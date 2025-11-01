דקה 2: ברנלי - ארסנל 0:0

המחזור העשירי בפרמייר ליג נפתח בשעה זו עם חמישה משחקים במקביל, כשבמוקד המוליכה ארסנל מתארחת אצל ברנלי. מנצ'סטר יונייטד פוגשת את נוטינגהאם פורסט בניסיון להמשיך לנצח, בעוד ברייטון מארחת את לידס במטרה לשמור על הבית כמבצר. במקביל, קריסטל פאלאס נגד ברנטפורד ופולהאם נגד וולבס.

ברנלי - ארסנל 0:0

ברנלי מגיעה לאחר שני ניצחונות רצופים שהוציאו אותה מהתחתית, אך הפעם מצפה לה אתגר מסוג אחר מול מוליכת הטבלה ארסנל. המארחת לא הצליחה לנצח קבוצה מהטופ 6 מאז תחילת 2022, והפסידה בכל ששת משחקי הבית האחרונים שלה מול קבוצות כאלה, כולל תבוסה 5:0 לארסנל בעונה שעברה. מנגד, ארסנל נמצאת בכושר מצוין עם ארבעה ניצחונות ליגה רצופים והגנה הטובה בליגה, כשבמשחקי החוץ היא הפסידה רק פעם אחת ב-18 האחרונים. הפער באיכות והיציבות בין הקבוצות מציב את הלונדונים כפייבוריטים ברורים להמשך רצף הניצחונות.

נוטינגהאם פורסט - מנצ'סטר יונייטד 0:0

נוטינגהאם פורסט עדיין מחפשת ניצחון ליגה ראשון מאז מחזור הפתיחה, כשהיא סובלת מרצף של שמונה משחקים ללא ניצחון וארבעה הפסדים רצופים בלי לכבוש. גם בבית היא מתקשה, עם שני ניצחונות בלבד מאז אפריל. מנצ'סטר יונייטד, לעומתה, מגיעה עם מומנטום חיובי לאחר שלושה ניצחונות רצופים באוקטובר, והיא אחת מקבוצות ההתקפה הפוריות בליגה מאז המחזור השלישי. אחרי שניצחה את ליברפול בחוץ ושברה רצף של שמונה משחקי חוץ ללא ניצחון, יונייטד מגיעה במטרה להמשיך את ההתאוששות מול יריבה שנמצאת במשבר מתמשך.

קריסטל פאלאס - ברנטפורד 0:0

פאלאס מחפשת חזרה למסלול אחרי חודש מאכזב שבו לא ניצחה בשלושה משחקי ליגה. הקבוצה המארחת שואבת עידוד מכך שהיא לא הפסידה בעשרת משחקי הבית האחרונים שלה, אך חסרה חדות התקפית. ברנטפורד, לעומת זאת, מגיעה במומנטום טוב עם שלושה ניצחונות בארבעת משחקי הליגה האחרונים, כולל ניצחון 2:3 על ליברפול. עם זאת, היא מתקשה מחוץ לבית עם ניצחון חוץ אחד בלבד בחמשת משחקיה האחרונים. המפגשים בין הקבוצות היו צמודים תמיד, שישה רצופים שבהם שתי הקבוצות מצאו את הרשת, וצפוי שגם הפעם יהיה משחק מאוזן ופתוח.

ברייטון - לידס 0:0

ברייטון חזרה הביתה אחרי הפסד למנצ’סטר יונייטד ומקווה לשוב למסלול הניצחונות. הקבוצה נהנית מרצף של שמונה משחקי בית ללא הפסד ומצטיינת ביכולת לחזור מפיגור, עם שבע נקודות שהשיגה ממצבים כאלה, הנתון הגבוה בליגה. לעומתה, לידס השיגה ניצחון חשוב על ווסטהאם שקטע שני הפסדים רצופים, אך מתקשה לשמור על יציבות ומפסידה כמעט בכל משחק חוץ, שמונה מתוך תשעת האחרונים. ברייטון מעולם לא הפסידה ללידס בפרמייר ליג (3 ניצחונות ו-3 תוצאות תיקו), והיא מנסה לשמור על הרצף גם הפעם.

פולהאם - וולבס 0:0

זהו משחק תחתית טעון בין שתי קבוצות שנאבקות על הישרדות. פולהאם מגיעה אחרי ארבעה הפסדים רצופים בליגה, אך ניצחון בגביע באמצע השבוע עשוי להחזיר מעט ביטחון. היא אמנם אוספת את רוב נקודותיה בבית, אך לא ניצחה באף אחד מחמשת משחקי הבית האחרונים מול יריבות מהתחתית. וולבס עדיין לא ניצחה העונה אחרי תשעה מחזורים ורושמת 13 משחקי ליגה ללא ניצחון, כולל שלושה הפסדים בארבעה משחקי חוץ. שתי הקבוצות מתקשות לשמור על רשת נקייה, והמשחק הזה עשוי להפוך לקרב הישרדות עצבני עם מעט מאוד מרווח לטעויות.