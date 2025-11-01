קצב גבוה: הפועל פ"ת ובני סכנין סיימו ב-2:2

השחקן המצטיין
מתיו קוג'ו, ציון: 6
יצר לא מעט מצבים מסוכנים
השחקן המאכזב
אוראל דגני, ציון: 5
לא השרה מספיק שקט
המחזור התשיעי בליגת העל החל לו היום (שבת), כאשר באצטדיון המושבה קיבלנו משחק נהדר בין הפועל פתח תקווה לבני סכנין שנגמר ב-2:2 בין שתי הקבוצות.
את המחצית הראשונה פתחו המלאבסים יותר טוב, המארחת קיבלה פנדל כבר בדקה הרביעית לאחר נגיעת יד ברורה, צ’יפיוקה סונגה ניגש לבעוט את הפנדל והבקיע בבעיטה שטוחה לצד השמאלי של השער. בדקה ה-41 הגיע ג’בייר בושנאק מהאגף השמאלי והבקיע את השוויון. ממש כמה דקות לאחר מכן, בדקה ה- 45+2, קרן טובה של המארחת הגיעה לאיתי רוטמן שנגח בצורה נהדרת את הכדור והחזיר את ההובלה לזכותם של הכחולים.
אל המחצית השנייה עלו האורחים כשהם יותר חדים, ובדקה ה-51, טעות חמורה בהגנת הפועל פ”ת הובילה את הכדור לאחמד סלמן שדחק את הכדור מקרוב והשווה את התוצאה. המשחק נגמר ב-2:2 בתום קצב גבוה באצטדיון בפתח תקווה.
במחזור הבא, תנדוד קבוצתו של עומר פרץ לסמי עופר על מנת לפגוש את הפועל חיפה ותנסה לצאת מהמצב הרעוע אליו נכנסה בטבלה לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון. בצד השני, בני סכנין יארחו בדוחא את מכבי חיפה של ברק בכר, שרון מימר וחניכיו ינסו לעצור את המאמן החדש-ישן מלהשיג ניצחון ראשון בקדנציה הנוכחית.
מחצית שניה
-
'90+6
- השופט יוני קלז שרק לסיום ההתמודדות שנגמרה בתיקו בין שתי הקבוצות
-
'90+5
- התקפה מתפרצת נהדרת של דראמה הדאיגה את הגנת המארחים, אך עומר כץ היה שם כדי להדוף את הבעיטה והציל את המלאבסים מהפסד בדקה האחרונה
-
'90
- תומר אלטמן פינה את מקומו לגולן בני רגע לפני תןספת הזמן
-
'84
- חילוף כפול ואחרון אצל שרון מימר. בושנאק, מבקיע השער הראשון לקבוצה מהמגזר, פינה את מקומו למוסטפא שייח יוסף
-
'84
- חילוף הגנתי. חסן חילו הוחלף על ידי מארון גנטוס
-
'83
- לאחר הגבהה נהדרת יונתן כהן הגיע לכדור אך הכדור הלך החוצה
-
'75
- סונגה, שהיה נראה בהתחלה כי הוכשל ברחבה, התגלה כהתחזות והקיצוני ראה את הכרטיס הצהוב
-
'69
- חילוף כפול אצל המלאבסים. נדב נידם פינה את מקומו לבוני אמיאן
-
'69
- חילוף התקפי אצל המארחת. מארק קוסטה החליף את שביט מזל
-
'67
- לאחר משחק חלש של מירניאן, איברהימה דראמה נכנס על מנת להחליפו
-
'67
- מתיו קוג'ו החליף את בסיל חורי בהתקפה
-
'67
- איאד אבו עביד, הקפטן של סכנין הצליח להגיע עד לאזור הרחבה הכחולה, בעט מחוץ לרחבה, אך עומר כץ, הקפטן של הפועל פ"ת תפס את הכדור
-
'65
- יונתן כהן פרץ נהדר מהאגף הימני, חתך לכיוון האמצע ובעט בעיטה מסובבת שחלפהה על פני הקורה והלכה החוצה
-
'60
- חילוף כפול אצל עומר פרץ. ג'יימס אדניי החליף את רועי דוד מתחת לחלוץ
-
'60
- יונתן כהן החליף את טבארס הוקלידיס למשחק בכורה במדי המלאבסים
-
'57
- מה קרה להגנת הפועל פ"ת? כדור גובה נהדר הגיע לג'בייר בושנאק, הקשר לא פגש את הכדור בצורה טובה והחמיץ בתוך תיבת החמש
-
'51
- שער! בני סכנין השוותה ל-2:2: לאחר טעות חמורה בהרחקת הכדור בהגנת המארחת, הכדור הגיע לאחמד סלמן שהצליח להגיע לכדור ודחק לרשת מקרוב
מחצית ראשונה
-
'45+2
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:2: הרמה טובה של נידם הגיע היישר לראשון של איתי רוטמן והבלם נגח טוב, הבקיע והחזיר למארחת את הצבע לפנים
-
'41
- שער! בני סכנין השוותה ל-1:1: לאחר שהבעיטה הראשונה נבלמה, הגיע ג'בייר בושנאק שהבקיע לזכות האורחת ממש לפני המחצית. חניכיו של שרון מימר סוף סוף נכנסו למשחק
-
'39
- חילוף מוקדם אצל הקבוצה מהמגזר. עומר אבוהב החליף את אחמד טאהא במרכז הקישור
-
'34
- המלאבסים הרבה יותר דומיננטיים מאורחיהם עם התקפות מסוכנות יותר
-
'25
- לאחר שהאורחת סחטה עבירה, קוג'ו ניגש אל הכדור החופשי אך פספס לגמרי את המסגרת
-
'25
- לאחר תפיסה בשחקן סכנין, נדב נידם קיבל כרטיס צהוב
-
'17
- רועי דוד תקף את שער המארחת כשהגיע מימין ובעט בעיטה חזקה אותה הדף אבו ניל. הפועל פתח תקווה פתחה מצוין את המשחק
-
'4
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: לאחר נגיעצת יד אדומה ברחב שלא הותירה ספק לפנדל, צ'יפיוקה סונגה הבקיע את הפנדל עם בעיטה שמוחמד אבו ניל התקשה להדוף
-
'1
- השופט יוני קלז הוציא את המשחק במושבה לדרך!