יוסי בניון הגיע עד לגמר בטניס, והפסיד לאנדי רם

קאנטרי רמת השרון אירח הבוקר (שבת) בפעם ה-12 את טורניר הטניס השנתי המקצועני/חובבני ע״ש עמי רם ז״ל, אביו של טניסאי העבר אנדי רם, בו טניסאים מקצועניים מהעבר ומההווה מתחרים בזוגות עם חובבנים, כשכל התרומות מהאירוע הולכות למען עמותת הילדים ״וראייטי״.

האירוע הזמין אנשי עסקים חובבי טניס לשחק צד לצד עם שחקני הטניס הגדולים בישראל לאורך השנים, תוך כדי תרומה למטרה החשובה ואירוע מהנה לכל המשפחה. אחד מהמשתתפים היה יוסי בניון, שאמנם משחק רק שנה טניס, אבל הראה שהוא רחוק מלהיות חובבן והגיע עד לגמר לצידו של אלוף ישראל בעבר הראל לוי, כשהמנצחים היו אנדי רם ואורי קיסוס (מקצוען וחובבן מול מקצוען וחובבן).

כאמור, בנוסף לאנדי, חלק מהשמות בצד המקצועני של משתתפי הטורניר היו שחקני נבחרת ישראל בטניס כיום ולשעבר, כמו יוני ארליך, הראל לוי, נועם אוקון, דניאל צוקרמן, אמיר וינטרוב ועוד. בצד החובבני השתתפו אנשי עסקים שעוסקים בתחום להנאתם, ביניהם כאמור שחקן נבחרת ישראל בכדורגל לשעבר יוסי בניון, שבא להתחרות לראשונה בטורניר.

יוני ארליך (רדאד ג'בארה)

הטורניר החגיגי ע״ש עמי רם ז״ל (רדאד ג'בארה)

רם סיפר לנו לפני האירוע על אביו ועל הטורניר: ״אתם מאז ותמיד מלווים אותי, כמו הרבה אנשים טובים פה שמלווים אותי, תורמים וחברים ושחקני טניס שחוזרים שנה אחרי שנה אז זה מרגש מאוד אותי ואת המשפחה שלי. זה נהיה כבר מסורת, שנה 12 ברציפות שזה מתקיים, אני לא חושב שיש טורניר טניס בארץ שמחזיק כל כך הרבה זמן, וזה לזכר אבא שלי שזה הכי מרגש אותי, הבן אדם שהיה הכי קרוב אליי בקריירת הטניס שלי, תמך וליווה אותי, והיה איתי ברגעים הכי קשים שלי”.

אנדי רם (רדאד ג'בארה)

“הוא לא היה רק ברגעים השמחים שכולם ראו כמו הזכיות השונות, עוד לפני, הוא נפטר ב-2005, הזמנים שעוד לא היה לנו כסף והוא היה שם ברגעים הקשים, כשהייתי פצוע, והנחיל לי ערכים שלקחתי איתי ואני שמח שאני מצליח לעשות משהו טוב עם הדבר הזה, עם הטורניר על שמו למען ילדי וראייטי ובשנים האחרונות גם למען חיילים. באמת עושים כאן הרבה דברים טובים וכל זה תחת הכנפיים של אודי אנג׳ל, שאנחנו עובדים צמוד כבר המון שנים, והיום על המגרש, הצמד אנדי יוני התחלף לאנדי אודי, ובאמת להיות קרוב לבן אדם הזה שהוא פילנתרופ מהגדולים בישראל, ולהידבק ברוח הנתינה הזו שלו ובלעשות טוב, מרגיש שבורכתי ושאני בר מזל”, הוסיף.

