יום שבת, 01.11.2025 שעה 13:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

תמשיך בכושר? קוליקוב ובילו יחזרו להרכב נתניה

אבוקסיס יבצע שני שינויים מחר ב-20:15 נגד ק"ש מההרכב שניצח את הפועל ת"א, פלדמן וזערורה יירדו לספסל. פלקושצ'נקו ייעדר. וגם: השחקן שבסכנה מצהוב

|
שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (שחר גרוס)

לאחר שני ניצחונות רצופים על מכבי חיפה והפועל ת"א, מכבי נתניה תתארח מחר (ראשון, 20:15) אצל עירוני ק"ש, במעין משחק ביתי באצטדיון "מרים" ותנסה להמשיך במומנטום המצוין שלה הכולל ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים.

למרות הניצחון האחרון, המאמן יוסי אבוקסיס מתכנן שני שינויים בהרכב הפותח: דניס קוליקוב, שנכנס במחצית מול הפועל ת"א והציג יכולת טובה, צפוי לפתוח במרכז ההגנה לצידם של כארם ג'אבר ויובל שדה.

בקישור, עוז בילו, אחד מהשחקנים היותר משמעותיים של הקבוצה העונה, ישוב להרכב לאחר שני משחקים וצפוי לפתוח בחולייה הקדמית, כאשר מי שיפנה את מקומו יהיה באסם זערורה. ג'וניור דיומנדה יוסט לעמדה אחורית יותר בקישור.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

גם באימון המסכם, הקשר מקסים פלקושצ'נקו לא נטל חלק והוא לא ייכלל בסגל. מוחמד ג'טיי ממשיך בקצב ההחלמה שלו וצפוי לחזור להתאמן עם הקבוצה בשבועיים הקרובים. הריברטו טבארש סוחב כבר ארבעה כרטיסים צהובים מפתיחת העונה, כאשר צהוב מול ק”ש יגרום לו להיעדר מהמשחק מול בני ריינה.

