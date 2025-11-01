יום שבת, 01.11.2025 שעה 21:10
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
244-308באיירן מינכן1
2210-199לייפציג2
206-159בורוסיה דורטמונד3
1810-149שטוטגרט4
1711-188באייר לברקוזן5
1419-229איינטרכט פרנקפורט6
1313-158הופנהיים7
1217-139ורדר ברמן8
1111-128פ.צ. קלן9
1115-119אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
813-98וולפסבורג12
811-78המבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
517-89היידנהיים18

לייפציג עלתה למקום השני, פרנקפורט מעדה

1:3 על שטוטגרט העלה את הקבוצה של ורנר בטבלה על חשבון דורטמונד, בעוד גצה וחבריו סיימו ב-1:1 בלבד מול היידנהיים. 0:4 למנשנגלדבאך על סט פאולי

|
רומולו קרדוסו בטירוף (IMAGO)
רומולו קרדוסו בטירוף (IMAGO)

המחזור התשיעי של הבונדסליגה הגרמנית נמשך היום (שבת) כאשר במוקד היה ה-1:3 של רד בול לייפציג על שטוטגרט. במשחקים נוספים, הידנהיים ואיינטרכט פרנקפורט נפרדו ב-1:1, בורוסיה מנשנגלדבאך הביסה 0:4 את סט פאולי, ורדר ברמן ומיינץ נפרדו ב-1:1 ואוניון ברלין ופרייבורג נפרדו ב-0:0.

רד בול לייפציג – שטוטגרט 1:3 

ניצחון ליגה שלישי ברציפות ללייפציג, שעלתה אל המקום השלישי על חשבונה של בורוסיה דורטמונד. מנגד, הרצף החיובי של שטוטגרט נעצר. שער עצמי של ג’ף צ’בוט פתח את החגיגה בדקה ה-45 ויאן דיאומנדה הכפיל שמונה דקות לאחר מכן. טיאגו תומאס צימק בדקה ה-65, אך רומולו קרדוסו חתם את תוצאת המשחק בתוך תוספת הזמן. 

היידנהיים – איינטרכט פרנקפורט 1:1

נועלת הטבלה שוב לא הצליחה לנצח ונותרה במקום האחרון. מנגד, פרנקפורט, עם תוצאה מאכזבת מבחינתה, פספסה הזדמנות להתקרב לצמרת. בודו זיבזיבאדזה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-32 ורסמוס קריסטנסן איזן בדקה ה-55 וקבע את תוצאת המשחק.

אנסגאר קנאוף (IMAGO)

תוצאות נוספות:

סט פאולי – בורוסיה מנשנגלדבאך 4:0
מיינץ – ורדר ברמן 1:1
אוניון ברלין – פרייבורג 1:1

