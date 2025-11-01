האתגר האמיתי של אלונסו: חדר ההלבשה בריאל

עם דחפור ביד אחת ומטף כיבוי אש ביד השנייה, כך נראית ריאל מדריד של צ’אבי אלונסו. הקבוצה צועדת בביטחון בליגה ובאירופה עם מאזן מדהים של 12 ניצחונות מ-13 משחקים, כשרק אתלטיקו מדריד הצליחה להדאיג את הבאסקי. אך למרות התוצאות המרשימות, מדי פעם מתפרצות "שריפות" קטנות בחדר ההלבשה. האחרונה שבהן, ההתפרצות של ויניסיוס בקלאסיקו, שנראתה לעיני 80 אלף אוהדים בברנבאו ומיליונים נוספים בטלוויזיה, היא רק הניצוץ האחרון בתקופה שבה גם פדריקו ואלוורדה, אדוארדו קמאבינגה ורודריגו יצרו מוקדי מתח פנימיים.

עד לפרשת ויניסיוס, האירוע הבולט ביותר הגיע מצד ואלוורדה. בעקבות פציעות של דני קרבחאל וטרנט אלכסנדר ארנולד, הוחלט להציב את האורוגוואי כמגן ימני למספר שבועות, והוא לא היסס להביע את מורת רוחו ערב המשחק מול קייראט: "לא נולדתי לשחק כמגן ימני. אני לא מרגיש נוח כי לא גדלתי בעמדה הזו", אמר.

צ’אבי אלונסו הגיב על כר הדשא למחרת: השאיר את ואלוורדה על הספסל ופתח עם ראול אסנסיו בהרכב, מה שפורש כתשובה ישירה לדבריו של הקשר. בנוסף, באימון החימום לפני המשחק, היה ואלוורדה היחיד שלא השתתף בתרגיל ה"רונדו" של המחליפים, וברגעי החימום במחצית השנייה נותר לעמוד פסיבי בצד, ללא תנועה.

אלונסו ו-ואלוורדה (IMAGO)

אלונסו בי מצא את עצמו באותה סיטואציה שבה אנצ’לוטי היה עם קמאבינגה שנתיים קודם לכן. אז שאל "אם תיתן לו לבחור, לשחק כמגן שמאלי או לשבת על הספסל, הוא יבחר מגן שמאלי", הסביר קרלו כשנאלץ להציב את הצרפתי בעמדה לא טבעית עקב מכת פציעות. אך גם קמאבינגה הביע בעבר הסתייגות: "מגן שמאלי, לא; קשר, כן", אמר בחיוך בראיון ל’טלפוט’. כבר בעידן אנצ’לוטי הוא הבהיר: "אשחק שם אם יבקשו ממני, גם אם אני לא אוהב את זה".

בחזית אחרת, ויניסיוס גילה העונה תחרות שלא הכיר קודם לכן. צ’אבי אלונסו החל להציב את רודריגו בעמדה זהה לשלו באגף שמאל. בסיום חלון ההעברות דווח כי ויניסיוס ביקש מהמאמן לא להציבו באגף ימין, אך הדבר הוכחש מאוחר יותר. כך או כך, הדקות שרודריגו קיבל היו ברובן באגף השמאלי, עמדה שבה שיחק בעבר רק כשוויניסיוס היה פצוע או נח לעיתים נדירות. כך קרה בשלושת המשחקים שבהם רודריגו פתח בהרכב, ובפועל שני הברזילאים שיחקו יחד רק 66 דקות העונה, כמעט מחציתן במשחק מול חטאפה, שבו כניסתו של ויניסיוס הזיזה את רודריגו ימינה.

ויניסיוס ורודריגו (IMAGO)

זה היה חילוף קבוע גם בעידן אנצ’לוטי: מספר 7 יוצא, מספר 11 נכנס, או להיפך. וזו לא הייתה הפעם הראשונה שוויניסיוס הראה תסכול. כבר נגד אספניול ירד לספסל בעצבנות, ועשרה ימים לאחר מכן, מול קייראט, זרק בקבוק כשהוחלף, אך אז המאמן בחר להוריד את הלהבות: "ביום אחר אולי כן, אבל היום לא היה פה כעס אמיתי", אמר בחיוך.

בקלאסיקו האחרון, לעומת זאת, ההתפרצות הייתה רועמת. היא התרחשה לעיני כל הברנבאו ושודרה ל-190 מדינות ברחבי העולם. "נדבר על הדברים האלו בחדר ההלבשה כשיגיע הזמן, כמובן", אמר אלונסו לאחר הניצחון, כדי למנוע מהאירוע להעיב על השמחה. את מבחן הקלאסיקו הוא עבר בהצטיינות, עכשיו נותר לו הכוח החשוב ביותר של מאמן ריאל מדריד: לכבות את השריפה עם ויניסיוס, ולוודא שלא תתלקח שוב: “האתגר האמיתי של הספרדי הוא חדר ההלבשה”, סיכמו ב’אס’.