ילדים א': מכבי פ"ת צפון עם רביעייה רחוק מהבית

פתיחת עונה מוצלחת במיוחד לקבוצת מכבי פ”ת צפון, שעד כה ניצחה בכל שבעת המשחקים הרשמיים שקיימה. אתמול (שישי) זכתה הקבוצה בניצחון 3:4 במשחק החוץ מול מ.כ נווה יוסף חיפה, שעמדה על מאזן של שני ניצחונות במשחקי הגביע, אך במשחקי הליגה המאזן כלל שני ניצחונות, הפסד ותוצאת תיקו אחת.

שחקני נווה יוסף הוליכו פעמיים ביתרון של שער אחד, אך מכבי פ"ת צפון ידעה לחזור פעמיים מפיגור ואף לרדת להפסקת המחצית ביתרון 2:3. במחצית השנייה קצב ההבקעות נרגע, לאחר שמכבי פ”ת עלתה ליתרון 2:4, הצליחה הקבוצה האורחת לצמק את התוצאה, אך לא למחוק את יתרון האורחת, שבסיום חגגה ניצחון 3:4. כבשו לזכות מכבי פ”ת: ליאור מליחי , עידו כהנא, ברק חירותי ושער עצמי. כבשו לזכות נווה יוסף: חסן עאמר עם צמד ורום קוז'יקרו.

בן סלמן, מאמן מכבי פ"ת צפון, סיכם את המשחק: “הגענו אתמול למשחק לא קל מול קבוצה איכותית. התחלנו את המשחק בצורה לא טובה עם טעויות בהגנה, מה שגרם לנו קצת לרדוף אחרי המשחק, אבל הילדים ידעו להפוך את התוצאה, למרות שנקלענו לפיגור פעמיים. הילדים הראו אופי של גברים ואני גאה בהם”.

שחקני מכבי פתח תקווה צפון ילדים א' (באדיבות המועדון)

בנוגע לפתיחת העונה המוצלחת של קבוצתו והיעדים של הקבוצה להמשך העונה, הוסיף בן סלמן: “עשינו הכנה מעולה, שכללה מחנה אימונים ברמה גבוהה, זה עזר לנו בחיבור של הילדים והגיבוש ביניהם. בשבוע הבא אנחנו נוסעים לטורניר בפורטוגל. מאוד חשוב לי שנראה המשכיות, שהקבוצה תמשיך להשתפר ממשחק למשחק. אני שואף לקחת את הילדים לקצה היכולת, לבנות אופי של שחקנים טובים להמשך דרכם”.