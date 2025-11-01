קלמנזון: אנחנו עדים לחוסר אחידות בולט בשיפוט

עירוני טבריה נותרה בתחתית הליגה לאחר שהפסידה הערב (שבת) להפועל תל אביב, במשחק שבו ספגה כרטיס אדום רביעי העונה בשמונה משחקים. במועדון רותחים על השיפוט, ולא רק בגלל האדומים אלא בגלל מספר החלטות שגויות לטענתם לאורך העונה.

הבעלים אריה קלמנזון הוציא הודעה לתקשורת בנושא: “במועדון עירוני דורות טבריה מביעים אכזבה וזעם על רמת השיפוט במשחקי הקבוצה בשבועות האחרונים. אנו עדים לחוסר אחידות בולט בהחלטות השופטים, אשר פוגעות באופן ישיר בהוגנות המשחק ובשוויון ההזדמנויות בין הקבוצות.

“בשבוע שעבר אושר שער לאחר עבירות ברורות על שניים משחקני הקבוצה, ואילו השבוע שער חוקי של פיטר מייקל נפסל ללא סיבה מוצדקת. מצבים דומים נשרקים באופן שונה לחלוטין: הערב, עבירה של שחקן הפועל על חביבאללה נענתה בשריקה בלבד ללא כרטיס, בעוד סמבה ספג כרטיס צהוב שני על עבירה זהה כמעט לחלוטין.

עוד הוסיף קלמנזון: “מדובר בשיפוט לא עקבי, לא אחיד ולא הוגן, שפוגע באמינות המשחק ובמאמץ הספורטיבי של שחקנינו. המועדון דורש מההתאחדות והגורמים המקצועיים לבחון את ההתנהלות השיפוטית לעומק ולהבטיח שוויון מלא לכלל הקבוצות בליגה”.