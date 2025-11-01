יום שבת, 01.11.2025 שעה 21:21
יום שבת, 01/11/2025, 19:30אצטדיון גרין - 4,467 צופיםליגת העל Winner - מחזור 9
מכבי ת"א
שער עידו שחר (59)
פנדל אלעד מדמון (76)
דקה 92
0 2
שופט: גל לייבוביץ'
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1611-178הפועל ת"א4
1417-159מ.ס אשדוד5
1211-109בני סכנין6
1218-168מכבי נתניה7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 01/11/2025 19:30
הרכבים וציונים
 
 
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

מכבי תל אביב מתארחת בשעה זו באצטדיון גרין אצל בני ריינה במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל, וזאת במטרה לצמצם לפחות זמנית את הפער מהמוליכה הפועל באר שבע לנקודה אחת בלבד על חשבון נועלת הטבלה שצברה נקודה אחת מאז פתיחת העונה.

לקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’ מחכה בהמשך השבוע מפגש נגד אסטון וילה בליגה האירופית, והצהובים מחפשים ניצחון ליגה שני ברציפות שייצור מומנטום חיובי לקראת מפגש מול אחת הקבוצות החזקות במפעל האירופי, כזו שניצחה לאחרונה את מנצ’סטר סיטי.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של אדהם האדיה בסיטואציה רעה מאוד בטבלה עם נקודה ובמקום האחרון, כשהיא חייבת להתחיל לצבור נקודות אם היא חולמת להישאר בליגה בסיום העונה. במחזור הקודם נכנעה ריינה 1:0 להפועל באר שבע באצטדיון טרנר.

המארחת יכולה לשאוב עידוד מכך שבשני המפגשים האחרונים שלה נגד האלופה, אחד בגביע ואחד בליגה, היא ניצחה, כשבגביע חגגה 1:2 ובליגה 0:1 במגרש של הצהובים. עם זאת, המפגש האחרון בביתה של חיינה הסתיים ב-1:2 למכבי תל אביב.

מחצית שניה
  • '88
  • חילוף
  • חילוף במכבי תל אביב: דור פרץ פינה את מקומו לקרווין אנדראדה
גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)גל לייבוביץ' (חג'אג' רחאל)
  • '85
  • חילוף
  • מוחמד שכר פינה את מקומו לנבו שדו
  • '85
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני ריינה: עאיד חבשי פינה את מקומו למילאדין סטבאנוביץ'
  • '84
  • כרטיס צהוב
  • עאיד חבשי ראה את הכרטיס הצהוב
אושר דוידה מול עבדאללה ג'אבר (חג'אג' רחאל)אושר דוידה מול עבדאללה ג'אבר (חג'אג' רחאל)
  • '81
  • חילוף
  • אלעד מדמון פינה את מקומו להליו וארלה
  • '81
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי תל אביב: אושר דוידה פינה את מקומו לשגיב יחזקאל
דור פרץ (חג'אג' רחאל)דור פרץ (חג'אג' רחאל)
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד שכר ראה את הכרטיס הצהוב
  • '75
  • כרטיס צהוב
  • אלכסה פייץ' ראה את הכרטיס הצהוב
  • '75
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: אלכסה פייץ' משך בחולצתו של רז שלמה ברחבה וגל לייבוביץ' שרק פעם נוספת לפנדל. הפעם אלעד מדמון בעט מהנקודה הלבנה, ודייק כששלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית
גד עמוס (חג'אג' רחאל)גד עמוס (חג'אג' רחאל)
  • '70
  • חילוף
  • איהאב גנאים פינה את מקומו לסער פדידה
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול בבני ריינה: ג'וניור פיוס פינה את מקומו לאיאד חלאילי
אלעד מדמון מול עמנואל בנדה (חג'אג' רחאל)אלעד מדמון מול עמנואל בנדה (חג'אג' רחאל)
  • '66
  • חילוף
  • עידו שחר פינה את מקומו לאיתמר נוי
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי תל אביב: סייד אבו פרחי פינה את מקומו ליון ניקולאסקו
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)
עידו שחר בטירוף (חג'אג' רחאל)עידו שחר בטירוף (חג'אג' רחאל)
עידו שחר חוגג (חג'אג' רחאל)עידו שחר חוגג (חג'אג' רחאל)
עידו שחר כובש (חג'אג' רחאל)עידו שחר כובש (חג'אג' רחאל)
גל לייבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)גל לייבוביץ' מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)
  • '59
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: ג'וניור פיוס הכשיל את אושר דוידה וגל לייבוביץ' הצביע על הנקודה הלבנה. עידו שחר שלח בעיטה טובה אל הפינה השמאלית של הרשת
איסוף סיסוקו בפעולה (חג'אג' רחאל)איסוף סיסוקו בפעולה (חג'אג' רחאל)
  • '54
  • החמצה
  • אלעד מדמון מצא בכדור עומק נפלא את אושר דוידה ברחבה, אך גד עמוס רשם הצלה אדירה מול הקיצוני
הייטור מול זה טורבו (חג'אג' רחאל)הייטור במאבק (חג'אג' רחאל)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בבני ריינה: איאד חוטבא פינה את מקומו לאסיל כנעני
מחצית ראשונה
ג'וניור פיוס (חג'אג' רחאל)ג'וניור פיוס (חג'אג' רחאל)
סייד אבו פרחי מול עמנואל בנדה (חג'אג' רחאל)סייד אבו פרחי מול עמנואל בנדה (חג'אג' רחאל)
  • '40
  • החמצה
  • עבדאללה ג'אבר הוציא כדור רוחב נהדר לזה טורבו, שהסתובב ברחבה ובעט, אך רועי משפתי הדף לקרן
עידו שחר מול איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)עידו שחר מול איהאב גנאים (חג'אג' רחאל)
אלעד מדמון מול איאד חוטבא (חג'אג' רחאל)אלעד מדמון מול איאד חוטבא (חג'אג' רחאל)
סייד אבו פרחי מול מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)סייד אבו פרחי מול מוחמד שכר (חג'אג' רחאל)
  • '26
  • החמצה
  • בעיטה ראשונה למסגרת. הייטור מצא בכדור עומק את אלעד מדמון, שניסה בעיטה מצד שמאל של הרחבה, אך גד עמוס היה במקום והדף
רוי רביבו (חג'אג' רחאל)רוי רביבו (חג'אג' רחאל)
מוחמד שכר משתלט (חג'אג' רחאל)מוחמד שכר משתלט (חג'אג' רחאל)
טייריס אסאנטה (חג'אג' רחאל)טייריס אסאנטה (חג'אג' רחאל)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גל לייבוביץ' שרק לפתיחת ההתמודדות!
אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)אוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)
אדהם האדיה וז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)אדהם האדיה וז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)
אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)
ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)
הזיקוקים שירו אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)הזיקוקים שירו אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)אוהדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)
הזיקוקים ורימוני העשן של אוהדי מכבי תל אביב (גיא קופיצ'ינסקי)הזיקוקים ורימוני העשן של אוהדי מכבי תל אביב (גיא קופיצ'ינסקי)
  • '1
  • אחר
  • אוהדי מכבי תל אביב ירו זיקוקים והדליקו רימוני עשן בתוך היציע לפני פתיחת המשחק
