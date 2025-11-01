יום שבת, 01.11.2025 שעה 16:10
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

ילדים א': מכבי פ"ת צפון עם רביעייה רחוק מהבית

למרות שנקלעה לפיגור פעמיים, מכבי פתח תקווה צפון שמרה על מאזן מושלם בכל המסגרות לאחר שניצחה 3:4 את משחק החוץ שלה מול מ.כ נווה יוסף חיפה

|
מכבי פת צפון ילדים א' (באדיבות המועדון)
מכבי פת צפון ילדים א' (באדיבות המועדון)

פתיחת עונה מוצלחת במיוחד לקבוצת מכבי פ”ת צפון, שעד כה ניצחה בכל שבעת המשחקים הרשמיים שקיימה. אתמול (שישי) זכתה הקבוצה בניצחון 3:4 במשחק החוץ מול מ.כ נווה יוסף חיפה, שעמדה על מאזן של שני ניצחונות במשחקי הגביע, אך במשחקי הליגה המאזן כלל שני ניצחונות, הפסד ותוצאת תיקו אחת.

שחקני נווה יוסף הוליכו פעמיים ביתרון של שער אחד, אך מכבי פ"ת צפון ידעה לחזור פעמיים מפיגור ואף לרדת להפסקת המחצית ביתרון 2:3. במחצית השנייה קצב ההבקעות נרגע, לאחר שמכבי פ”ת עלתה ליתרון 2:4, הצליחה הקבוצה האורחת לצמק את התוצאה, אך לא למחוק את יתרון האורחת, שבסיום חגגה ניצחון 3:4. כבשו לזכות מכבי פ”ת: ליאור מליחי , עידו כהנא, ברק חירותי ושער עצמי. כבשו לזכות נווה יוסף: חסן עאמר עם צמד ורום קוז'יקרו.

בן סלמן, מאמן מכבי פ"ת צפון, סיכם את המשחק: “הגענו אתמול למשחק לא קל מול קבוצה איכותית. התחלנו את המשחק בצורה לא טובה עם טעויות בהגנה, מה שגרם לנו קצת לרדוף אחרי המשחק, אבל הילדים ידעו להפוך את התוצאה, למרות שנקלענו לפיגור פעמיים. הילדים הראו אופי של גברים ואני גאה בהם”.

שחקני מכבי פתח תקווה צפון ילדים אשחקני מכבי פתח תקווה צפון ילדים א' (באדיבות המועדון)

בנוגע לפתיחת העונה המוצלחת של קבוצתו והיעדים של הקבוצה להמשך העונה, הוסיף בן סלמן: “עשינו הכנה מעולה, שכללה מחנה אימונים ברמה גבוהה, זה עזר לנו בחיבור של הילדים והגיבוש ביניהם. בשבוע הבא אנחנו נוסעים לטורניר בפורטוגל. מאוד חשוב לי שנראה המשכיות, שהקבוצה תמשיך להשתפר ממשחק למשחק. אני שואף לקחת את הילדים לקצה היכולת, לבנות אופי של שחקנים טובים להמשך דרכם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */