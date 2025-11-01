מימר מתכנן שינוי אחד: בושנאק במקום דראמה

כאשר היא ממוקמת במקום השביעי עם שתי נקודות בלבד פחות מאשר הפועל ת"א הרביעית, בני סכנין תנסה לנצח הערב (שבת, 18:30) בחוץ את הפועל פ"ת במטרה להמשיך את המומנטום החיובי של התקופה האחרונה.

על הקווים יעמוד שרון מימר שהיה מוגבל מאד במהלך השבוע בגלל חשש לקרע במניסקוס אחרי שנפצע במהלך אחד האימונים בהם השתתף במשחקון. מימר מתכנן שינוי אחד בהרכב לעומת ההרכב שפתח בתיקו בשבוע שעבר מול הפועל ירושלים כאשר ג’בייר בושנאק יפתח על חשבון איברהימה דראמה.

"אנחנו יוצאים למשחק מול קבוצה עם סגל מאד איכותי וחלק התקפי מסוכן מאוד”, אמר מימר, “נצטרך להיות מרוכזים וטקטיים בצורה הכי טובה שאפשר כדי למנוע מהם מצבים. מצפה לנו משחק קשה מאוד מול קהל תומך. אנחנו רוצים להמשיך בדרך שלנו ולייצר כמה שיותר נקודות כדי להגיע כמה שיותר גבוה בטבלה”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

בושנאק אמר: "מצפה לנו משחק מאוד חשוב בחוץ מול הפועל פ"ת. חשוב לנו להמשיך עם התוצאות הטובות כדי לחזור בעה"ה עם שלוש נקודות".

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו אנים, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן וארתור מירניאן.