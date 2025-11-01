יום שבת, 01.11.2025 שעה 21:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"זה לא זמן להסתכל על הטבלה, הקבוצה מאוחדת"

מאמן מ.ס אשדוד, סילבס, אחרי ה-1:4 הגדול על הפועל חיפה: "חבל לי שירדנו קצת אחורה בחצי השני, אבל לא יכול להתלונן". אראל: "נסתכל קדימה ונתקן"

|
חיים סילבס (אורן בן חקון)
חיים סילבס (אורן בן חקון)

המחזור התשיעי של ליגת העל נערך היום (שבת) כאשר מ.ס אשדוד אירחה את הפועל חיפה באצטדיון הי”א והמשיכה במומנטום הנהדר בו היא נמצאת, כשרשמה 1:4 על האדומים מהכרמל וסופרת משחק ליגה חמישי ברציפות ללא הפסד.

לאחר המשחק דיבר מאמן המנצחת, חיים סילבס: “גם היום התחלנו במינוס ואני מאוד שמח שחזרנו. ניצחונות כאלה מתחילים במשחקים כמו בשבוע שעבר, שידענו לא להפסיד קודם. חבל לי שירדנו קצת אחורה במחצית השנייה, אבל אני לא יכול להתלונן אחרי 1:4 וחזרה מפיגור. מנצחים בבית וממשיכים הלאה”.

“זה לא זמן להסתכל על הטבלה. היא צפופה ואנחנו עובדים משבת לשבת. כל קבוצה דורשת התייחסות מלאה, ללא התייחסות לטבלה. שבוע שעבר שיחקנו לא טוב, השבוע הצגנו הופעה יפה, אנחנו מאוחדים והקבוצה מחוברת ויודעת להפוך תוצאה ולעשות משחק כזה יפה”.

שחקני אשדוד חוגגים (שחר גרוס)שחקני אשדוד חוגגים (שחר גרוס)

על הצער הכבד שפקד את איברהים דיאקיטה עם היוודע על מות אימו: “זו עוצמה של חדר הלבשה, אנחנו כמובן משתתפים בצערו, הוא היה בדילמה גדולה אם ללכת בכלל, חיבקנו אותו, הקארמה גם הייתה איתו והוא הבקיע שער, אני מאוד מתרגש”.

על ההתמודדות מול הפועל ב”ש במחזור הבא: “שום משחק לא נגמר על הנייר. כמובן שב”ש זה משחק אחר, אבל נתכונן, ואני רוצה שנמשיך בדרך שלנו”.

שחקני אשדוד בעננים (שחר גרוס)שחקני אשדוד בעננים (שחר גרוס)

גם מאמן הפועל חיפה, גל אראל, שיתף בסיום: “פתחנו את המשחק טוב עם שער דקה שנייה, ואז הלכנו אחורה, משחק לחץ לא עבד ואשדוד החלו להשתלט על המשחק. היה לנו מצב לתת את השני ובמקום זה ירדנו למחצית בפיגור 3:1. ניסינו לשנות את השיטה, בחצי השני יצרנו המון מצבים, אבל לא נתנו שער. מאכזב, נסתכל קדימה ונתקן”.

“יותר מדאיג אותי זה שקיבלנו שבעה שערים בשני משחקים. אנחנו קבוצה שיודעת לייצר מצבים ובסוף נכבוש. ניסינו לאלתר ולסדר את המערך, לא כל כך הלך וכל הכבוד לאשדוד”.

גל אראל (שחר גרוס)גל אראל (שחר גרוס)

על שחרור של לארי אנגולו: “הוא פחות התחבר, גם מקצועית וגם חברתית, זה היה יותר נכון לנו ולו, הוא עשה פה כמה משחקים והיה קצת מאכזב. ברגע שהיה רצון הדדי סגרנו את זה בצורה הכי טובה שיש”.

“הפועל חיפה ייצבה את משחק ההגנה. ספגנו שני שערים מקרוסים מהצדדים. זה דבר שאנחנו עובדים עליו המון, נצטרך לייצב את ההגנה עוד, לייצר מצבים וכמובן גם להבקיע שערים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */