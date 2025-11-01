אדום לוהט: ניצחון שישי רצוף להפועל ת"א בנוער

מי יעצור את קבוצת הנוער של הפועל ת"א? גם מכבי פ"ת נכשלה במשימה הזו אחרי שהאדומים ניצחו את המלאבסים 0:2 היום (שבת) בצהריים באצטדיון שלמה ביטוח. זה כבר הניצחון השישי ברציפות של הפועל שממשיכה להוליך את ליגת העל לנוער.

בחודש ספטמבר, אחרי שלושה מחזורים, הפועל ת"א עוד מצאה את עצמה עם שני הפסדים רצופים – ועוד כשבאופק ציפה הדרבי מול מכבי. אבל בתווך האדומים גברו 1:3 על הפועל עכו ומאז הם לא מביטים לאחור.

אחרי עכו, מכבי ת"א, הפועל ב"ש, הפועל כפ"ס והפועל ניר רמה"ש, הפועל ת"א הייתה גדולה גם על מכבי פ"ת. מאמן נבחרת הנוער, אופיר חיים, שהגיע לאצטדיון, ראה את אור מסיכה כובש בדקה ה-18 ואת עומרי לוי המחליף מכפיל בפנדל בדקה ה-63.

שחקני הנוער של הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

בסיכומו של דבר, בהפועל ת"א יכולים להיות מרוצים מקבוצת הנוער שהגדילה את הפער ממכבי פ"ת לחמש נקודות. בצמרת אמנם צפופה, אבל האדומים נראים טוב ובשבת הבאה הם יפגשו את מכבי חיפה.

שחקני הנוער של הפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)

שחקני הנוער של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

שחקני הנוער של מכבי פתח תקווה (ראובן שוורץ)

מחצית ראשונה

דקה 15: בינתיים אף קבוצה לא שולטת במיוחד ואין מצבים מסוכנים ליד השערים.

דקה 18 – 0:1 להפועל ת”א! אור מסיכה החלוץ קיבל את הכדור ברחבה, הסתובב וב לקורה הרחוקה ולרשת.

עילי אלטמן סופג (ראובן שוורץ)

אור מסיכה חוגג (ראובן שוורץ)

שחקני הנוער של הפועל תל אביב מצטרפים (ראובן שוורץ)

דקה 28: אחרי כדור קרן של מאור דימרי ממכבי פ”ת למרכז רחבת הפועל, המלאבסים איימו לשער עם מספר בעיטות, אך ההגנה האדומה הרחיקה.

דקה 30: ניסיון בעיטה נהדר של יהונתן עוז. הוא הסתובב יפה ברחבה, אך הבעיטה שלו נבלמה ויצאה לכדור קרן נוסף למכבי פ"ת.

דקה 32: מאז השער, מכבי פ”ת השתלטה על הכדור ועל קצב המשחק. אמנם היא לא מסוכנת, אבל הפועל לא נגעה בכדור בדקות האלה.

גיא סולומון, אופיר חיים ועומר בוקסנבוים (ראובן שוורץ)

דקה 39: התקפה מתפרצת יפה של הפועל ת”א הסתיימה בבעיטה של איליי מורי לידיים של השוער עילי אלטמן.

דקה 43: חילוף בהפועל תל אביב - המגן השמאלי, גיא אליגולאשווילי, נפצע ולא יכול היה להמשיך, הנלי אגבו נכנס במקומו.

דקה 45: התקפה של מכבי פ"ת - איתמר יעקבי עבר יפה על הקו, הרים לרחבה וזה הורחק עד ליאם וינשטין שבעט מהאוויר מעל השער.

ליאם עצמי על הדשא (ראובן שוורץ)

דקה 45+2: המשחק נכנס לשלוש דקות תוספת זמן במחצית הראשונה. איתמר יעקובי שהציג יכולת נהדרת, חלף בין שני שחקנים ונעצר בעבירה. הכדור החופשי הוגבה על ידי מאור דימרי, אך נתפס בידיים של יגאל בזאדוג.

דקה 45+3: מחצית, 0:1 להפועל ת”א מהשער של אור מסיכה.

מחצית שנייה

דקה 46: עם פתיחת המחצית השנייה, שחר נחום נכנס במקום רביד אוליצקי.

דקה 50: כרטיס צהוב לישי מאיר ברוש מהפועל ת”א.

שחר ויזינגר (ראובן שוורץ)

תמיר לוזון (ראובן שוורץ)

דקה 53: איתי ברוך עם בעיטה טובה מחוץ לרחבה, יגאל בזאדוג השתלט על הכדור ללא בעיה.

דקה 56: חילוף כפול בהפועל תל אביב – איליי מורי וכובש השער, אור מסיכה, יצאו ובמקומם נכנסו ירין שיוביץ ועומרי לוי.

דקה 60: פנדל להפועל ת”א. ירין שיוביץ שלח כדור יפה עם הראש לעידן רבינוביץ’ הקפטן, שהופל ברחבה.

דקה 63 – 0:2 להפועל ת”א! עומרי לוי המחליף נעמד ליד הכדור, זרק את השוער עילי אלטמן לצד השני וכבש בפנדל.

עילי אלטמן סופג (ראובן שוורץ)

עומרי לוי חוגג (ראובן שוורץ)

דקה 64: חילוף במכבי פ"ת - גיל מידן יצא וליאם אלוק נכנס.

דקה 68: איתי ברוך מצא במסירה יפה את ליאם אלוק בתוך הרחבה, החלוץ בעט חזק, אבל בזאדוג הדף.

עידן רבינוביץ' (מימין) מול אורי היזמי (ראובן שוורץ)

דקה 71: חילופים בשתי הקבוצות. בהפועל תל אביב עידן רבינוביץ’ יצא ואורי מאיר נכנס. במכבי פ"ת מאור דימרי יצא ועומרי עטיה נכנס.

דקה 76: כרטיס צהוב להנלי אגבו מהפועל תל אביב.

דקה 81: איתי ברוך עבר יפה על הקו את ירין ישיוביץ, שעשה עליו עבירה. מכבי פ"ת קיבלה כדור חופשי 20 מטר מהשער וליאם אלוק נבלם בחומה.

דקה 82: חילוף כפול במכבי פ"ת - איתי ברוך וליאם וינשטין יצאו, רועי בלכר ורועי בן משה נכנסו.

אלון מוסקוביץ' (מימין) מול איתמר יעקובי (ראובן שוורץ)

דקה 86: בעיטה של עומרי עטיה ממכבי פ”ת מחוץ לרחבה הלכה מעל למסגרת.

דקה 88: כדור חופשי מסוכן למכבי פ”ת אחרי שעומרי עטיה הופל, לקח את הכדור החופשי ממרחק של 23 מטרים מהשער והבעיטה שלו נבלמה בחומה.

דקה 90+3: ליאם אלוק קיבל כדור טוב בתוך רחבת הפועל, השתחרר מהשומר שלו, אבל התקשה לייצר בעיטה והכדור הסתיים בידיים של בזאדוג.

דקה 90+6: שריקת הסיום, הפועל ת”א ניצחה 0:2.