יום שבת, 01.11.2025 שעה 18:51
יום שבת, 01/11/2025, 17:30אצטדיון יוהאן קרויף ארנהליגה הולנדית - מחזור 11
הירנביין
דקה 47
1 0
שופט: יאניק ואן דר לאן
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן1
259-2710פיינורד2
2113-2310אלקמאר3
1914-2010אייאקס4
1814-1610כרונינגן5
1622-1410ספרטה רוטרדם6
1519-2710ניימיכן7
1417-1910טוונטה אנסחדה8
1315-1910אוטרכט9
1316-1710גו אהד איגלס10
1318-1810הירנביין11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1016-1310וולנדם13
919-1310נאק ברדה14
919-1110זוולה15
919-810אקסלסיור רוטרדם16
719-1210טלסטאר17
330-710הראקלס אלמלו18
מערכת ONE | 01/11/2025 17:30
הרכבים וציונים
 
 
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

האם אייאקס תעלה על דרך המלך? אוסקר גלוך וחבריו מארחים בשעה זו את הירנביין ביוהאן קרויף ארנה במחזור ה-11 של הליגה ההולנדית ומחפשים ניצחון במטרה לשפר עמדות במאבקי הצמרת. הקשר הישראלי פתח בהרכב.

אייאקס מתקשה לגלות יציבות או להציג יכולת טובה מפתיחת העונה תחת ג’וני הייטינחה, שנמצא בעין הסערה, בין היתר לאור כעס האוהדים על רבות מהחלטותיו. עם זאת, הקבוצה מאמסטרדם ניצחה 2:3 את טוונטה ביום ראשון ומקווה להמשכיות.

אייאקס נקלעה לפיגור מוקדם כבר בדקה הרביעית, אבל ואוט וחהורסט וגלוך הפכו תוך דקה במחצית השנייה ומיקה גודטס כבש את השער השלישי. ריקי ואן וולפסווינקל רק צימק במשחק שבו, באופן נדיר, הישראלי השלים 90 דקות.

למשחק מול הירנביין הגיעה אייאקס מהמקום הרביעי, בעוד היריבה במקום ה-11. הירנביין הביסה במשחק הקודם 0:3 את ונלו בגביע ההולנדי.

מחצית ראשונה
  • '45+4
  • החמצה
  • כדור קרן הגיע לראשו של וילמסן שנגח טוב, אך פאסבר עם הצלה נהדרת מנע שער
שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)שחקני אייאקס חוגגים (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:1: גלוך בישל כשמצא את חודטס ברחבה, האחרון הסתובב טוב ושלח בעיטה חדה לפינה ולרשת
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
  • '34
  • החמצה
  • גלוך ניסה את מזלו עם כדור חופשי מכ-25 מטרים, אך הבעיטה הלכה מעל המסגרת
  • '30
  • החלטת שופט
  • אחרי קצת יותר מרבע שעה, המשחק חודש
מופע האבוקות של אוהדי אייאקס (IMAGO)מופע האבוקות של אוהדי אייאקס (IMAGO)
  • '28
  • אחר
  • המשחק נעצר לדקה של מחיאות כפיים לזכרו של אוהד אולטראס מוכר מאייאקס שנפטר. מיד לאחר מכן החל מופע אבוקות מצד הקהל שגרם להפסקת המשחק
  • '24
  • החמצה
  • וחהורסט שלח בעיטה חזקה מסף הרחבה, אך הכדור שלו לא היה במסגרת
יורי באס (IMAGO)יורי באס (IMAGO)
  • '20
  • החמצה
  • מקסנס רורה שלח בעיטה מחוץ לרחבה, פאסבר היה במקום וקלט
  • '16
  • החלטת שופט
  • קנת טיילור ספק הוכשל ברחבה, השופט שרק תחילה לפנדל, אך צוות הוואר התערב וההחלטה שונתה בצדק
קנת טיילור בפעולה (IMAGO)קנת טיילור בפעולה (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • יוריס ואן אובריים שלח בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו חלף מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יאניק ואן דר לאן הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות