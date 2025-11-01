יום שבת, 01.11.2025 שעה 16:07
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1210ראיו וייקאנו8
1410-1110אלצ'ה9
1410-910אתלטיק בילבאו10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

פליק: יש ימים שלאמין ימאל מרגיש חוסר נוחות

מאמן בארסה דיבר על הכוכב לפני אלצ'ה מחר (19:30, חי בערוץ ONE): "הוא בסדר, דיברנו והיינו כנים". וגם: מצבם של פדרי, ז'ואן גארסיה ולבנדובסקי

|
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)

אחרי ההפסד 2:1 לריאל מדריד, ברצלונה מקווה לצאת לדרך חדשה מול אלצ’ה, שתגיע למונז’ואיק מחר (ראשון, 19:30, שידור חי בערוץ ONE). הקטלונים נמצאים בתקופה לא טובה עם שלושה הפסדים בחמשת המשחקים האחרונים בכל המסגרות ועם מכת פציעות גדולה כשלאמין ימאל עדיין לא ב-100%, פדרי מושבת למשך כחודש, דני אולמו רק חזר לאימונים לאחרונה, רוברט לבנדובסקי וראפיניה נעדרו וזו רק רשימה חלקית.

אבל נדמה שמעבר להכל, הבאז סביב לאמין ימאל הוא מה שמעסיק את בארסה ובעיקר את התקשורת הקטלונית אחרי שהכוכב בן ה-18 ספג הקנטות מכוכבי ריאל הוותיקים בקלאסיקו. במהלך המשחק מספר 10 נראה עדיין פצוע למרות שחזר לשחק והאנזי פליק כמובן נשאל על כך במסיבת עיתונאים.

“לאמין ימאל בסדר למרות שיש ימים שהוא מרגיש קצת אי נוחות", אמר פליק, “הוא מתקדם היטב, יש שיפור במצבו וזה כל מה שאני יכול לומר. דיברנו עם לאמין, שנינו היינו כנים ואני תמיד מגן עליו, הוא עדיין צעיר מאוד. הוא יכול לשחק במספר עמדות, אבל הכי חשוב שייגע יותר בכדור".

לאמין ימאל בקלאסיקו (רדאד גלאמין ימאל בקלאסיקו (רדאד ג'בארה)

פליק גם השתעשע במהלך המסע"ת כשנשאל שוב ושוב על לאמין ימאל. מאמן בארסה ענה בחיוך: “אתם רוצים לדבר איתי על לאמין? זה רק בשבוע הזה? אני חושב שזה כך בכל שבוע".

פליק הסביר גם איך התגלתה הפציעה של פדרי: “הופתענו כשהוא הגיע (אחרי הקלאסיקו). הוא הרגיש רק חוסר נוחות קל או עייפות אז בדקנו אותו ואז גילינו את הפציעה. צריך לקבל את זה – הוא אחד משחקני המפתח שלנו ונותן לנו יציבות והחזקת כדור, אבל צריך להסתדר ולקוות שיחזור בקרוב".

על הפציעות הוסיף פליק: “הדברים האלה קורים לפעמים. אתה מתחיל עם פציעה או שתיים וזה נמשך – צריך לקבל את זה. זה חודש נובמבר וזה עדיין דרך ארוכה עד סוף העונה. ז’ואן (גארסיה) מתקדם בצורה טובה, אבל לא נלחץ עליו. נראה איך לווי (לבנדובסקי) ודני (אולמו) מסתגלים ואז נחליט".

לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה

פליק נשאל גם על פאו קובארסי ואמר: “הוא בן 18, הכושר שלו זה דבר נורמלי. זה לא אותו דבר כמו כשאתה בן 25 ואתה יכול לשמור על הרמה. הוא פה שנתיים וב-95% מהזמן הוא היה במיטבו. יש שחקנים שלא בשיאם וצריך לעבוד כדי להחזיר אותם לזה".

