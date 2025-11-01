חוזרת לעצמה: הפועל י-ם גברה על מכבי ראשל"צ

הפועל ירושלים ומכבי ראשון לציון נפגשות בשעה זו למשחק ראשון ביניהן בליגת העל מאז חודש אפריל 2022. עם זאת, לפני כחודש נפגשו הקבוצות בגביע ווינר, אז האדומים מהבירה ניצחו 69:73 בפיס ארנה.

ירושלים מגיעה לבית מכבי אחרי תקופה מעורבת: בליגה היא רשמה שני הפסדים רצופים – משהו שלא קרה לה כלל בעונה שעברה - אך באירופה זה נראה יותר טוב עם ניצחון שני ברציפות ביורוקאפ, 76:103 על אריס סלוניקי. קבוצתו של יונתן אלון מנסה לשבור בצורת של יותר מחמש שנים ללא ניצחון ליגה בבית מכבי, מאז יולי 2020, אז ג’ון הולנד הוביל אותה ל-73:88 על הכתומים.

מכבי ראשל"צ של שרון דרוקר הגיעה במומנטום חיובי לאחר שהשיגה בשבוע שעבר את ניצחון הבכורה שלה העונה – 67:75 על הפועל באר שבע/דימונה. אמין סטיבנס היה הכוכב הגדול עם דאבל-דאבל מרשים של 28 נקודות ו-10 ריבאונדים, שהקנה לו את תואר שחקן המחזור.

ראשל"צ מנסה להמשיך את הרצף הביתי מול ירושלים, אחרי שניצחה את שני המפגשים האחרונים מולה בעונה הסדירה, כולל 73:78 באפריל 2022.

רבע ראשון: 23:24 למכבי ראשון לציון

חמישיית מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, די ג’’ ברנס, קליל אחמד, ג’יי ג’יי קפלן ואמין סטיבנס.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב ואוסטין ווילי.

קרינגטון עלה ראשון על הלוח, וקפלן החזיר נקודה מהקו בצד השני. לאמב תרם את השלשה הראשונה לערב הזה, ואחמד רשם נקודות ראשונות מבחינתו. חמש נקודות רצופות של זוסמן העלו את ירושלים ליתרון 7, אך סטיבנס וגרנט צימקו לנקודה בלבד, 9:10 לאורחים מהבירה. גרנט הפך את התוצאה, וסל ועבירה של ברנס קבעו ריצת 0:11, אך ג’סטין סמית’ עצר את המומנטום המקומי עם שתיים משלו.

ריצה נוספת של חניכיו של שרון דרוקר הקפיצה את התוצאה ל-12:20 והזעיקה פסק זמן מיונתן אלון. הירושלמים חזרו טוב, ושתי שלשות של רועי הובר הורידו את הקבוצות להפסקה בין הרבעים בתוצאה 23:24 לחבורה המקומית.

רבע שני: 38:45 להפועל ירושלים

הובר פתח עם שתי נקודות והגיע לדאבל פיגרס, גרנט הגיב בעבר השני. קצב צבירת הנקודות בדקות הראשונות של הרבע היה דל, אך הקבוצות התעוררו עם שתי שלשות של ירושלים וסל של אחמד שקבעו 30:32 לחבורה האורחת. קשיוס ווינסטון וגרנט החליפו שלשות, וניכר כי קצב המשחק עלה בהדרגה. ריצת 0:7 של ראשון העלתה אותם ליתרון, אך סמית’ הגיב וקבע שיוויון 37:37.

מספר מהלכים טובים של האורחים לקראת סיומה של המחצית הורידו אותם במומנטום טוב לחדרי ההלבשה, 38:45 לאחר ריצת 0:8.

רבע שלישי: 68:69 להפועל ירושלים

הארפר התעורר ורשם נקודות ראשונות במשחק, אך אחמד הוליך את החבורה של שרון דרוקר ושמר אותם במשחק, בין אם זה בנקודות או במסירות. האיש של המקומיים ברבע הזה היה קפלן, שתפר שלוש שלשות פלוס דאנק בהתקפת מעבר, כדי להפוך את התוצאה ולקבוע 56:57.

הארפר המשיך במגמה שלו, רשם שלשה שלישית ברבע הזה גם הוא ועלה לספרות כפולות בטור הנקודות. הקבוצות המשיכו להחליף סלים בקצב נהדר, כאשר אחמד עשה ככל העולה על רוחו. ברנס קלע על הבאזר וקבע 68:69 לזכות ירושלים עם הירידה לרבע המכריע.

רבע רביעי: 86:86

הקבוצות החליפו סלים הדדיים בפתיחת הרבע, כאשר ארבע נקודות רצופות של קפלן הפכו את היתרון למקומי, אך ווילי החזיר אותו ליונתן אלון. המשחק המשיך להיות צמוד, ושלשה גדולה של גרנט העלתה את קבוצתו ליתרון ארבע פחות משתי דקות לסיום, וגרמה למאמן האורחת לקחת פסק זמן. הארפר החזיר עם שלשה משלו, אך קבוצתו נכשלה בניסיונה להפוך את התוצאה וברנס דייק פעמיים מהקו כדי לקבוע יתרון שלוש מקומי כחצי דקה לסיום ההתמודדות.

קרינגטון רשם שלשה ענקית והשווה את התוצאה על שיוויון 86:86, ובהתקפה הבאה אחמד וסטיבנס פספסו הזדמנות לנצח עבור ראשון, בעוד הארפר החטיא שלשה על הבאזר וקבע כי המשחק יילך להארכה.

הארכה: