חבולה, פצועה ועצורה: רק 0:0 לנאפולי מול קומו

המחזור העשירי בליגה האיטלקית פתח את שעריו היום (שבת) עם הפסד הבכורה של אטאלנטה בליגה, כשהופתעה עם 1:0 לאודינזה. נאפולי סיימה ב-0:0 עם הרבה מזל מול קומו. בהמשך, קרמונזה המפתיעה תארח את יובנטוס.

נאפולי – קומו 0:0

המוליכה החבולה, שהגיעה להתמודדות ללא רומלו לוקאקו וקווין דה בריינה והשוער הראשון שלה אלכס מרט, לא הצליחה לבלוט מעל היריבה הלוהטת, שנמצאת כבר עם 17 נקודות. האורחת אף הייתה קרובה יותר לנצח, כשבדקה ה-26 אלברו מוראטה קיבל הזדמנות לכבוש מהנקודה הלבנה, אבל השוער שעמד בשער המארחת בתקופה האחרונה, ואניה מילינקוביץ’ סאביץ’, דאג לשמור על רשת נקייה עם הצלה גדולה אחרי שגם גרם להכשלה.

אודינזה – אטאלנטה 0:1

אודינזה מנחילה לאטאלנטה הפסד ראשון העונה

הלה דאה במשבר. גם אם עד היום איוון יוריץ’ וחניכיו לא נחלו הפסד בליגה, התוצאות סירבו להראות את האמת כלפי הקבוצה, שבששת משחקיה האחרונים סיימו בתיקו והיום כאמור, נחלה הפסד. ניקולו זאניולו, שהצליח להשוות זמנית מול יובנטוס בהפסד 3:1, היה זה שהכריע את ההתמודדות עם גול מבישול של חסאן קמארה. האורחת מברגאמו צנחה אל החלק התחתון בטבלה.