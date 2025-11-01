לא משנה מי יאמן במכבי חיפה, הסגל לא איכותי

בתוספת הזמן של המשחק, קנג’י גורה, עלי מוחמד, פיטר אגבה, סילבה קאני וטריבנטה סטיוארט עלו ללחוץ את שחקני הפועל ירושלים והותירו מאחוריהם שטח גדול, מה שאיפשר לשחקני הפועל ירושלים לצאת קדימה בהתקפת מעבר די בקלות. ואז הגיעה העבירה על סף הרחבה והבעיטה פנימה מהכדור החופשי. במהלך הזה היה רצף של טעויות שהוביל את הירוקים לספוג ולאבד עוד ניצחון בדקה האחרונה של המשחק, שהסתיים ב-2:2 מאכזב בסמי עופר.

זו הפעם השלישית ברציפות שמכבי חיפה מאבדת יתרון מבטיח, מה שהופך את זה לעניין מגמתי ולא מקרי, וזה מאפיין בדרך כלל התנהגות של קבוצות תחתית. זה כבר משחק שישי ברציפות ללא ניצחון ליגה, ובפעם הקודמת שזה קרה הקבוצה סיימה במקום העשירי.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב מסכמים את איבוד הנקודות מול אחת מהקבוצות החלשות בליגת העל: הבנייה של הקבוצה נוראית וברק בכר מנסה להתמודד עם זה במגוון דרכים, דקות הפתיחה הנוראיות והשינוי שעשה האיש על הקווים, המהלך האחרון במשחק מראה עד כמה לקבוצה חסרה אינטליגנציית משחק, והתחושה היא שלא משנה מי יעמוד על הקווים, הסגל חלש וחסר איכות.

בנוסף: המספרים השליליים, ההשוואה להיסטוריה, גאורגי ירמקוב נדבק בבינוניות, עבדולאיי סק מייצר פעולות שפוגעות בקבוצה, דולב חזיזה עם נתון שלילי בלתי נתפס, הזרים שבדרך החוצה בינואר, הפתרון שיכול להגיע מהספסל ומי צריך לשחק לצידו של סטיוארט שכבש צמד? כמו כן, עסקנו בשאלה האם בכר טעה כשהסכים לחזור לחיפה. האזינו לפודקאסט.