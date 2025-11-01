סטיוארט ויובאנוביץ' מקדימה, גם גולדברג פותח

ברק בכר חוזר לאצטדיון סמי עופר לראשונה מאז שמונה מחדש למאמנה של מכבי חיפה, שתארח היום (שבת, 15:00) את הפועל ירושלים במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל במטרה לקטוע רצף של חמישה מחזורים ללא ניצחון ולהתרחק מהתחתית, במפגש הראשון העונה בשבת בצהריים.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, סוף פודגרוראנו, יילה בטאיי, עבדולאי סק, שון גולדברג, דולב חזיזה, פיטר אגבה, עלי מוחמד, איתן אזולאי, טריבונטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ’.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, נועם מלמוד, אופק נדיר, אווקה אשטה, דון סדריק, אנדרו אידוקו, ינאי סיסטלפלד, אוהד אלמגור וישראל דאפה.

ברק בכר וזיו אריה (שחר גרוס)

משחק הבכורה של המאמן החדש-ישן על הקווים הסתיים ב-1:1 דרמטי נגד עירוני טבריה, כשנכון לעכשיו החבורה מהכרמל במקום התשיעי בלבד עם 10 נקודות בלבד במאזנה. אחרי שני ניצחונות ליגה בלבד מפתיחת העונה, הירוקים זקוקים לשלוש נקודות כמו אוויר לנשימה.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה עדיין ללא ניצחון העונה ויש לה רק שתי נקודות, כשהיא במקום ה-13. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה מהבירה סיימה בתיקו, פעמיים 0:0 נגד הפועל פתח תקווה ובני סכנין, כשכעת בקבוצה שואפים לנצח דווקא במגרש הקשה בחיפה.

הפועל ירושלים יכולה לשאוב עידוד מכך שלא הפסידה לירוקים בצמד המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל 3:3 אדיר בסמי עופר בפברואר האחרון במשחק בו ליאור רפאלוב הציל את מכבי חיפה מהפסד בדקה ה-89. הפעם האחרונה שהמארחת ניצחה את יריבתה בסמי עופר התרחשה בינואר 2024, עם 1:2.