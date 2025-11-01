יום שבת, 01.11.2025 שעה 10:24
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
80%575-6095מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%570-6275מיאמי היט
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
40%622-6205שארלוט הורנטס
33%720-6936אורלנדו מג'יק
20%645-5925וושינגטון וויזארדס
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%662-7186אוקלהומה ת'אנדר
100%519-5915סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%696-7146גולדן סטייט ווריורס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

"האופי שלנו מרשים, טובים בלסגור משחקים"

דני אבדיה במסיבת העיתונאים אחרי ניצחון פורטלנד על דנבר: "יוקיץ' סיים בלי טריפל דאבל? צוות האימון הכין אותנו טוב. אני אוהב את הזהות שלנו"

|
דני אבדיה (צילום מסך)
דני אבדיה (צילום מסך)

דני אבדיה דיבר לאחר הניצחון המרשים של פורטלנד 107:109 על דנבר, במשחק שבו הוא וג’רמי גרנט הובילו קאמבק גדול ברבע האחרון במסגרת גביע ה-NBA. דנבר שלטה במשך רוב הערב, אך התקשתה לברוח, והבלייזרס בהובלת אבדיה נשארו צמודים עד שהכריעו במאני טיים. אבדיה, שהיה בין המצטיינים עם 23 נקודות, דיבר אחרי המפגש.

דני אבדיה אמר בסיום: "הגעתי קצת מצונן ופספסתי כמה זריקות. האופי שלנו מרשים אותי, אנחנו מראים את זה בכל ערב, אנחנו עקביים בהגנה, טובים בלסגור משחקים וזה חשוב. אני אוהב את הזהות שלנו, אנחנו פיזיים ולא קל לשחק מולנו. היו ארבעה רבעים טובים”.

“אנחנו רוצים לנצח בכל משחק, טורניר הגביע נחמד, אבל אנחנו מתכוננים לכל משחק בצורה זהה. יש לנו יותר ביטחון וניסיון, הבחורים מכירים טוב יותר אחד את השני. אנחנו קבוצה צעירה, אנחנו לא נהיה מושלמים בסגירת משחקים, אבל אנחנו משתפרים וזה מה שחשוב”, הוסיף.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“ניקולה יוקיץ' סיים בלי טריפל דאבל מולנו? אני יודע על זה רק עכשיו, אבל כל הכבוד לצוות האימון על ההכנה שלנו למשחק. השחקנים מקבלים את הקרדיט, אבל יש צוות אימון מאחורינו שיודע איך להכין אותנו למשחקים ולשחקנים מסוימים”, אמר הישראלי.

“קמארה אדיר וכל כך כיף לשחק איתו, הוא תמיד במקום הנכון ובזמן הנכון, השמיים הם הגבול עבורו. תחפושת להאלווין? הייתה לי מסיכה, אבל לא ידעו שזה אני. סתם, אבל בשנה הבאה יש לי רעיון טוב עבורכם. אנחנו קבוצה ורסטילית וזה עוזר לנו, אם משהו לא שבור אל תתקן אותו", סיכם.

