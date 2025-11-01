בזמן המשחק של הת'אנדר: פריצה לביתו של שיי

אירוע לא נעים עבור כוכב אוקלהומה סיטי ת'אנדר, שיי גילג'ס-אלכסנדר: בזמן שהוביל את קבוצתו לניצחון 108:127 על וושינגטון, פורצים נכנסו לביתו, כך דווח בארה"ב.

באוקלהומה סיטי פורסם כי המשטרה מסרה שהפריצה התרחשה ביום חמישי בעיר ניקולס הילס, כ-15 דקות נסיעה מהאולם הבית של הת’אנדר. "החשודים נמלטו מהמקום לפני הגעת השוטרים”, אמר מפקד המשטרה המקומית, סטיבן קוקס, “לא נעצרו חשודים, אך אין סיבה להאמין שקיים סיכון לציבור".

האירוע מגיע על רקע גל פריצות לבתיהם של ספורטאים בחודשים האחרונים. מדובר בין היתר על לוקה דונצ’יץ’, שחקני הפוטבול פטריק מהומס, טראביס קלסי וג’ו בארו, ושחקן ההוקי קרח – יבגני מלקין.

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

במשטרה המקומית ממשיכים בחקירת הפריצה לביתו של גילג’ס אלכסנדר. אגב, בשנת 2023 התמודד הכוכב עם פרשה משפטית מתוקשרת בקנדה, לאחר שרכישת ביתו באונטריו – נכס שהיה בעבר שייך לברון קריפטו שפשט רגל – בוטלה בעקבות איומים על הנכס.

גילג'ס-אלכסנדר, ה-MVP המכהן של ה-NBA, הוביל את הת’אנדר לפתיחת עונה של 0:6. מול וושינגטון הוא קלע 31 נקודות ומפתיחת העונה יש לו ממוצעים של 34.2 נקודות, 5.7 ריבאונדים ו-5.7 אסיסטים.