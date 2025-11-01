יום שבת, 01.11.2025 שעה 17:05
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן1
259-2710פיינורד2
2113-2310אלקמאר3
1914-2010אייאקס4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1315-1910אוטרכט9
1316-1710גו אהד איגלס10
1318-1810הירנביין11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1016-1310וולנדם13
919-1310נאק ברדה14
919-1110זוולה15
919-810אקסלסיור רוטרדם16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18

אוסקר גלוך בהרכב אייאקס למשחק מול הירנביין

אחרי שהצטיין וכבש במשחק של הקבוצה מאמסטרדם ביום ראשון נגד טוונטה, הקשר הישראלי ממשיך ב-11 של הייטינחה להתמודדות ביוהאן קרויף ארנה (17:30)

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

האם אייאקס תעלה על דרך המלך? אוסקר גלוך וחבריו יפגשו היום (שבת) ב-17:30 את הירנביין ביוהאן קרויף ארנה במחזור ה-11 של הליגה ההולנדית ומחפשים ניצחון במטרה לשפר עמדות במאבקי הצמרת. הקשר הישראלי פתח בהרכב.

אייאקס מתקשה לגלות יציבות או להציג יכולת טובה מפתיחת העונה תחת ג’וני הייטינחה, שנמצא בעין הסערה, בין היתר לאור כעס האוהדים על רבות מהחלטותיו. עם זאת, הקבוצה מאמסטרדם ניצחה 2:3 את טוונטה ביום ראשון ומקווה להמשכיות.

הקבוצה מאמסטרדם מגיעה למשחק מהמקום הרביעי בטבלה עם 19 נקודות, כשהאורחת מנגד נמצאת במקום ה-11 עם 6 נק’ פחות, כשהיא הביסה במשחקה הקודם 0:3 את ונלו במסגרת הגביע ההולנדי.

