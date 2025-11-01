מערכת ONE
01/11/2025 22:00
קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)
ריאל מדריד ניצחה 1:2 בקלאסיקו את ברצלונה וכעת היא רוצה להגדיל את הפער מהיריבה המושבעת. הבלאנקוס מארחים בשעה זו את ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו במחזור ה-11 של הליגה הספרדית (שידור חי בערוץ ONE) וניצחון ירחיק אותם שמונה נקודות מבארסה, לה יהיה משחק חסר.
קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם סידרו לצ’אבי אלונסו ניצחון על בארסה הפצועה והחבולה, שגם איבדה את פדרי בכרטיס אדום. לא פחות מכך, מה שתפס את הכותרות הוא החילוף של ויניסיוס והתגובה שלו: זעם בירידה מהמגרש והיישר לחדר ההלבשה.
אבל אלונסו הרגיע את הרוחות במסיבת העיתונאים ורוצה לראות עוד ניצחון. למעשה, ריאל עם רצף של חמישה ניצחונות, ובסך הכל יש לה העונה 12 ניצחונות ב-13 משחקים – ההפסד היחיד היה 5:2 בדרבי לאתלטיקו בספטמבר.
מנגד, ולנסיה רחוקה מאוד מהימים שבהם הייתה חברה קבועה בצמרת. העטלפים אמנם ניצחו 0:5 את מראסנה בגביע המלך, אבל בליגה יש להם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון והם רק במקום ה-18.
מחצית שניה
-
'63
- אלמיידה שלח פצצה מחוץ לרחבה, קורטואה הדף לא טוב, אך הכדור הורחק בזמן. בעיטה ראשונה למסגרת של ולנסיה במשחק אחרי קצת יותר משעה של כדורגל
-
'60
- ויניסיוס פרץ נהדר באגף, הוציא רוחב טוב לאמבפה שבעט בנגיעה, אך סחט הצלה מאגירסבאלה
-
'55
- חסוס ואסקס נכנס במקום תיירי קורייה
-
'55
- הוגו דורו נכנס במקום לואיס ריוחה
-
'55
- חילוף משולש אצל ולנסיה. דייגו לופס יצא, אראי ג׳ומרט נכנס במקומו
-
'46
- גם צ׳ואמני יצא, קמאבינגה נכנס במקומו
-
'46
- אלונסו עם חילוף כפול מבחינתו. דני סבאיוס נכנס על חשבונו של ארדה גולר
-
'46
- חילוף בוולנסיה עם פתיחת המחצית השנייה. אנדרה אלמיידה נכנס במקום לוקאס בלטרן
מחצית ראשונה
-
'44
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:3: עכשיו זה ברשת! ג׳וד בליגנהאם שלח בעיטה חדה ועוצמתית מקצה הרחבה לפינה הרחוקה ולרשת
-
'43
- אמבפה ויתר לויניסיוס ונתן לברזילאי לבעוט, אך האחרון בעט רע למרכז השער וסחט הדיפה מאגירסבאלה, גולר עט על הריבאונד, אך שוב השוער הציל את ולנסיה
-
'42
- עוד פנדל לריאל מדריד. אלברו קרראס הוכשל ברחבה, ועכשיו כבר לא היה צריך את הוואר
-
'36
- אורליאן צ׳ואמני ספג כרטיס צהוב
-
'30
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: ארדה גולר הוציא רוחב טוב למרכז הרחבה, אמבפה הגיע ראשון ובנגיעה מהאוויר שלח את הכדור פנימה בדרך לצמד נהדר
-
'18
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1 קיליאן אמבפה לא התבלבל ומהנקודה הלבנה שלח כדור חזק לפינה ולרשת
-
'15
- כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לראשו של מילטיאו שנגח טוב, הכדור פגע בדרך בידו של גאיה, אך השופט לא ראה זאת. צוות הוואר התערב וריאל מדריד קיבלה פנדל
-
'14
- הבליץ נמשך. בלינגהאם פרץ טוב באגף, נכנס לרחבה ושחרר בעיטה חזקה, שוב אגירסבאלה הדף טוב
-
'9
- פעולה גדולה של ויניסיוס עם אחד על אחד טוב בתוך הרחבה, הסתיימה בבעיטה חזקה שלו, אך אגירסבאלה ירד והדף נהדר
-
'6
- ואלוורדה קיבל ריבואנד מהרחקה ובנגיעה שלח בעיטה מהאוויר שחלפה סנטימטרים ליד הקורה
-
'5
- כמעו גולר מבשל. כדור עומק נהדר שלו לאמבפה הסתיים בבעיטה בנגיעה של הצרפתי, אך הכדור הלך גבוה
-
'2
- כל כך מוקדם, ארדה גולר עיקם את הקרסול ויצא לקבל טיפול. השחקן חזר למגרש לאחר כשתי דקות
-
'1
- השופט מתאו בוסקטס פרר הוציא את המשחק לדרך!