יום שבת, 01.11.2025 שעה 13:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה, הפועל ומכבי ת"א ינצחו? אלו היחסים

הירוקים קיבלו ב-Winner יחס של פי 1.25 מול הפועל ירושלים ב-15:00, גם האדומים והצהובים פייבוריטיים מול טבריה ובני ריינה. וגם: ריאל מול ולנסיה

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

כמדי שבת, גם היום הזה גדוש בספורט. בליגת העל, המחזור ייצא לדרך כבר ב-15:00 כשמכבי חיפה תארח את הפועל ירושלים באצטדיון סמי עופר, בהמשך הפועל ת"א תארח את עירוני טבריה (17:30) ומכבי ת"א תתארח אצל מכבי בני ריינה (19:30) בין היתר. בספרד, ריאל מדריד תארח את ולנסיה ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE).

לשליחת טופס Winner לחצו כאן

מטבע הדברים, חיפה פייבוריטית מול הקבוצה במקום הלפני אחרון. ניצחון ירוק קיבל יחס של פי 1.25, בעוד מי שמאמין בסנסציה וניצחון בכורה ירושלמי העונה, ירוויח פי 8.5 מסכום ההימור אם באמת זה מה שיקרה. לתיקו היחס הוא פי 5.2.

גם הפועל ת"א פייבוריטית וניצחון שלה מוערך ביחס של פי 1.4. מנגד, ניצחון של טבריה קיבל יחס של פי 6 ואילו מי שיילך על תיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4.35 מהסכום שהימר עליו.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כמובן שגם מכבי ת"א מועמדת מובהקת לניצחון וכל תרחיש אחר יהיה בגדר הפתעה. ניצחון צהוב מוערך ביחס של פי 1.25 לעומת פי 8.2 לניצחון של בני ריינה. היחס לתיקו הוא פי 5.3.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת בני ריינה

בסנטיאגו ברנבאו ריאל פייבוריטית לניצחון על ולנסיה שהגיעה למחזור הזה מהמקום ה-18. כל תסריט אחר יהיה בגדר סנסציה ואכן ניצחון של הבלאנקוס מוערך ביחס של פי 1.15. העטלפים קיבלו יחס של פי 12 לניצחון, בעוד לתיקו יש יחס של פי 6.6.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */