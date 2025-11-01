יום שבת, 01.11.2025 שעה 13:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1210ראיו וייקאנו8
1410-1110אלצ'ה9
1410-910אתלטיק בילבאו10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

עם תוכנית אישית מיוחדת: ימאל מחפש גאולה

כוכב בארסה התאמן ברמה גבוהה כל השבוע ונחוש להוכיח את עצמו אחרי ההופעה בקלאסיקו, כשהוא עובד קשה כדי לחזור לשיאו עם תוכנית שהוכנה במיוחד עבורו

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאחר שספג ביקורת רבה בעקבות הקלאסיקו ביום ראשון האחרון, לאמין ימאל בן ה-18 נחוש לגאול את עצמו. כאבי המפשעה מהם סבל עוד לפני המשחק הגדול מול ריאל מדריד (1:2 לבלאנקוס) מנעו ממנו להציג את יכולתו האמיתית, כפי שניתן היה לראות בעימותיו עם אלברו קאררס, שאותו כמעט ולא ניסה לעבור למרות שהוא נחשב לאחד הדריבליסטים הטובים בליגה. למעשה, לקראת סיום המשחק הוא עבר לשחק במרכז המגרש כקשר התקפי, ובתפקיד הזה הצליח לייצר יותר סכנה, כשהכניס שני כדורים חכמים לעומק. אחד מהם אף יכול היה להפוך לשער שוויון אילו ז’ול קונדה היה משתלט עליו טוב יותר.

במהלך השבוע, פרט ליום שלישי שהיה יום מנוחה, ימאל התאמן לפי תוכנית ייחודית שנבנתה במיוחד עבורו, נפרדת מזו של יתר הסגל. מספר 10 של בארסה רוצה להציג את יכולתו המלאה במשחק מחר מול אלצ’ה באצטדיון מונז’ואיק (19:30). אחרי האכזבה מהברנבאו, שבה ריאל מדריד פתחה פער של חמש נקודות בצמרת, לאמין ימאל נחוש לחזור למרכז העניינים ולהיות שוב גורם מכריע. בחדר ההלבשה משוכנעים שהוא יעשה זאת, משום שהם רואים עד כמה הוא להוט להוכיח את עצמו.

בתמונות ובסרטונים שפרסם המועדון מהאימונים השבוע ניתן לראות את ימאל עובד במלוא המרץ, פעיל מאוד ובועט לשער בלי שום סימן לכאב, בניגוד למה שנראה בקלאסיקו האחרון. העבודה האישית שעוברת עליו, הכוללת טיפולי פיזיותרפיה לפני ואחרי כל אימון, מניבה תוצאות. המועדון שומר בקפדנות על היהלום שלו, שעתיד להיות דמות המפתח של הקבוצה לא רק העונה, אלא בעשור הקרוב.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

הכוכב הצעיר, שהיה בשבוע שעבר במרכז העניינים בשל ההתבטאויות השנויות במחלוקת שלו בליגת המלכים ולא בזכות יכולתו על הדשא, התרחק מהרעשים ורוצה להחזיר לעצמו את מקומו הטבעי, על המגרש. למעשה, הוא הבהיר בסביבתו כי אינו חש עוד כאבים.

העונה עדיין בשלב מוקדם וכל התארים עוד לפניה, ולאמין יודע שאם יחזור לשיאו, הוא יוכל לעזור לקבוצה לעמוד בכל יעדיה. עיניו נשואות במיוחד לליגת האלופות, התואר עליו הוא חולם, כפי שהצהיר פעמים רבות, ובמשחק מול פאריס סן ז’רמן הוא הבין מקרוב את הרמה שאליה על ברצלונה להגיע כדי לזכות שוב בגביע שכל אוהדי הקבוצה משתוקקים לו, עשר שנים אחרי ההנפה האחרונה בברלין.

לאמין ימאל מחופש לבוס ממשחקני הדיונון (אינסטגרם)לאמין ימאל מחופש לבוס ממשחקני הדיונון (אינסטגרם)

לפני פגרת הנבחרות, שבה מקומה של ספרד במוקדמות כמעט מובטח ולכן גם נוכחותו של ימאל בסגל תהיה מצומצמת, מצפים לו שלושה משחקים אידאליים להחזיר לעצמו את הביטחון: מחר מול אלצ’ה במונז’ואיק, ביום רביעי מול קלאב ברוז’ בליגת האלופות, ולפני הפגרה, במשחק החוץ מול סלטה ויגו בבלאידוס. אף שכל היריבות מגיעות דרוכות מולו, נראה שימאל יהיה דרוך עוד יותר, כדי לגאול את עצמו באמת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */