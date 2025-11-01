יום שבת, 01.11.2025 שעה 18:53
יום שבת, 01/11/2025, 18:30אצטדיון י"אליגת העל Winner - מחזור 9
הפועל חיפה
דקה 23
0 1
שופטת: ספיר ברמן
מ.ס אשדוד
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
1110-169מכבי חיפה6
118-98הפועל חיפה7
119-88בני סכנין8
1116-118מ.ס אשדוד9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14
יובל בר | 01/11/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
המחזור התשיעי בליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר מ.ס אשדוד מארחת את הפועל חיפה למפגש מסקרן באצטדיון י”א, כששתי הקבוצות שוות בטבלה עם 11 נקודות כל אחת, והן רוצות להתקרב לצמרת הגבוהה אחרי שמעדו במחזור הקודם.

הפועל חיפה, שמעל אשדוד בזכות הפרש שערים עדיף, הפסידה במחזור הקודם 3:2 לבית”ר ירושלים, אך לפני כן ניצחה 1:2 את מכבי בני ריינה. הקבוצה של גל אראל מבינה ששלוש נקודות יקפיצו אותה וייצרו מומנטום חיובי, וזה מה שהיא מנסה לעשות.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של חיים סילבס לא הפסידה בכל אחת מארבעת המחזורים האחרונים, שכללו ניצחונות על עירוני קריית שמונה ובני ריינה, ושתי תוצאות תיקו בצמד המחזורים האחרונים, 0:0 נגד בית”ר ירושלים ו-1:1 נגד הפועל פתח תקווה.

הפועל חיפה ניצחה את אשדוד בהפרש של שער אחד בשני המשחקים האחרונים בין הקבוצות, באוקטובר 2024 ובינואר השנה. ניצחון הליגה האחרון של הקבוצה מהנמל על החיפאים הגיע באוקטובר 2022 (0:4 אדיר), כשמאז אשדוד לא ניצחה את הפועל חיפה למעט 2:4 במסגרת גביע הטוטו באוגוסט 2024.

מחצית ראשונה
  • '13
  • החמצה
  • זה כמעט היה השוויון! יוג'ין אנסה פרץ לרחבה מצד ימין, לקח את השומר שלו ושלח פצצה עם השמאלית, שנעצרה רק במשקוף
  • '7
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון גם באשדוד. שלו הרוש יצטרך להיות זהיר עד סוף המשחק
  • '3
  • כרטיס צהוב
  • אחרי שהרים את חולצתו בחגיגת השער, איסט ראה את הכרטיס הצהוב
  • '2
  • שער
  • שער! הפועל חיפה עלתה ל-0:1: וואו איזו פתיחה! ג'בון איסט נשלח לעומק, לא התבלבל וסיים עם רגל ימין לפינה הרחוקה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן שרקה לפתיחת ההתמודדות!
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



