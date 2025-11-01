תמשיך בכושר? קוליקוב ובילו יחזרו להרכב נתניה

לאחר שני ניצחונות רצופים על מכבי חיפה והפועל ת"א, מכבי נתניה תתארח מחר (ראשון, 20:15) אצל עירוני ק"ש, במעין משחק ביתי באצטדיון "מרים" ותנסה להמשיך במומנטום המצוין שלה הכולל ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים.

למרות הניצחון האחרון, המאמן יוסי אבוקסיס מתכנן שני שינויים בהרכב הפותח: דניס קוליקוב, שנכנס במחצית מול הפועל ת"א והציג יכולת טובה, צפוי לפתוח במרכז ההגנה לצידם של כארם ג'אבר ויובל שדה.

בקישור, עוז בילו, אחד מהשחקנים היותר משמעותיים של הקבוצה העונה, ישוב להרכב לאחר שני משחקים וצפוי לפתוח בחולייה הקדמית, כאשר מי שיפנה את מקומו יהיה באסם זערורה. ג'וניור דיומנדה יוסט לעמדה אחורית יותר בקישור.

יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

גם באימון המסכם, הקשר מקסים פלקושצ'נקו לא נטל חלק והוא לא ייכלל בסגל. מוחמד ג'טיי ממשיך בקצב ההחלמה שלו וצפוי לחזור להתאמן עם הקבוצה בשבועיים הקרובים. הריברטו טבארש סוחב כבר ארבעה כרטיסים צהובים מפתיחת העונה, כאשר צהוב מול ק”ש יגרום לו להיעדר מהמשחק מול בני ריינה.