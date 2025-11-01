יום שבת, 01.11.2025 שעה 18:51
עירוני טבריה
דקה 65
1 0
שופט: שניר לוי
שער עצמי סמביניה שער עצמי (30)
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
1110-169מכבי חיפה6
118-98הפועל חיפה7
119-88בני סכנין8
1116-118מ.ס אשדוד9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14
גיא עקרה | 01/11/2025 17:30
הרכבים וציונים
 
 
שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה)
שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה)

כשבמאזנה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את עירוני טבריה במטרה לחזור למסלול הניצחונות ולהתקרב לצמרת הגבוהה, כשמנגד הקבוצה האורחת שואפת להפתיע בבלומפילד במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל.

החבורה של אליניב ברדה הפסידה 2:1 באמצע השבוע לבית”ר ירושלים בגמר גביע הטוטו, הפסד שקדמו לו גם 2:0 למכבי נתניה ו-2:1 להפועל באר שבע במשחקי הליגה האחרונים. האדומים מקווים כעת להתאושש ולשים את הרצף הרע מאחור, כשזה עוד מבלי שהחשבנו את הדרבי שלא שוחק.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של אלירן חודדה סיימה במחזור הקודם ב-1:1 עם מכבי חיפה של ברק בכר, כשאיזנה בתוספת הזמן. טבריה במקום העשירי עם 10 נקודות, כאשר לא ניצחה בצמד משחקיה האחרונים, אך לפני כן ניצחה פעמיים ברצף.

המפגש הקודם בין הקבוצות התרחש במסגרת גביע המדינה, אז הפועל תל אביב ניצחה 0:2 משערים של סתיו טוריאל ומילאן מקאריץ’, כשלטבריה הורחקו שני שחקנים, יניב בריק ושניר טליאס. המפגש הנוכחי הוא הראשון במסגרת ליגת העל בין שני המועדונים.

מחצית שניה
שאנדה סילבה מנסה מספרת (רדאד ג'בארה)שאנדה סילבה מנסה מספרת (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו (רדאד ג'בארה)
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • גם נסאר קיבל צהוב, אחרי שביצע עבירה על חביבאללה על סף הרחבה מצד ימין
  • '52
  • כרטיס צהוב
  • שבירו גם קיבל צהוב 7 דקות אחרי שעלה, כשהפריע לאסף צור להמשיך את המשחק ולהוציא מתפרצת
  • '46
  • חילוף
  • חילוף של חודדה בהפסקה. שבירו החליף את מייקל מקדימה
מחצית ראשונה
אונדריי באצ'ו (רדאד ג'בארה)אונדריי באצ'ו (רדאד ג'בארה)
יזן נסאר בפעולה (רדאד ג'בארה)יזן נסאר בפעולה (רדאד ג'בארה)
לוקאס פלקאו מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)לוקאס פלקאו מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • מוצהב ראשון גם בצד של ברדה. צ’יקו עצר את פיטר מייקל ונכנס גם הוא לפנקס
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • צהוב שני במשחק, ושני של טבריה. חביבאללה תיקל את רן בנימין בצד שמאל, שניר לוי לא היסס
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שניר לוי (רדאד ג'בארה)שניר לוי (רדאד ג'בארה)
  • '39
  • החלטת שופט
  • פיטר מייקל השווה וקבע 1:1, אך מיד אחרי שגלגל לרשת שניר לוי שרק לעבירה על מאיימבו. ב-VAR החליטו שלא להתערב והתוצאה נותרה 0:1 להפועל ת”א
  • '35
  • החמצה
  • סתיו טוריאל קיבל כדור בצד ימין, הטעה פעם אחת, מיד הטעה שוב לצד השני ואחרי פעולה נהדרת שלו הוא גם בעט חזק, אך החוצה
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • הבלם גם הפך לראשון שנכנס לפנקס של שניר לוי, כשקיבל צהוב
פיראס אבו עקל מאוכזב (רדאד ג'בארה)פיראס אבו עקל מאוכזב (רדאד ג'בארה)
חיבוקים בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)חיבוקים בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל, רן בנימין ושחר פיבן מתחבקים (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל, רן בנימין ושחר פיבן מתחבקים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)שחקני הפועל תל אביב מאושרים (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו ושאנדה סילבה שמחים (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו ושאנדה סילבה שמחים (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל שמח (רדאד ג'בארה)סתיו טוריאל שמח (רדאד ג'בארה)
לויזוס לויזו מרים (רדאד ג'בארה)לויזוס לויזו מרים (רדאד ג'בארה)
  • '30
  • שער עצמי
  • שער! הפועל ת”א עלתה ל-0:1: לויזו עם מהלך ענק פרץ בצד שמאל, עבר שחקן ועוד שחקן כולל בין הרגליים והרים כדור, ערבוביה ברחבה בה טוריאל היה מעורב תמה עם נגיעה של סמביניה שכבש שער עצמי
לוקאס פלקאו מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)לוקאס פלקאו מנסה את מזלו (רדאד ג'בארה)
שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה)שחר פיבן מול אלי בלילתי (רדאד ג'בארה)
  • '17
  • החמצה
  • פתיחה לא קצבית בכלל בבלומפילד. 17 דקות עברו, בהן המארחת שלטה מעט יותר, אך שני הצדדים לא הגיעו למצבים אמיתיים
  • '6
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון. תרגיל מקרן קצרה הביא להרמה של פיבן, נסאר הגיע ראשון עם הראש ונגח מעל המשקוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • שניר לוי שרק לפתיחה! המשחק בבלומפילד יצא לדרך
הוספת תגובה
