הרכבים וציונים



מנור סולומון ממעט לקבל הזדמנויות בתקופה האחרונה, אבל בגביע המלך הוא הרשים עם שלושה בישולים וכעת ויאריאל חוזרת לליגה. בשעה זו היא מארחת את ראיו וייקאנו במחזור ה-11 של הליגה הספרדית (שידור חי בערוץ ONE) וסולומון החל על הספסל.

ביום רביעי סולומון פתח בהרכב ושיחק 77 דקות בניצחון 0:6 על סיודאד לוסנה מהליגה החמישית. כאמור, הוא הצדיק את הקרדיט עם שלושה בישולים ומקווה לשינוי גם בליגה.

הקיצוני דווקא החל את דרכו בוויאריאל בצורה די טובה כמחליף שמשפיע על המשחק, כובש ומבשל, אבל פתח רק מול אתלטיק בילבאו בליגה. לפני המשחק מול ראיו, סולומון רשם שער וארבעה בישולים ב-187 דקות בוויאריאל.

ראיו הגיעה לוויאריאל עם רצף של שישה משחקים ללא הפסד, כולל חמישה ניצחונות, האחרון שבהם 1:6 על יונקוס הקטנה בגביע. האם היא תצליח להפתיע?