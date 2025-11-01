יום שבת, 01.11.2025 שעה 23:38
יום שבת, 01/11/2025, 22:00אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 11
ולנסיה
דקה 73
3 0
שופט: מתאו בוסקטס פרר
פנדל קיליאן אמבפה (19)
שער קיליאן אמבפה (31)
בישול בישול: ארדה גולר
שער ג'וד בלינגהאם (43)
בישול בישול: פדריקו ואלוורדה
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2310-2211ויאריאל2
2212-2510ברצלונה3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1713-1211חטאפה6
1612-1510בטיס7
1410-1110אלצ'ה8
1414-1211ראיו וייקאנו9
1413-1111אתלטיק בילבאו10
1319-1711סביליה11
129-910אלאבס12
1216-1311ריאל סוסיאדד13
1013-1110סלטה ויגו14
1012-910אוססונה15
918-1410לבאנטה16
915-1110מיורקה17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
724-1011ג'ירונה20
מערכת ONE | 01/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)
קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)

ריאל מדריד ניצחה 1:2 בקלאסיקו את ברצלונה וכעת היא רוצה להגדיל את הפער מהיריבה המושבעת. הבלאנקוס מארחים בשעה זו את ולנסיה בסנטיאגו ברנבאו במחזור ה-11 של הליגה הספרדית (שידור חי בערוץ ONE) וניצחון ירחיק אותם שמונה נקודות מבארסה, לה יהיה משחק חסר.

קיליאן אמבפה וג’וד בלינגהאם סידרו לצ’אבי אלונסו ניצחון על בארסה הפצועה והחבולה, שגם איבדה את פדרי בכרטיס אדום. לא פחות מכך, מה שתפס את הכותרות הוא החילוף של ויניסיוס והתגובה שלו: זעם בירידה מהמגרש והיישר לחדר ההלבשה.

אבל אלונסו הרגיע את הרוחות במסיבת העיתונאים ורוצה לראות עוד ניצחון. למעשה, ריאל עם רצף של חמישה ניצחונות, ובסך הכל יש לה העונה 12 ניצחונות ב-13 משחקים – ההפסד היחיד היה 5:2 בדרבי לאתלטיקו בספטמבר.

מנגד, ולנסיה רחוקה מאוד מהימים שבהם הייתה חברה קבועה בצמרת. העטלפים אמנם ניצחו 0:5 את מראסנה בגביע המלך, אבל בליגה יש להם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון והם רק במקום ה-18.

מחצית שניה
  • '63
  • החמצה
  • אלמיידה שלח פצצה מחוץ לרחבה, קורטואה הדף לא טוב, אך הכדור הורחק בזמן. בעיטה ראשונה למסגרת של ולנסיה במשחק אחרי קצת יותר משעה של כדורגל
  • '60
  • החמצה
  • ויניסיוס פרץ נהדר באגף, הוציא רוחב טוב לאמבפה שבעט בנגיעה, אך סחט הצלה מאגירסבאלה
  • '55
  • חילוף
  • חסוס ואסקס נכנס במקום תיירי קורייה
  • '55
  • חילוף
  • הוגו דורו נכנס במקום לואיס ריוחה
  • '55
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל ולנסיה. דייגו לופס יצא, אראי ג׳ומרט נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • גם צ׳ואמני יצא, קמאבינגה נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • אלונסו עם חילוף כפול מבחינתו. דני סבאיוס נכנס על חשבונו של ארדה גולר
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בוולנסיה עם פתיחת המחצית השנייה. אנדרה אלמיידה נכנס במקום לוקאס בלטרן
מחצית ראשונה
ג׳וד בלינגהאם מאושר (IMAGO)
  • '44
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:3: עכשיו זה ברשת! ג׳וד בליגנהאם שלח בעיטה חדה ועוצמתית מקצה הרחבה לפינה הרחוקה ולרשת
  • '43
  • החמצת פנדל
  • אמבפה ויתר לויניסיוס ונתן לברזילאי לבעוט, אך האחרון בעט רע למרכז השער וסחט הדיפה מאגירסבאלה, גולר עט על הריבאונד, אך שוב השוער הציל את ולנסיה
  • '42
  • החלטת שופט
  • עוד פנדל לריאל מדריד. אלברו קרראס הוכשל ברחבה, ועכשיו כבר לא היה צריך את הוואר
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • אורליאן צ׳ואמני ספג כרטיס צהוב
שמחה גדולה בריאל מדריד (IMAGO)
קילאן אמבפה חוגג עם ארדה גולר (IMAGO)
  • '30
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:2: ארדה גולר הוציא רוחב טוב למרכז הרחבה, אמבפה הגיע ראשון ובנגיעה מהאוויר שלח את הכדור פנימה בדרך לצמד נהדר
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
  • '18
  • שער בפנדל
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-0:1 קיליאן אמבפה לא התבלבל ומהנקודה הלבנה שלח כדור חזק לפינה ולרשת
קיליאן אמבפה כובש את הפנדל (IMAGO)
  • '15
  • החלטת שופט
  • כדור קרן שעלה לרחבה הגיע לראשו של מילטיאו שנגח טוב, הכדור פגע בדרך בידו של גאיה, אך השופט לא ראה זאת. צוות הוואר התערב וריאל מדריד קיבלה פנדל
אדר מיליטאו (IMAGO)
  • '14
  • החמצה
  • הבליץ נמשך. בלינגהאם פרץ טוב באגף, נכנס לרחבה ושחרר בעיטה חזקה, שוב אגירסבאלה הדף טוב
  • '9
  • החמצה
  • פעולה גדולה של ויניסיוס עם אחד על אחד טוב בתוך הרחבה, הסתיימה בבעיטה חזקה שלו, אך אגירסבאלה ירד והדף נהדר
קיליאן אמבפה בפעולה (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • ואלוורדה קיבל ריבואנד מהרחקה ובנגיעה שלח בעיטה מהאוויר שחלפה סנטימטרים ליד הקורה
  • '5
  • החמצה
  • כמעו גולר מבשל. כדור עומק נהדר שלו לאמבפה הסתיים בבעיטה בנגיעה של הצרפתי, אך הכדור הלך גבוה
פדריקו ואלוורדה (IMAGO)
  • '2
  • פציעה
  • כל כך מוקדם, ארדה גולר עיקם את הקרסול ויצא לקבל טיפול. השחקן חזר למגרש לאחר כשתי דקות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מתאו בוסקטס פרר הוציא את המשחק לדרך!
קיליאן אמבפה מקבל את נעל הזהב של הליגה הספרדית (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד בחימום (IMAGO)
