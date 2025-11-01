גיא עקרה
|
01/11/2025 17:30
שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה)
כשבמאזנה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני טבריה במטרה לחזור למסלול הניצחונות ולהתקרב לצמרת הגבוהה, כשמנגד הקבוצה האורחת שואפת להפתיע בבלומפילד במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל.
החבורה של אליניב ברדה הפסידה 2:1 באמצע השבוע לבית”ר ירושלים בגמר גביע הטוטו, הפסד שקדמו לו גם 2:0 למכבי נתניה ו-2:1 להפועל באר שבע במשחקי הליגה האחרונים. האדומים מקווים כעת להתאושש ולשים את הרצף הרע מאחור, כשזה עוד מבלי שהחשבנו את הדרבי שלא שוחק.
מהצד השני של המתרס, הקבוצה של אלירן חודדה סיימה במחזור הקודם ב-1:1 עם מכבי חיפה של ברק בכר, כשאיזנה בתוספת הזמן. טבריה במקום העשירי עם 10 נקודות, כאשר לא ניצחה בצמד משחקיה האחרונים, אך לפני כן ניצחה פעמיים ברצף.
המפגש הקודם בין הקבוצות התרחש במסגרת גביע המדינה, אז הפועל תל אביב ניצחה 0:2 משערים של סתיו טוריאל ומילאן מקאריץ’, כשלטבריה הורחקו שני שחקנים, יניב בריק ושניר טליאס. המפגש הנוכחי הוא הראשון במסגרת ליגת העל בין שני המועדונים.
מחצית שניה
-
'54
- גם נסאר קיבל צהוב, אחרי שביצע עבירה על חביבאללה על סף הרחבה מצד ימין
-
'52
- שבירו גם קיבל צהוב 7 דקות אחרי שעלה, כשהפריע לאסף צור להמשיך את המשחק ולהוציא מתפרצת
-
'46
- חילוף של חודדה בהפסקה. שבירו החליף את מייקל מקדימה
מחצית ראשונה
-
'45+1
- מוצהב ראשון גם בצד של ברדה. צ’יקו עצר את פיטר מייקל ונכנס גם הוא לפנקס
-
'42
- צהוב שני במשחק, ושני של טבריה. חביבאללה תיקל את רן בנימין בצד שמאל, שניר לוי לא היסס
-
'39
- פיטר מייקל השווה וקבע 1:1, אך מיד אחרי שגלגל לרשת שניר לוי שרק לעבירה על מאיימבו. ב-VAR החליטו שלא להתערב והתוצאה נותרה 0:1 להפועל ת”א
-
'35
- סתיו טוריאל קיבל כדור בצד ימין, הטעה פעם אחת, מיד הטעה שוב לצד השני ואחרי פעולה נהדרת שלו הוא גם בעט חזק, אך החוצה
-
'32
- הבלם גם הפך לראשון שנכנס לפנקס של שניר לוי, כשקיבל צהוב
-
'30
- שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:1: לויזו עם מהלך ענק פרץ בצד שמאל, עבר שחקן ועוד שחקן כולל בין הרגליים והרים כדור, ערבוביה ברחבה בה טוריאל היה מעורב תמה עם נגיעה של סמביניה שכבש שער עצמי
-
'17
- פתיחה לא קצבית בכלל בבלומפילד. 17 דקות עברו, בהן המארחת שלטה מעט יותר, אך שני הצדדים לא הגיעו למצבים אמיתיים
-
'6
- חצי מצב ראשון. תרגיל מקרן קצרה הביא להרמה של פיבן, נסאר הגיע ראשון עם הראש ונגח מעל המשקוף
-
'1
- שניר לוי שרק לפתיחה! המשחק בבלומפילד יצא לדרך