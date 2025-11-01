יום שבת, 01.11.2025 שעה 17:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
1110-169מכבי חיפה6
118-98הפועל חיפה7
119-88בני סכנין8
1116-118מ.ס אשדוד9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

מאיימבו חוזר להגנה בהפועל ת"א, סילבה בחוד

ברדה וחניכיו ינסו לשוב למסלול ב-17:30 נגד טבריה בבלומפילד: בנימין ישחק בכנף, לויזו וטוריאל ישלימו את ההתקפה. נסאר הועדף על פני ליידנר בשמאל

|
שחקני הפועל תל אביב בעננים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בעננים (רדאד ג'בארה)

כשבמאזנה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, הפועל תל אביב תארח היום (שבת, 17:30) את עירוני טבריה במטרה לחזור למסלול הניצחונות ולהתקרב לצמרת הגבוהה, כשמנגד הקבוצה האורחת שואפת להפתיע בבלומפילד במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ’יקו, יזן נאסר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו, רן בנימין ושאנדה סילבה.

הרכב עירוני טבריה: רוג’ריו סנטוס, והיב חביבאללה, סמביניה, רון אונגר, אונדריי באצ’ו, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, יונתן טפר, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

אליניב ברדה (ראובן שוורץ)אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

החבורה של אליניב ברדה הפסידה 2:1 באמצע השבוע לבית”ר ירושלים בגמר גביע הטוטו, הפסד שקדמו לו גם 2:0 למכבי נתניה ו-2:1 להפועל באר שבע במשחקי הליגה האחרונים. האדומים מקווים כעת להתאושש ולשים את הרצף הרע מאחור.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של אלירן חודדה סיימה במחזור הקודם ב-1:1 עם מכבי חיפה של ברק בכר, כשאיזנה בתוספת הזמן. טבריה במקום העשירי עם 10 נקודות, כאשר לא ניצחה בצמד משחקיה האחרונים, אך לפני כן ניצחה פעמיים ברצף.

המפגש הקודם בין הקבוצות התרחש במסגרת גביע המדינה, אז הפועל תל אביב ניצחה 0:2 משערים של סתיו טוריאל ומילאן מקאריץ’, כשלטבריה הורחקו שני שחקנים, יניב בריק ושניר טליאס. המפגש הנוכחי הוא הראשון במסגרת ליגת העל בין שני המועדונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */