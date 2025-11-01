הרכבים וציונים



אוסקר גלוך (IMAGO) אוסקר גלוך (IMAGO)

האם אייאקס תעלה על דרך המלך? אוסקר גלוך וחבריו מארחים בשעה זו את הירנביין ביוהאן קרויף ארנה במחזור ה-11 של הליגה ההולנדית ומחפשים ניצחון במטרה לשפר עמדות במאבקי הצמרת. הקשר הישראלי פתח בהרכב.

אייאקס מתקשה לגלות יציבות או להציג יכולת טובה מפתיחת העונה תחת ג’וני הייטינחה, שנמצא בעין הסערה, בין היתר לאור כעס האוהדים על רבות מהחלטותיו. עם זאת, הקבוצה מאמסטרדם ניצחה 2:3 את טוונטה ביום ראשון ומקווה להמשכיות.

אייאקס נקלעה לפיגור מוקדם כבר בדקה הרביעית, אבל ואוט וחהורסט וגלוך הפכו תוך דקה במחצית השנייה ומיקה גודטס כבש את השער השלישי. ריקי ואן וולפסווינקל רק צימק במשחק שבו, באופן נדיר, הישראלי השלים 90 דקות.

למשחק מול הירנביין הגיעה אייאקס מהמקום הרביעי, בעוד היריבה במקום ה-11. הירנביין הביסה במשחק הקודם 0:3 את ונלו בגביע ההולנדי.