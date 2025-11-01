יום שבת, 01.11.2025 שעה 21:08
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1319-1711סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

נצמדה לבארסה: 0:3 לאתלטיקו מדריד על סביליה

הקולצ'ונרוס המשיכו להתאושש מהתבוסה מול ארסנל עם ניצחון שני ברצף, שהציב אותם במקום ה-4 בצמוד לקטלונים. אלברס (פ'), אלמדה וגריזמן כבשו. צפו

חוליאן אלברס מאושר (IMAGO)
חוליאן אלברס מאושר (IMAGO)

המחזור ה-11 של הליגה הספרדית נמשך היום (שבת) כאשר רגע לפני שתארח את אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי ביום שלישי בליגת האלופות, אתלטיקו מדריד רשמה ניצחון ליגה שני ברציפות כשגברה 0:3 על סביליה במטרופוליטנו. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE.

אתלטיקו מדריד – סביליה 0:3

0:3 נהדר של אתלטיקו על סביליה

הקולצ’ונרוס המשיכו גם הערב בהתאוששות מה-4:0 הכואב מול ארסנל בליגת האלופות, ואחרי ה-0:2 על בטיס במחזור שעבר, גברו היום על קבוצה נוספת מאנדלוסיה וחיברו ניצחון שני ברציפות, שהציב אותם במקום הרביעי עם כמות נקודות זהה לברצלונה, לפחות עד שזו תשחק מחר מול אלצ’ה. מנגד, דווקא מאז ה-1:4 הענק על ברצלונה, סביליה ממשיכה להתדרדר וסופרת הפסד ליגה שלישי ברציפות.

מי אם לא חוליאן אלברס פתח את החגיגה של החבורה של דייגו סימאונה עם פנדל מדויק בדקה ה-64, כאשר בנו של דייגו, ג’וליאנו סימאונה בישל לארגנטינאי אחר, טיאגו אלמדה, את השער השני בדקה ה-77. בדקה ה-90, אלמדה הפעם היה על תקן המבשל, כאשר אנטואן גריזמן המחליף כבש.

