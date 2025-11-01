גולר, ויניסיוס ואמבפה בהתקפת ריאל לוולנסיה

ריאל מדריד ניצחה 1:2 בקלאסיקו את ברצלונה וכעת היא רוצה להגדיל את הפער מהיריבה המושבעת. הבלאנקוס יארחו הערב (שבת, 22:00) את ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו במחזור ה-11 של הליגה הספרדית (שידור חי בערוץ ONE) וניצחון ירחיק אותם שמונה נקודות מבארסה, לה יהיה משחק חסר.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קרראס, אורליאן צ׳ואמני, ארדה גולר, ג׳וד בלינגהאם, פרנק מסטנטואונו, ויניסיוס וקליאן אמבפה.

קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם סידרו לצ’אבי אלונסו ניצחון על בארסה הפצועה והחבולה, שגם איבדה את פדרי בכרטיס אדום. לא פחות מכך, מה שתפס את הכותרות הוא החילוף של ויניסיוס והתגובה שלו: זעם בירידה מהמגרש והיישר לחדר ההלבשה.

אבל אלונסו הרגיע את הרוחות במסיבת העיתונאים ורוצה לראות עוד ניצחון. למעשה, ריאל עם רצף של חמישה ניצחונות, ובסך הכל יש לה העונה 12 ניצחונות ב-13 משחקים – ההפסד היחיד היה 5:2 בדרבי לאתלטיקו בספטמבר.

מנגד, ולנסיה רחוקה מאוד מהימים שבהם הייתה חברה קבועה בצמרת. העטלפים אמנם ניצחו 0:5 את מראסנה בגביע המלך, אבל בליגה יש להם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון והם רק במקום ה-18.