי עוספיא 4:5 את מכבי אחי איכסאל, שהייתה קרובה להשגת נקודת ליגה ראשון במסגרת המחזור השישי של מחוז יזרעאל

מכבי עוספיא נערים ג' (מכבי עוספיא)
מכבי עוספיא נערים ג' (מכבי עוספיא)

אחד מהמשחקים המרתקים של הסופ"ש האחרון בליגות הנערים והנוער, נערך הבוקר (שבת) במגרש הסינטטי בכפר יפיע, שם נפגשו קבוצות נערים ג' של מכבי אחי איכסאל את מכבי עוספיא למשחק במסגרת המחזור השישי במחוז יזרעאל. איכאסל, שהפסידה בחמשת המחזורים הראשונים, קיוותה לצאת לדרך חדשה יחד עם המאמן עבדל ווהב חבשה, שמאמן גם את קבוצת הנוער. עוספיא קיוותה לשפר עמדות בחלק העליון של מרכז הטבלה. לא היה רגע דל במשחק, שהניב תשעה שערים, מהפכים משני הצדדים ובסיום האורחים מעוספיא זכו בניצחון דרמטי.

הקבוצה המארחת פתחה את המשחק בצורה מצוינת, שער שכבש האדי האדיה העלה את איכסאל ליתרון 0:1. צמד שערים שכבש לועאי מוראד בתוך דקה אחת (13’,14’) חולל מהפך ראשון במשחק והעניק לעוספיא יתרון 1:2. בהמשך המחצית הראשונה היה זה התור של איכסאל לחולל מהפך: שערים שכבשו ג'מאל שרארי (27’) וברנארד מסייס (37’) העניקו למארחת יתרון 2:3 בתום המחצית הראשונה.

מכבי עוספיא פתחה את המחצית השנייה שוב עם מהפך, אלא שהפעם ארבע דקות נדרשו לעניין: שער שכבש אדהם מוראד (49’) ושער שכבש אימאר נסראלדין (53’), שעלה כמחליף בפתיחת המחצית השנייה, העבירו את היתרון שוב לצד של עוספיא, שצעדה ביתרון 3:4, אך דקה אחת לפני תום המועד החוקי שער שכבש עלי שלעבי, שעלה כמחליף קודם לכן, קבע שוויון 4:4. נגמר? ממש לא. עמוק בתוספת הזמן שער שכבש שאמי שאמי האורח קבע את תוצאת המשחק, ניצחון 4:5 לזכות מכבי עוספיא.

שחקני איכסאל ועוספיא נערים גשחקני איכסאל ועוספיא נערים ג' לפני המשחק (מכבי עוספיא)

חסן עזאם, מאמן מכבי עוספיא, אמר בסיום: “הגענו למשחק, לאחר שנודע לנו כי איכסאל מינתה מאמן חדש וצירפה כמה שחקני רכש. וכבר אחרי שלוש דקות הם הפתיעו אותנו בשער מוקדם, אך מהר מאוד חזרנו למשחק והצלחנו לעשות מהפך, אך איכסאל לא יודעים לוותר, שוב ושוב הקשו עלינו. אני רוצה להודות לאריות שלי על המאמץ, הלחימה ובעיקר האופי. אני רוצה להודות להנהלת מכבי עוספיא, שעושה הכל כדי שהקבוצה הזאת תמשיך להצליח ולצעוד קדימה, ולבסוף לפרגן לאיכסאל על המאמץ והלחימה לאורך כל המשחק”.

