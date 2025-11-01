יום שבת, 01.11.2025 שעה 17:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
1110-169מכבי חיפה6
118-98הפועל חיפה7
119-88בני סכנין8
1116-118מ.ס אשדוד9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

יונתן כהן על הספסל, בושנאק בהרכב בני סכנין

הקשר יחכה להזדמנות שלו כשהפועל פ"ת תארח ב-18:30 במושבה את הקבוצה מהמגזר, בשורותיה החלוץ יעלה ב-11 במקומו של איברהימה דראמה. ההרכבים בפנים

|
יונתן כהן (ראובן שוורץ)
יונתן כהן (ראובן שוורץ)

הפועל פ"ת ובני סכנין ייפגשו הערב (שבת, 18:30) באצטדיון המושבה למשחק מסקרן שבסיומו המלאבסים יכולים לעבור את האורחת בטבלת ליגת העל. בינתיים פורסמו כבר ההרכבים של שתי הקבוצות.

הרכב הפועל פ"ת: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ושביט מזל.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו קוג’ו, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

גג'בייר בושנאק (רדאד ג'בארה)

המארחים מגיעים למשחק עם רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון וכשבמאזנם תשע נקודות, זאת לאחר 1:1 עם מ.ס אשדוד ותיקו מאופס נגד הפועל ירושלים במחזורים האחרונים, וכן הפסדים לבית”ר ירושלים (5:2) ועירוני טבריה (2:0) במשחקים שקדמו לכך.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה מהמגזר לא הפסידה בארבעת משחקיה האחרונים, כולל תיקו מאופס מול מכבי תל אביב, ובמחזור הקודם תיקו מאופס עם הפועל ירושלים, כשבתווך נרשמו שני ניצחונות, 0:2 על עירוני טבריה ו-1:2 על מכבי נתניה.

מעניין לציין שארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, שניים בליגת העל ושניים בלאומית, הסתיימו ללא הכרעה, פעמיים 0:0 ופעמיים 1:1. הפעם האחרונה שמפגש בין שתי הקבוצות הללו הוכרע הייתה אי שם ב-2015, אז סכנין ניצחה 2:3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */