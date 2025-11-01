יונתן כהן על הספסל, בושנאק בהרכב בני סכנין

הפועל פ"ת ובני סכנין ייפגשו הערב (שבת, 18:30) באצטדיון המושבה למשחק מסקרן שבסיומו המלאבסים יכולים לעבור את האורחת בטבלת ליגת העל. בינתיים פורסמו כבר ההרכבים של שתי הקבוצות.

הרכב הפועל פ"ת: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, רועי דוד, צ'אפיוקה סונגה, קליי ושביט מזל.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו קוג’ו, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

ג'בייר בושנאק (רדאד ג'בארה)

המארחים מגיעים למשחק עם רצף של ארבעה משחקים ללא ניצחון וכשבמאזנם תשע נקודות, זאת לאחר 1:1 עם מ.ס אשדוד ותיקו מאופס נגד הפועל ירושלים במחזורים האחרונים, וכן הפסדים לבית”ר ירושלים (5:2) ועירוני טבריה (2:0) במשחקים שקדמו לכך.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה מהמגזר לא הפסידה בארבעת משחקיה האחרונים, כולל תיקו מאופס מול מכבי תל אביב, ובמחזור הקודם תיקו מאופס עם הפועל ירושלים, כשבתווך נרשמו שני ניצחונות, 0:2 על עירוני טבריה ו-1:2 על מכבי נתניה.

מעניין לציין שארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, שניים בליגת העל ושניים בלאומית, הסתיימו ללא הכרעה, פעמיים 0:0 ופעמיים 1:1. הפעם האחרונה שמפגש בין שתי הקבוצות הללו הוכרע הייתה אי שם ב-2015, אז סכנין ניצחה 2:3.