01/11/2025 22:00
הוגו אקיטיקה מול מאטי קאש (IMAGO)
הקרב בין ליברפול לאסטון וילה שנערך כעת באנפילד מפגיש שתי קבוצות הנמצאות בשני קצוות שונים של מצב רוח, אך באותו מספר נקודות. האלופה המאוכזבת מול ההפתעה הגדולה של פתיחת העונה: שתיהן עם 15 נקודות בפרמייר ליג, אך כשהאדומים מחפשים נואשות לעצור את ההידרדרות, האורחים מגיעים במומנטום פנטסטי. לאור היסטוריית העונה, זהו משחק שיכול להפוך לרגע מכונן: או של התאוששות אדומה, או של הוכחה סופית לכך שאסטון וילה מועמדת אמיתית לצמרת.
עבור ארנה סלוט, שלאחרונה איבד שליטה על העניינים, מדובר במשחק קריטי במיוחד. אחרי שהפסיד רק ארבעה מ-43 משחקיו הראשונים בליגה, כעת המספר הזה הוכפל בזמן קצר, והאדומים עלולים להשתוות לשיא עגום שלא נרשם מאז 1953: חמישה הפסדי ליגה רצופים. זו תהיה גם הפעם השנייה בלבד בתולדות הפרמייר ליג שבה אלופה מכהנת רושמת רצף כזה, אחרי לסטר.
מהעבר השני, וילה מגיעה עם רוח חדשה ותחושת מסוגלות אדירה. אחרי ארבעה ניצחונות ליגה ברציפות, כולל 0:1 הרואי על מנצ’סטר סיטי, החבורה מבירמינגהאם חולמת להיכנס לספרי ההיסטוריה ולהפוך לקבוצה הראשונה מאז לסטר בעונת האליפות שלה שמנצחת את סיטי וליברפול בזה אחר זה. מנגד, הנתונים ההיסטוריים לא לטובתה: רק ניצחון אחד ב-30 משחקי חוץ מול אלופה מכהנת (5 תוצאות תיקו ו-24 הפסדים).
הסטטיסטיקה מצביעה על יתרון ברור למארחת, שלא הפסידה לווילה בעשרת המפגשים האחרונים (7 ניצחונות ו-3 תיקו), וניצחה שישה משבעת המשחקים האחרונים באנפילד.
מחצית שניה
-
'58
- שער! ליברפול עלתה ל-0:2: חראבנברך קיבל את הכדור במצב מסוכן, ליהטט בין שחקני ההגנה של הווילות, בעט את הכדור שפגע בשחקן של האורחים ונכנס פנימה
-
'56
- לאחר עבירה על אלכסיס מאק אליסטר, קאש קיבל כרטיס צהוב
-
'48
- פריצה וחיתוך נהדר של מוחמד סלאח לעבר האמצע. המצרי שלח כדור מסובב ומדויק לגאקפו, אך ההולנדי לא הצליח לעשות איתו כלום
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! ליברפול עלתה ליתרון 0:1: טעות חמורה מאוד בהגנת האורחים הובילה לשער של מוחמד סלאח. האדומים עם מחצית ראשונה מצוינת
-
'43
- לאחר שער נהדר של הוגו אקיטיקה, השער נפסל על ידי ה-VAR בטענה לנבדל
-
'37
- כדור חופשי הורם מרחוק והגיע לאיברהימה קונאטה, אך הבלם לא נגח טוב והכדור יצא החוצה
-
'32
- סובוסלאי ניגש לבעוט כדור חופשי ממצב מסוכן, אך השוער הארגנטינאי של האורחת ירד יפה לכדור
-
'25
- אוון גואסן פרץ נהדר מהאגף הימני, אך וירג'יל ואן דייק הגיע והוציא את הכדור מרגליו עם גלישה נקייה ונפלאה
-
'23
- לחץ טוב של הרדס הוביל לחטיפה של סובוסלאי, אך האחרון החמיץ עם בעיטה חלשה מאוד ושטוחה שהלכה לידיים של אמיליאנו מרטינס
-
'18
- מאטי קאש המשיך בכושר המצוין שלו מהניצחון במשחק הקודם. המגן המני הגיע קרוב לרחבה של גיורגי ממארדשווילי, אך הגאורגי הגיב עם הצלת ענק
-
'17
- המייטי רדס התחילו להיכנס למשחק. מוחמד סלאח פרץ מימן והרים לקודי גאקפו, אך הקיצוני נגח ולא היה בכיוון בכלל
-
'14
- דומיניק סובוסלאי הגיע כמעט עד הרחבה, בעט בעיטה עוצמתית ושטוחה אך הכדור הלך החוצה
-
'5
- חמש דקות מהפתחיה, מורגן רוג'רס קיבל כדור נהדר, חתך מעט פנימה ובעט בעיטה מסובבת שפגעה לה בעמוד
-
'1
- השופט סטיוארט אטוול הוציא את המשחק באנפילד לדרך!