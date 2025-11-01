יום שני, 03.11.2025 שעה 18:59
מכבי ת"א נערים ב' עם 34 שערים ב-11 משחקים

שחקניו של יהונתן סופר שומרים על המקום הראשון. מכבי פתח תקווה ניצחה 1:3 את אשדוד ונשארה במקום השני. הפועל ת"א עם 0:1 בדקה ה-88 בקריית שמונה

שחקני מכבי תל אביב נערים ב' חוגגים עם עמית יהייס (חגי מיכאלי)

המחזור ה-11 בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2010, יצא לו לדרך היום (שבת). המחזור יינעל ביום שלישי כשהפועל פתח תקווה תארח את הפועל ניר רמת השרון (צו פיוס). במוקד, ניצחונה התשיעי העונה של מכבי תל אביב, המשאיר אותה במקום הראשון עם 27 נקודות. מכבי פתח תקווה נשארת שנייה, לאחר 1:3 על מ.ס. אשדוד. בדקה ה-88 הפועל תל אביב השיגה ניצחון (0:1) על קריית שמונה.

הפועל ירושלים – מכבי תל אביב 5:0

שערים של אמיר אלנקיב (שלושער), עמית יהייס ועידן סיסאי קבעו שגם השבוע מכבי תל אביב שומרת לה על המקום המקום הראשון. לאחר 11 מחזורים, מכבי תל אביב היא הקבוצה שהבקיעה הכי הרבה שערים בליגה (34 שערים). הפועל ירושלים ספגה את הפסדה החמישי העונה, לצד שלושה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו.

הפועל חדרה – הפועל רעננה 1:2

החדרתיים עם ניצחון ליגה שישי העונה, בעוד רעננה סופגת הפסד רביעי לעת עתה. החבורה של אושר גל ניצחה בזכות שערים מוקדמים של אחמד הינדאוי ומיכאל ימין. לקראת סוף ההתמודדות, אלון מרדכי צימק התוצאה. שבוע נוסף שחדרה נמצאת מעל קבוצות ממועדונים גדולים כדוגמאת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי נתניה. 

הפועל חדרה נערים בהפועל חדרה נערים ב' (באדיבות המועדון)

הפועל רמת גן – בני יהודה ת"א 1:1

ללא הכרעה. בני יהודה ת"א, מחלקה העליון של הטבלה, עם תוצאת תיקו ראשונה העונה. הפועל רמת גן, לעומת זאת, עם תוצאת תיקו שנייה העונה, טרם ניצחה ונשארת היא במקום האחרון בטבלה. מוסא מוסראתי הוריד את שתי הקבוצות ביתרון כתום, שלו ברי השווה מהנקודה הלבנה לקראת תום ההתמודדות. 

מ.ס אשדוד – מכבי פתח תקווה 3:1

אשדוד הקשתה בדשא הסינתטי המיושן, אבל חניכיו של טל מציורו ידעו להתעלות על עצמם ולהשיג את מלוא הנקודות. עידו וולך קבע 0:1 לפתח תקווה, רוי אביטן השווה התוצאה מבעיטת עונשין מדויקת והמחליף, דביר כהן, החזיר היתרון והשאיר הנקודות למלאבסים, שחולקים המקום הראשון עם מכבי תל אביב. מכבי פתח תקווה מושלמת במשחקי החוץ, עם 15 נקודות. אשדוד עם הפסד שביעי העונה.

מכבי פתח תקווה נערים ב (באדיבות המועדון)מכבי פתח תקווה נערים ב (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – מכבי נתניה 3:1

היהלומים חוזרים מבירת הנגב עם שלוש נקודות יקרות. נוכח התוצאה, הקבוצה אליה הצטרף ג'קי נתן וטרם נרשם בטפסי נתניה, אוספת את הנקודה ה-15 שלה העונה, בדומה למה שיש להפועל באר שבע. אורי אברזל קבע 0:1 מוקדם למקומיים ורק במחצית השנייה נתניה חזרה לעניינים בזכות שערים של עידו דניאלי, מוחמד גבארין ושער עצמי של יאיר חזן. נתניה, לראשונה העונה, מנצחת במשחק חוץ.

מכבי נתניה נערים במכבי נתניה נערים ב'. פתיחה חלקה (צילום מואיד עויסאת (אחר)

הפועל קריית שמונה – הפועל תל אביב 1:0

שחקניו של אופיר אמסטרדמר התקשו במגרש בקריית שמונה ובכל זאת חזרו הביתה מחויכים בזכות שער בדקה ה-88 (!) של אדיסו אלמו. מילה טובה לחניכיו של אילן עזריה, אבל לא מספיק לקבל מחמאות בליגה הזו. הפועל תל אביב אספה היום נקודה 18 ומטפס מעט מעלה, אחרי שפתחה עונה בצורה פחות מרשימה עם חמישה הפסדי ליגה. קריית שמונה במקום ה-16 עם שמונה נקודות בלבד.

הפועל תל אביב נערים ב (באדיבות המועדון)הפועל תל אביב נערים ב (באדיבות המועדון)

בית״ר ירושלים - מכבי חיפה 1:0

שחקניו של אליעזר בן אהרון עם ניצחון יקר ערך בבית וגן, כזה שמצמיד את הירוקים מהכרמל למכבי תל אביב, מהמקום הראשון, כשלשתיהן עתה 27 נקודות. עם פתיחת המחצית השנייה, נועם גולדנברג קבע את תוצאת המשחק. בית״ר עם הפסד חמישי העונה, מכבי חיפה טרם הפסידה במשחקי החוץ שלה. 

שחקני מכבי חיפה נערים בשחקני מכבי חיפה נערים ב' חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

משחקים נוספים:

הפועל ראשון לציון – מ.כ נהלל יזרעאל (03/11, סופרלנד מערבי סינתטי ראשון לציון, 19:15)

הפועל פתח תקווה – הפועל ניר רמת השרון (04/11, סירקין אימונים 2 פתח תקווה, 19:00)

