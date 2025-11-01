מכבי חיפה, הפועל ומכבי ת"א ינצחו? אלו היחסים

כמדי שבת, גם היום הזה גדוש בספורט. בליגת העל, המחזור ייצא לדרך כבר ב-15:00 כשמכבי חיפה תארח את הפועל ירושלים באצטדיון סמי עופר, בהמשך הפועל ת"א תארח את עירוני טבריה (17:30) ומכבי ת"א תתארח אצל מכבי בני ריינה (19:30) בין היתר. בספרד, ריאל מדריד תארח את ולנסיה ב-22:00 (שידור חי בערוץ ONE).

מטבע הדברים, חיפה פייבוריטית מול הקבוצה במקום הלפני אחרון. ניצחון ירוק קיבל יחס של פי 1.25, בעוד מי שמאמין בסנסציה וניצחון בכורה ירושלמי העונה, ירוויח פי 8.5 מסכום ההימור אם באמת זה מה שיקרה. לתיקו היחס הוא פי 5.2.

גם הפועל ת"א פייבוריטית וניצחון שלה מוערך ביחס של פי 1.4. מנגד, ניצחון של טבריה קיבל יחס של פי 6 ואילו מי שיילך על תיקו וזה מה שיקרה, ירוויח פי 4.35 מהסכום שהימר עליו.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כמובן שגם מכבי ת"א מועמדת מובהקת לניצחון וכל תרחיש אחר יהיה בגדר הפתעה. ניצחון צהוב מוערך ביחס של פי 1.25 לעומת פי 8.2 לניצחון של בני ריינה. היחס לתיקו הוא פי 5.3.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת בני ריינה

בסנטיאגו ברנבאו ריאל פייבוריטית לניצחון על ולנסיה שהגיעה למחזור הזה מהמקום ה-18. כל תסריט אחר יהיה בגדר סנסציה ואכן ניצחון של הבלאנקוס מוערך ביחס של פי 1.15. העטלפים קיבלו יחס של פי 12 לניצחון, בעוד לתיקו יש יחס של פי 6.6.