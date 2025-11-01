הרכבים וציונים



שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה) שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה)

כשבמאזנה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני טבריה במטרה לחזור למסלול הניצחונות ולהתקרב לצמרת הגבוהה, כשמנגד הקבוצה האורחת שואפת להפתיע בבלומפילד במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל.

החבורה של אליניב ברדה הפסידה 2:1 באמצע השבוע לבית”ר ירושלים בגמר גביע הטוטו, הפסד שקדמו לו גם 2:0 למכבי נתניה ו-2:1 להפועל באר שבע במשחקי הליגה האחרונים. האדומים מקווים כעת להתאושש ולשים את הרצף הרע מאחור, כשזה עוד מבלי שהחשבנו את הדרבי שלא שוחק.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של אלירן חודדה סיימה במחזור הקודם ב-1:1 עם מכבי חיפה של ברק בכר, כשאיזנה בתוספת הזמן. טבריה במקום העשירי עם 10 נקודות, כאשר לא ניצחה בצמד משחקיה האחרונים, אך לפני כן ניצחה פעמיים ברצף.

המפגש הקודם בין הקבוצות התרחש במסגרת גביע המדינה, אז הפועל תל אביב ניצחה 0:2 משערים של סתיו טוריאל ומילאן מקאריץ’, כשלטבריה הורחקו שני שחקנים, יניב בריק ושניר טליאס. המפגש הנוכחי הוא הראשון במסגרת ליגת העל בין שני המועדונים.