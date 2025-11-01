הרכבים וציונים



רועי גורדנה (ראובן שוורץ) רועי גורדנה (ראובן שוורץ)

המחזור התשיעי בליגת העל נמשך בשעה זו, כאשר מ.ס אשדוד מארחת את הפועל חיפה למפגש מסקרן באצטדיון י”א, כששתי הקבוצות שוות בטבלה עם 11 נקודות כל אחת, והן רוצות להתקרב לצמרת הגבוהה אחרי שמעדו במחזור הקודם.

הפועל חיפה, שמעל אשדוד בזכות הפרש שערים עדיף, הפסידה במחזור הקודם 3:2 לבית”ר ירושלים, אך לפני כן ניצחה 1:2 את מכבי בני ריינה. הקבוצה של גל אראל מבינה ששלוש נקודות יקפיצו אותה וייצרו מומנטום חיובי, וזה מה שהיא מנסה לעשות.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של חיים סילבס לא הפסידה בכל אחת מארבעת המחזורים האחרונים, שכללו ניצחונות על עירוני קריית שמונה ובני ריינה, ושתי תוצאות תיקו בצמד המחזורים האחרונים, 0:0 נגד בית”ר ירושלים ו-1:1 נגד הפועל פתח תקווה.

הפועל חיפה ניצחה את אשדוד בהפרש של שער אחד בשני המשחקים האחרונים בין הקבוצות, באוקטובר 2024 ובינואר השנה. ניצחון הליגה האחרון של הקבוצה מהנמל על החיפאים הגיע באוקטובר 2022 (0:4 אדיר), כשמאז אשדוד לא ניצחה את הפועל חיפה למעט 2:4 במסגרת גביע הטוטו באוגוסט 2024.