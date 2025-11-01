יום שבת, 01.11.2025 שעה 09:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

מימר מתכנן שינוי אחד: בושנאק במקום דראמה

בסכנין רוצים להמשיך במומנטום גם הערב ב-18:30 מול הפועל פ"ת, המאמן: "משחק קשה מאוד מול קהל תומך". החלוץ: "חשוב להמשיך עם התוצאות הטובות"

|
ג'בייר בושנאק (רדאד ג'בארה)
ג'בייר בושנאק (רדאד ג'בארה)

כאשר היא ממוקמת במקום השביעי עם שתי נקודות בלבד פחות מאשר הפועל ת"א הרביעית, בני סכנין תנסה לנצח הערב (שבת, 18:30) בחוץ את הפועל פ"ת במטרה להמשיך את המומנטום החיובי של התקופה האחרונה.

על הקווים יעמוד שרון מימר שהיה מוגבל מאד במהלך השבוע בגלל חשש לקרע במניסקוס אחרי שנפצע במהלך אחד האימונים בהם השתתף במשחקון. מימר מתכנן שינוי אחד בהרכב לעומת ההרכב שפתח בתיקו בשבוע שעבר מול הפועל ירושלים כאשר ג’בייר בושנאק יפתח על חשבון איברהימה דראמה.

"אנחנו יוצאים למשחק מול קבוצה עם סגל מאד איכותי וחלק התקפי מסוכן מאוד”, אמר מימר, “נצטרך להיות מרוכזים וטקטיים בצורה הכי טובה שאפשר כדי למנוע מהם מצבים. מצפה לנו משחק קשה מאוד מול קהל תומך. אנחנו רוצים להמשיך בדרך שלנו ולייצר כמה שיותר נקודות כדי להגיע כמה שיותר גבוה בטבלה”.

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)

בושנאק אמר: "מצפה לנו משחק מאוד חשוב בחוץ מול הפועל פ"ת. חשוב לנו להמשיך עם התוצאות הטובות כדי לחזור בעה"ה עם שלוש נקודות".

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו אנים, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */