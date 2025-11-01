"אבוקות עלולות להביא להפסקת המשחק מיידית"

משטרת ישראל פרסמה הבוקר (שבת) הנחיות לקראת משחק ליגת העל בין מכבי חיפה להפועל ירושלים, שייערך בשעה 15:00 באצטדיון סמי עופר. בצל אירועי התקופה האחרונה, במשטרה הבהירו: "הפעלה או/ו השלכת אבוקות במהלך המשחק עלולה להביא להפסקתו המיידית”. במשטרה גם הבהירו כי תבוצע אכיפה מוגברת בנושא זה בהתאם לחוק הספורט.

שערי האצטדיון ייפתחו בשעה 13:00, ובמשטרה ממליצים לאוהדים להקדים את הגעתם בשל בידוק קפדני הכולל אוהלי בידוק, מערכות שיקוף ותגבור מצלמות אבטחה. בנוסף, לא תותר כניסה עם מסכות, פריטי לבוש המכסים את הפנים או ציוד עידוד שלא אושר מראש על ידי המשטרה. אוהדים שיגיעו עם פריטים אסורים יהיו חשופים לקנס של 500 ש"ח והרחקה של 30 יום ממשחקי הכדורגל.

במשטרה הזכירו כי חל איסור מוחלט על הכנסת אלכוהול, נשק או רחפנים לשטח האצטדיון, ולא תותר כניסה לאוהדים שיהיו תחת השפעת אלכוהול. עוד נמסר כי יש להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, וכי מעבר קהל בין שערים ואי ציות להוראות מהווים עבירה על החוק ויטופלו בהתאם.

שוטרים בסמי עופר (עמרי שטיין)

בהיבט התחבורתי, המשטרה נערכה לעומסים הצפויים בצירים המובילים לאצטדיון וקוראת לא להגיע למקום ללא תו חניה או אם אינכם תושבי שכונת נאות פרס. מערך תחבורה ציבורית מתוגבר יפעל לקראת המשחק, ובסיומו יוצבו מטרוניות בכביש 4 סמוך לצומת הפסל. לרשות האוהדים המגיעים ברכב יעמדו החניונים הבאים: חניון עפר סמוך לבניין אינטל, חניון הקונגרסים, חניון צביה ויצחק, וחניון קסטרא.

בכר: "דברים צריכים להשתנות באופן מיידי"

במשטרה מסכמים בקריאה לציבור האוהדים: "הישמעו להנחיות השוטרים והסדרנים, הימנעו מגילויי אלימות, ושמרו על אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם”.