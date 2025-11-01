יום שבת, 01.11.2025 שעה 23:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
1811-169בורנמות'2
178-1710טוטנהאם3
1711-1810צ'לסי4
177-119סנדרלנד5
1716-1710מנצ'סטר יונייטד6
167-179מנצ'סטר סיטי7
169-1410קריסטל פאלאס8
1515-1710ברייטון9
1514-169ליברפול10
158-99אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
128-99ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
619-710נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
222-710וולבס20

צ׳לסי גברה 0:1 על טוטנהאם בדרבי של לונדון

הבלוז התאוששו מההפסד הדרמטי לסנדרלנד במחזור הקודם וניצחו את היריבה העירונית, כשז׳ואאו פדרו שבר בצורת, כבש מקרוב בדקה ה-34 והכריע את המשחק

|
ז׳ואאו פדרו מאושר (IMAGO)
ז׳ואאו פדרו מאושר (IMAGO)

המחזור העשירי של הליגה האנגלית נמשך הערב (שבת) עם דרבי לונדוני ומפגש צמרת מסקרן, כשטוטנהאם אירחה את צ׳לסי. בסיום, הכחולים גברו 0:1 והצליחו להתאושש מההפסד הדרמטי לסנדרלנד במחזור הקודם.

המשחק נפתח בקצב טוב, כשאחרי 34 דקות הגיע השער הראשון. מויסס קאייסדו המשיך בכושר הנפלא שלו מפתיחת העונה ובישל לז׳ואאו פדרו, ששבר בצורת אחרי תקופה אישית לא טובה מבחינתו, והבלוז עלו ליתרון.

בחצי השני הספרס ניסו לחזור, כשמנגד האורחת חיפשה את השני, אך ללא הצלחה. בסיום, צ׳לסי ניצחה כאמור 0:1 ועלתה זמנית למקום הרביעי בטבלה, כשהיא במאזן דומה לזה של טוטנהאם שבמקום השלישי עם 17 נקודות. 

שחקני צ׳לסי חוגגים (IMAGO)שחקני צ׳לסי חוגגים (IMAGO)