אנדי רם (רדאד ג'בארה)

“יש פה הרבה תורמים ששמו הרבה מאוד כסף במשך שנים עבור הפעילויות השונות שאנחנו עושים, אז זה מדהים, וכולם נהנים ומרוויחים, הקהל שמגיע לצפות וליהנות מהאירוע, הבאנו פיזיותרפיסטים ברמה הכי גבוהה שיש בשביל השחקנים, ומעבר לפאן יש פה גם תחרותיות גדולה, יוני וצוקרמן נותנים לי פה עקיצות אז זה באמת מראה כמה זה חשוב לכולם, וכל פעם שאני מדבר על האירוע הזה אני מתרגש מחדש״, סיכם.

"מעבר לפאן יש תחרות גדולה". אנדי רם (רדאד ג'בארה)

אודי אנג׳ל, נשיא וראייטי ישראל, שיתף גם הוא על העשייה של וראייטי: ״כבר מסתכלים על המשחקים פה ואי אפשר לדעת מי החובבנים ומי המקצוענים, אז אנדי יודע לבחור טוב את המשתתפים בתחרות, ויש הרבה שרוצים להשתתף, וההרגשה שכל האנשים האלה רוצים לבוא לתת ולעזור זה כיף. הכסף הזה הולך למטרות מאוד טובות, חוץ מהפעילויות של וראייטי שכולכם מכירים, שזה פעילות למען ילדים עם צרכים מיוחדים, אנחנו בשנתיים האחרונות פועלים גם למען החיילים, עושים נופשים וטיפולים לחיילים, בין אם זה סדיר או מילואים או משפחות החיילים”.

אודי אנג'ל, נשיא וראייטי (רדאד ג'בארה)

“פתחנו מרכז באילת בשם ״האלמנט החמישי״ שעובד בשיתוף פעולה עם וראייטי, ואני בהמשך היום נוסע לשם לארח לוחמי עוקץ לשלושה ימים, וכל העשייה הזו היא תחת המחשבה שהם נלחמו עבור השקט שלנו, אז אנחנו רוצים להילחם בשביל השקט שלהם עכשיו, וזה תענוג גדול. אנחנו באמת שמחים מכל האנשים שבאים לעזור, והכסף הזה הולך למטרות הכי טובות, אז תודה לאנדי שהוא הכי טוב בעולם, הוא חבר ואח והיום אני החלפתי את יוני בצמד עם אנדי, אז הטורניר הולך חזק, אווירה נהדרת, מזג אוויר מצוין, ורק דברים טובים קורים פה״, הוסיף.

אנדי רם (רדאד ג'בארה)

יוסי בניון, שהשתתף לראשונה בטורניר והחל לשחק טניס בשנה האחרונה, סיפר על השתתפותו: ״אני שמח שסוף סוף יוצא לי להשתתף בטורניר המדהים הזה, בשנים האחרונות השבתות שלי תפוסות בגלל המשחקי כדורגל של הילדים, אז היום יצא שהמשחקים שלהם אחר הצהריים ויכולתי להשתתף בטורניר. שמח לקחת חלק בדבר הזה עם חברים טובים שלי כמו אנדי רם ואורן בן זקן, שאני מתאמן אצלו פה שלוש פעמים בשבוע, והמטרות החשובות של האירוע כמו התרומות לילדי וראייטי ולזכרו של אבא של אנדי, אז זה כיף השילוב של ההנאה והתרומה כאן. אני חושב שמבחינת רמת המשחק אני הכי חובבן כאן מכל החובבנים, אבל בכל זאת עליתי לגמר אז מרוצה מזה, ומאמין שמשנה לשנה כשאשתתף בטורנירים האלו אגיע רחוק יותר, יש לי את התחרותיות ואת הרצון להשתפר מהכדורגל, ומאמין שזה לאט לאט יקרה״.

יוסי בניון בטורניר לצד הראל לוי (רדאד ג'בארה)

הראל לוי (רדאד ג'בארה)

הפגין יכולות. יוסי בניון (רדאד ג'בארה)

נהנה מהטניס. יוסי בניון בטורניר (רדאד ג'בארה)