יום שבת, 01.11.2025 שעה 23:39
יום שבת, 01/11/2025, 22:00אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 10
אסטון וילה
דקה 78
2 0
שופט: סטיוארט אטוול
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
1811-169בורנמות'2
178-1710טוטנהאם3
1711-1810צ'לסי4
177-119סנדרלנד5
1716-1710מנצ'סטר יונייטד6
167-179מנצ'סטר סיטי7
169-1410קריסטל פאלאס8
1515-1710ברייטון9
1514-169ליברפול10
158-99אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
128-99ניוקאסל13
1114-1210פולהאם14
1112-99אברטון15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
619-710נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
222-710וולבס20
מערכת ONE | 01/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
הוגו אקיטיקה מול מאטי קאש (IMAGO)
הוגו אקיטיקה מול מאטי קאש (IMAGO)

הקרב בין ליברפול לאסטון וילה שנערך כעת באנפילד מפגיש שתי קבוצות הנמצאות בשני קצוות שונים של מצב רוח, אך באותו מספר נקודות. האלופה המאוכזבת מול ההפתעה הגדולה של פתיחת העונה: שתיהן עם 15 נקודות בפרמייר ליג, אך כשהאדומים מחפשים נואשות לעצור את ההידרדרות, האורחים מגיעים במומנטום פנטסטי. לאור היסטוריית העונה, זהו משחק שיכול להפוך לרגע מכונן: או של התאוששות אדומה, או של הוכחה סופית לכך שאסטון וילה מועמדת אמיתית לצמרת.

עבור ארנה סלוט, שלאחרונה איבד שליטה על העניינים, מדובר במשחק קריטי במיוחד. אחרי שהפסיד רק ארבעה מ-43 משחקיו הראשונים בליגה, כעת המספר הזה הוכפל בזמן קצר, והאדומים עלולים להשתוות לשיא עגום שלא נרשם מאז 1953: חמישה הפסדי ליגה רצופים. זו תהיה גם הפעם השנייה בלבד בתולדות הפרמייר ליג שבה אלופה מכהנת רושמת רצף כזה, אחרי לסטר.

מהעבר השני, וילה מגיעה עם רוח חדשה ותחושת מסוגלות אדירה. אחרי ארבעה ניצחונות ליגה ברציפות, כולל 0:1 הרואי על מנצ’סטר סיטי, החבורה מבירמינגהאם חולמת להיכנס לספרי ההיסטוריה ולהפוך לקבוצה הראשונה מאז לסטר בעונת האליפות שלה שמנצחת את סיטי וליברפול בזה אחר זה. מנגד, הנתונים ההיסטוריים לא לטובתה: רק ניצחון אחד ב-30 משחקי חוץ מול אלופה מכהנת (5 תוצאות תיקו ו-24 הפסדים).

הסטטיסטיקה מצביעה על יתרון ברור למארחת, שלא הפסידה לווילה בעשרת המפגשים האחרונים (7 ניצחונות ו-3 תיקו), וניצחה שישה משבעת המשחקים האחרונים באנפילד. 

מחצית שניה
  • '58
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ל-0:2: חראבנברך קיבל את הכדור במצב מסוכן, ליהטט בין שחקני ההגנה של הווילות, בעט את הכדור שפגע בשחקן של האורחים ונכנס פנימה
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • לאחר עבירה על אלכסיס מאק אליסטר, קאש קיבל כרטיס צהוב
  • '48
  • החמצה
  • פריצה וחיתוך נהדר של מוחמד סלאח לעבר האמצע. המצרי שלח כדור מסובב ומדויק לגאקפו, אך ההולנדי לא הצליח לעשות איתו כלום
מחצית ראשונה
סלאח וליברפול חוגגים (IMAGO)סלאח וליברפול חוגגים (IMAGO)
  • '45+1
  • שער
  • שער! ליברפול עלתה ליתרון 0:1: טעות חמורה מאוד בהגנת האורחים הובילה לשער של מוחמד סלאח. האדומים עם מחצית ראשונה מצוינת
קודי גאקפו וראיין חראבנברך מול אולי ווטקינס (IMAGO)קודי גאקפו וראיין חראבנברך מול אולי ווטקינס (IMAGO)
  • '43
  • החלטת שופט
  • לאחר שער נהדר של הוגו אקיטיקה, השער נפסל על ידי ה-VAR בטענה לנבדל
  • '37
  • החמצה
  • כדור חופשי הורם מרחוק והגיע לאיברהימה קונאטה, אך הבלם לא נגח טוב והכדור יצא החוצה
דומיניק סובוסלאי נגד אמיליאנו מרטינס (IMAGO)דומיניק סובוסלאי נגד אמיליאנו מרטינס (IMAGO)
דומיניק סובוסלאי נגד אמיליאנו מרטינס (IMAGO)דומיניק סובוסלאי נגד אמיליאנו מרטינס (IMAGO)
  • '32
  • החמצה
  • סובוסלאי ניגש לבעוט כדור חופשי ממצב מסוכן, אך השוער הארגנטינאי של האורחת ירד יפה לכדור
וירג'יל ואן דייק (IMAGO)וירג'יל ואן דייק (IMAGO)
  • '25
  • החמצה
  • אוון גואסן פרץ נהדר מהאגף הימני, אך וירג'יל ואן דייק הגיע והוציא את הכדור מרגליו עם גלישה נקייה ונפלאה
  • '23
  • החמצה
  • לחץ טוב של הרדס הוביל לחטיפה של סובוסלאי, אך האחרון החמיץ עם בעיטה חלשה מאוד ושטוחה שהלכה לידיים של אמיליאנו מרטינס
איברהימה קונאטה מול אולי ווטקינס (IMAGO)איברהימה קונאטה מול אולי ווטקינס (IMAGO)
  • '18
  • החמצה
  • מאטי קאש המשיך בכושר המצוין שלו מהניצחון במשחק הקודם. המגן המני הגיע קרוב לרחבה של גיורגי ממארדשווילי, אך הגאורגי הגיב עם הצלת ענק
  • '17
  • החמצה
  • המייטי רדס התחילו להיכנס למשחק. מוחמד סלאח פרץ מימן והרים לקודי גאקפו, אך הקיצוני נגח ולא היה בכיוון בכלל
גיוארגי ממארדשווילי (IMAGO)גיוארגי ממארדשווילי (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • דומיניק סובוסלאי הגיע כמעט עד הרחבה, בעט בעיטה עוצמתית ושטוחה אך הכדור הלך החוצה
  • '5
  • החמצה
  • חמש דקות מהפתחיה, מורגן רוג'רס קיבל כדור נהדר, חתך מעט פנימה ובעט בעיטה מסובבת שפגעה לה בעמוד
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סטיוארט אטוול הוציא את המשחק באנפילד לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות