הוגו אקיטיקה מול מאטי קאש (IMAGO) הוגו אקיטיקה מול מאטי קאש (IMAGO)

הקרב בין ליברפול לאסטון וילה שנערך כעת באנפילד מפגיש שתי קבוצות הנמצאות בשני קצוות שונים של מצב רוח, אך באותו מספר נקודות. האלופה המאוכזבת מול ההפתעה הגדולה של פתיחת העונה: שתיהן עם 15 נקודות בפרמייר ליג, אך כשהאדומים מחפשים נואשות לעצור את ההידרדרות, האורחים מגיעים במומנטום פנטסטי. לאור היסטוריית העונה, זהו משחק שיכול להפוך לרגע מכונן: או של התאוששות אדומה, או של הוכחה סופית לכך שאסטון וילה מועמדת אמיתית לצמרת.

עבור ארנה סלוט, שלאחרונה איבד שליטה על העניינים, מדובר במשחק קריטי במיוחד. אחרי שהפסיד רק ארבעה מ-43 משחקיו הראשונים בליגה, כעת המספר הזה הוכפל בזמן קצר, והאדומים עלולים להשתוות לשיא עגום שלא נרשם מאז 1953: חמישה הפסדי ליגה רצופים. זו תהיה גם הפעם השנייה בלבד בתולדות הפרמייר ליג שבה אלופה מכהנת רושמת רצף כזה, אחרי לסטר.

מהעבר השני, וילה מגיעה עם רוח חדשה ותחושת מסוגלות אדירה. אחרי ארבעה ניצחונות ליגה ברציפות, כולל 0:1 הרואי על מנצ’סטר סיטי, החבורה מבירמינגהאם חולמת להיכנס לספרי ההיסטוריה ולהפוך לקבוצה הראשונה מאז לסטר בעונת האליפות שלה שמנצחת את סיטי וליברפול בזה אחר זה. מנגד, הנתונים ההיסטוריים לא לטובתה: רק ניצחון אחד ב-30 משחקי חוץ מול אלופה מכהנת (5 תוצאות תיקו ו-24 הפסדים).

הסטטיסטיקה מצביעה על יתרון ברור למארחת, שלא הפסידה לווילה בעשרת המפגשים האחרונים (7 ניצחונות ו-3 תיקו), וניצחה שישה משבעת המשחקים האחרונים באנפילד.