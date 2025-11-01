הפתעה: הפועל ירושלים רשמה 2:3 על מכבי פ"ת

המחזור התשיעי בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2009, יצא לו לדרך היום (שבת). המחזור יינעל ביום שלישי כשמ.ס אשדוד (צו פיוס) תארח את הפועל כפר סבא. במוקד, ניצחונה המדהים של הפועל ירושלים 2:3 את מכבי פתח תקווה. מכבי תל אביב רשמה 2:3 על מכבי נתניה והפועל קריית שמונה הביסה 1:5 את הפועל פתח תקווה.

מכבי פתח תקווה – הפועל ירושלים 3:2

ניצחון שני ברציפות לחבר'ה של עודד ברנע, אחרי תקופה קצת פחות טובה שכללה שלושה הפסדים רצופים, כולל 6:0 למכבי נתניה. והנה, לפני ארבעה ימים הירושלמים ניצחו 2:3 את הפועל קריית שמונה, והפעם מול אחת הקבוצות החזקות בליגה ועוד בחוץ. דאגים אבי קבע 0:1 לירושלים, עידו דרורי השווה התוצאה. ענבר מורג ואיתי זליקוביץ' כבר רשמו 1:3 לירושלמים, אלא שבדקה ה-90 עדו ברקו צימק ל-3:2 וכמעט גרם להתקף לב בצד הירושלמי. הפסד ליגה שני העונה למכבי פתח תקווה וראשון בביתה. ניצחון חוץ ראשון, לעומת זאת, להפועל ירושלים.

נערים א' הפועל ירושלים (באדיבות המועדון)

בית"ר טוברוק – הפועל חדרה 2:2

החדרתיים של רן בר הוליכו פעמיים ושמטו פעמיים את שלוש הנקודות שציפו לקחת מההתמודדות הזו. עילאי מור יוסף קבע 0:1, דוד קגן קבע 1:1, מואמן קבהא החזיר היתרון לחדרה עם 1:2 ודניאל חסין השווה פעם נוספת ושלח את הקבוצות הביתה עם נקודה אחת ביד. אושרי בוזגלו, שוערה של טוברוק, ראה צהוב שני בדקה ה-91 והוצא לעברו האדום. חדרה טרם ניצחה במשחקי החוץ שלה.

בני יהודה ת"א – הפועל תל אביב 0:0

ללא הכרעה. הדרבי התל אביב הקטן הסתיים בשוויון נקודות. תוצאת תיקו ראשונה העונה לכתומים משכונת התקווה. הפועל תל אביב, לעומת זאת, טרם הפסידה עד כה העונה. תוצאת התיקו, מבחינתה של בני יהודה, מגיעה לאחר שני הפסדים ושבעה שערים שהוציאה הקבוצה הצעירה מהרשת. בהפועל תל אביב התקשו, לאחר שברביעי האחרון השיגו 1:3 על מכבי חיפה.

מכבי נתניה – מכבי תל אביב 3:2

באין מפריע, מכבי תל אביב ממשיכה להוביל את הטבלה. ניצחון תשיעי בתשעה משחקים ו-41 שערי ליגה – הכמות הגבוהה ביותר בעבור קבוצה עד כה. זה לא הלך פשוט, ובכל זאת התל אביבים של ארז בלפר חזרו הביתה עם חיוך, בזכות שערים של נועם עזרן, עידו יוסף ואון יונה (שער בדקה ה-90). לי חן ואיתי רוסו ניסו לעשות צרות מן העבר השני, ללא הצלחה. נתניה עם הפסד ליגה ראשון בבית.

בני סכנין – הפועל רעננה 2:2

כשסכנין כבר הייתה קרובה לניצחון ליגה ראשון לעונה הנוכחית, הגיע לו אריאל שוורצמן וקבע 2:2 דרמטי בדקה ה-91 להתמודדות והשאיר את רעננה עם שלושה הפסדי ליגה בלבד. דיאב חוסין ומג׳ד יאסין הבקיעו למקומיים, יואב איזנברג כבש השער הראשון לזכות רעננה. תוצאת תיקו ראשונה לרעננה בחוץ. סכנין נשארת מתחת לקו האדום.

הפועל קריית שמונה – הפועל פתח תקווה 1:5

המלאבסים פשוט לא הגיעו להתמודדות. המקומיים חגגו בזכות שערים של איתי אקסול (צמד), אביעד מלכה, זיד עפיפי וראוד בסתוני. יונתן מעוז צימק ל-3:1, זה לא הספיק. הניצחון, שיש שיגידו מפתיע במיוחד, הוא השני של קריית שמונה בתשעת משחקיה עד כה. לאור התוצאה, הקבוצה עלתה מהמקום ה-18 והאחרון למקום ה-17. הפועל פתח תקווה בפתיחה רעה מאוד, עם הפסד שישי במספר העונה.

הפועל ק"ש נערים א' (באדיבות המועדון)

אביעד מלכה, איתי אקסול, זייד עפיפי וראוד בסטוני (באדיבות הפועל קריית שמונה)

מכבי חיפה – בית"ר ירושלים (02/11, קצף תחתון חיפה, 18:00)

הפועל באר שבע – מ.כ. נהלל יזרעאל (02/11, וסרמיל 4 באר שבע, 18:15)

מ.ס. אשדוד – הפועל כפר סבא (04/11, הסינתטיקו באשדוד, 17:00)