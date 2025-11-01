לייפציג עלתה למקום השני, פרנקפורט מעדה

המחזור התשיעי של הבונדסליגה הגרמנית נמשך היום (שבת) כאשר במוקד היה ה-1:3 של רד בול לייפציג על שטוטגרט. במשחקים נוספים, הידנהיים ואיינטרכט פרנקפורט נפרדו ב-1:1, בורוסיה מנשנגלדבאך הביסה 0:4 את סט פאולי, ורדר ברמן ומיינץ נפרדו ב-1:1 ואוניון ברלין ופרייבורג נפרדו ב-0:0.

רד בול לייפציג – שטוטגרט 1:3

ניצחון ליגה שלישי ברציפות ללייפציג, שעלתה אל המקום השלישי על חשבונה של בורוסיה דורטמונד. מנגד, הרצף החיובי של שטוטגרט נעצר. שער עצמי של ג’ף צ’בוט פתח את החגיגה בדקה ה-45 ויאן דיאומנדה הכפיל שמונה דקות לאחר מכן. טיאגו תומאס צימק בדקה ה-65, אך רומולו קרדוסו חתם את תוצאת המשחק בתוך תוספת הזמן.

היידנהיים – איינטרכט פרנקפורט 1:1

נועלת הטבלה שוב לא הצליחה לנצח ונותרה במקום האחרון. מנגד, פרנקפורט, עם תוצאה מאכזבת מבחינתה, פספסה הזדמנות להתקרב לצמרת. בודו זיבזיבאדזה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-32 ורסמוס קריסטנסן איזן בדקה ה-55 וקבע את תוצאת המשחק.

אנסגאר קנאוף (IMAGO)

תוצאות נוספות:

סט פאולי – בורוסיה מנשנגלדבאך 4:0

מיינץ – ורדר ברמן 1:1

אוניון ברלין – פרייבורג 1:1