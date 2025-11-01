כמה אוהדים הגיעו למשחקים של מכבי ת"א וחיפה?

המחזור האחרון בליגת העל סיפק לא רק משחקים צמודים על הדשא, אלא גם נתונים מעניינים ביציעים, עם 67,473 אוהדים שפקדו את האצטדיונים ברחבי הארץ.

המשחק שמשך את הקהל הגדול ביותר היה זה שבין מכבי תל אביב לקריית שמונה בבלומפילד, לשם הגיעו 22,914 צופים שהעניקו אווירה מחשמלת ביציעים. אחריו ניצב משחקה של הפועל באר שבע מול בני ריינה, שמשך 12,794 אוהדים לאצטדיון טרנר, נתון שמציב אותו במקום השני מבחינת נוכחות הקהל במחזור.

גם המשחק בין הפועל תל אביב למכבי נתניה רשם מספר מרשים עם 12,644 צופים, יותר ממחציתם אוהדי הפועל, 6,687 אדומים לעומת 5,957 צהובים-שחורים, למרות שהמשחק נערך באצטדיון נתניה. בחלק הצפוני של הארץ, משחקה של מכבי חיפה מול עירוני טבריה בביתה של טבריה משך 4,722 צופים, בעוד שבסמי עופר, במשחק בין הפועל חיפה לבית"ר ירושלים, נכחו 9,350 אוהדים, מתוכם 5,830 אוהדים ירושלמים.

בשני המפגשים שנותרו נרשמו המספרים הנמוכים ביותר: באשדוד, המשחק בין מ.ס אשדוד להפועל פתח תקווה הביא ליציעים 2,845 צופים, ובבירה, במפגש בין הפועל ירושלים לבני סכנין, נכחו רק 2,204 אוהדים.