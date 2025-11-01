יום שבת, 01.11.2025 שעה 15:15
יום שבת, 01/11/2025, 15:00אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 9
הפועל ירושלים
דקה 15
0 0
שופט: אוראל גרינפלד
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 01/11/2025 15:00
הרכבים וציונים
 
 
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

ברק בכר חוזר לאצטדיון סמי עופר לראשונה מאז שמונה מחדש למאמנה של מכבי חיפה, שמארחת בשעה זו את הפועל ירושלים במסגרת המחזור התשיעי בליגת העל במטרה לקטוע רצף של חמישה מחזורים ללא ניצחון ולהתרחק מהתחתית.

משחק הבכורה של המאמן החדש-ישן על הקווים הסתיים ב-1:1 דרמטי נגד עירוני טבריה, כשנכון לעכשיו החבורה מהכרמל במקום התשיעי עם 10 נקודות בלבד במאזנה. אחרי שהצליחו להשיג רק שני ניצחונות ליגה מפתיחת העונה, הירוקים זקוקים לשלוש נקודות כמו אוויר לנשימה.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של זיו אריה עדיין ללא ניצחון העונה ויש לה רק שתי נקודות, כשהיא במקום ה-13. בצמד משחקיה האחרונים הקבוצה מהבירה סיימה בתיקו, פעמיים 0:0 נגד הפועל פתח תקווה ובני סכנין, כשכעת בקבוצה שואפים לנצח דווקא במגרש הקשה בחיפה.

הפועל ירושלים יכולה לשאוב עידוד מכך שלא הפסידה לירוקים בצמד המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל 3:3 אדיר בסמי עופר בפברואר האחרון במשחק בו ליאור רפאלוב הציל את מכבי חיפה מהפסד בדקה ה-89. הפעם האחרונה שהמארחת ניצחה את יריבתה בסמי עופר התרחשה בינואר 2024, עם 1:2.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוראל גרינפלד הוציא את ההתמודדות לדרך! מי תצליח לצאת לדרך חדשה? מכבי חיפה, שסופגת חמישה משחקים ללא ניצחון, או הפועל ירושלים, שעדיין לא השיגה שלוש נקודות העונה?
המחאה של אוהדי מכבי חיפה (אחר)המחאה של אוהדי מכבי חיפה (אחר)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות