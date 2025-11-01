יום שבת, 01.11.2025 שעה 09:48
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%495-5174פילדלפיה 76'
100%445-4794שיקגו בולס
80%575-6095מילווקי באקס
60%571-5755דטרויט פיסטונס
60%570-6275מיאמי היט
60%576-5815קליבלנד קאבלירס
50%442-4424ניו יורק ניקס
40%598-5675אטלנטה הוקס
40%536-5715בוסטון סלטיקס
40%622-6205שארלוט הורנטס
33%720-6936אורלנדו מג'יק
20%645-5925וושינגטון וויזארדס
20%639-6075טורונטו ראפטורס
0%490-4534אינדיאנה פייסרס
0%637-5655ברוקלין נטס
 מערב 
100%662-7186אוקלהומה ת'אנדר
100%519-5915סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%696-7146גולדן סטייט ווריורס
60%586-5885לוס אנג'לס לייקרס
60%615-6025ממפיס גריזליס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
50%483-5054יוטה ג'אז
50%470-5114יוסטון רוקטס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
40%577-5395דאלאס מאבריקס
40%595-5715מינסוטה טימברוולבס
20%584-5555סקרמנטו קינגס
20%630-5805פיניקס סאנס
0%492-4164ניו אורלינס פליקנס

בזמן המשחק של הת'אנדר: פריצה לביתו של שיי

דיווח: בעוד הכוכב הוביל את האלופה ל-108:127 על וושינגטון, אלמונים נכנסו לביתו כחלק מגל פריצות ועזבו טרם הגעת המשטרה. בעבר זה קרה לדונצ'יץ'

|
שיי גילג'ס אלכסנדר מול וושינגטון (רויטרס)
שיי גילג'ס אלכסנדר מול וושינגטון (רויטרס)

אירוע לא נעים עבור כוכב אוקלהומה סיטי ת'אנדר, שיי גילג'ס-אלכסנדר: בזמן שהוביל את קבוצתו לניצחון 108:127 על וושינגטון, פורצים נכנסו לביתו, כך דווח בארה"ב.

באוקלהומה סיטי פורסם כי המשטרה מסרה שהפריצה התרחשה ביום חמישי בעיר ניקולס הילס, כ-15 דקות נסיעה מהאולם הבית של הת’אנדר. "החשודים נמלטו מהמקום לפני הגעת השוטרים”, אמר מפקד המשטרה המקומית, סטיבן קוקס, “לא נעצרו חשודים, אך אין סיבה להאמין שקיים סיכון לציבור".

האירוע מגיע על רקע גל פריצות לבתיהם של ספורטאים בחודשים האחרונים. מדובר בין היתר על לוקה דונצ’יץ’, שחקני הפוטבול פטריק מהומס, טראביס קלסי וג’ו בארו, ושחקן ההוקי קרח – יבגני מלקין.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

במשטרה המקומית ממשיכים בחקירת הפריצה לביתו של גילג’ס אלכסנדר. אגב, בשנת 2023 התמודד הכוכב עם פרשה משפטית מתוקשרת בקנדה, לאחר שרכישת ביתו באונטריו – נכס שהיה בעבר שייך לברון קריפטו שפשט רגל – בוטלה בעקבות איומים על הנכס.

גילג'ס-אלכסנדר, ה-MVP המכהן של ה-NBA, הוביל את הת’אנדר לפתיחת עונה של 0:6. מול וושינגטון הוא קלע 31 נקודות ומפתיחת העונה יש לו ממוצעים של 34.2 נקודות, 5.7 ריבאונדים ו-5.7 אסיסטים.

