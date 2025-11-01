נצמדה לבארסה: 0:3 לאתלטיקו מדריד על סביליה

המחזור ה-11 של הליגה הספרדית נמשך היום (שבת) כאשר רגע לפני שתארח את אוניון סן ז’ילואז של ענאן חלאילי ביום שלישי בליגת האלופות, אתלטיקו מדריד רשמה ניצחון ליגה שני ברציפות כשגברה 0:3 על סביליה במטרופוליטנו. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE.

אתלטיקו מדריד – סביליה 0:3

0:3 נהדר של אתלטיקו על סביליה

הקולצ’ונרוס המשיכו גם הערב בהתאוששות מה-4:0 הכואב מול ארסנל בליגת האלופות, ואחרי ה-0:2 על בטיס במחזור שעבר, גברו היום על קבוצה נוספת מאנדלוסיה וחיברו ניצחון שני ברציפות, שהציב אותם במקום הרביעי עם כמות נקודות זהה לברצלונה, לפחות עד שזו תשחק מחר מול אלצ’ה. מנגד, דווקא מאז ה-1:4 הענק על ברצלונה, סביליה ממשיכה להתדרדר וסופרת הפסד ליגה שלישי ברציפות.

מי אם לא חוליאן אלברס פתח את החגיגה של החבורה של דייגו סימאונה עם פנדל מדויק בדקה ה-64, כאשר בנו של דייגו, ג’וליאנו סימאונה בישל לארגנטינאי אחר, טיאגו אלמדה, את השער השני בדקה ה-77. בדקה ה-90, אלמדה הפעם היה על תקן המבשל, כאשר אנטואן גריזמן המחליף כבש.