צפו במתיחה המטורפת: הולאנד התחפש לג'וקר

ארלינג הולאנד רגיל להטיל אימה על מגנים ברחבי העולם, אבל בליל כל הקדושים האחרון הוא מצא דרך חדשה להפחיד, הפעם את תושבי מנצ'סטר. בסרטון שפרסם בערוץ היוטיוב החדש שלו בשם "I went undercover as The Joker in the streets of Manchester", נראה חלוץ מנצ'סטר סיטי בן ה-25 כשהוא מתחפש לג'וקר ויוצא לסיבוב לילי ברחובות העיר, כשהוא לבוש בחליפה סגולה, שיער ירוק וחיוך מאופר עד האוזניים.

הסרטון מתחיל בביתו של הולאנד, שם הוא מתארגן יחד עם זוגתו איזבל הוגסנג יוהנסן. "מעולם לא התחפשתי בחיי", הודה הולאנד כשהוא מתלהב מצביעת שיערו לירוק. איזבל פרצה בצחוק כשראתה את התוצאה הסופית ואמרה: "אתה נראה בדיוק כמו זה מהסרט". גם היא עצמה עברה מייקאובר שכלל עדשות מגע אדומות, והסבירה: "אני מתרגשת מהערב, לא היה לנו הרבה זמן איכות מאז שהתינוק נולד".

כשסיים להתאפר, הולאנד הכריז למצלמה: "בואו נעשה חיים בזמן שאנחנו קונים טיטולים", ויצא מביתו. הוא נראה עושה ג’אגלינג עם כדור ברחוב ואומר: "גם הג'וקר יודע לשחק כדורגל". בהמשך הוא ביקש מהנהג שלו לעצור בתחנת דלק, כשהוא מחקה מבטא מנצ'סטרי ואומר שיש לו שלושה ליש”ט: "מספיק בשביל שוקולד". אחד הנהגים במקום שיבח את התחפושת מבלי לזהות אותו, אך לאחר שנכנס לחנות הבין: "אתה הילד ממנצ'סטר סיטי, נכון?" הולאנד צחק והשיב: "איך ידעת?" – ונענה: "בגלל שאתה שני מטר גובה".

ארלינג הולאנד חוגג בהאלווין

לאחר שלא מצא חיתולים בתחנה הראשונה, המשיך הולאנד לחנות אחרת, שם רכש חבילת חיתולים, מסור ומגזין כדורגל שעל כריכתו התנוססה תמונתו. כשנשאל על ידי המוכר אם הוא מופיע בעמוד הראשון, ענה בצחוק: "לא נראה לי", והתפקע מצחוק. לקוחות נוספים התחילו לזהות אותו ושאלו למה הוא מחופש כך, ואחד מהם קרא לו "אגדה" ואמר שהוא "ממש מגניב". הולאנד חזר הביתה כשבידו הטיטולים, שם פגש את איזבל המחופשת לחתולה. "אלוהים אדירים", אמר בתדהמה וצחק עד שהתמוטט מדמיין את עצמו מתעלף.

בסיום הסרטון, הולאנד ואיזבל הצטלמו יחד כשהוא אומר למצלמה: "חבר’ה, היה ממש כיף! עכשיו נלך למסיבה. תעשו לייק, תגיבו ותירשמו לערוץ אם בא לכם, תנו הייפ לסרטון!" איזבל העלתה בהמשך תמונה משותפת לאינסטגרם עם הכיתוב: "הנבל האהוב עליו".

ארלינג הולאנד (IMAGO)

הולאנד, שהפך לאחרונה לאב בפעם הראשונה, חי עם איזבל ובנם באחוזה בת שישה חדרים בצ’שייר. בערוץ היוטיוב החדש שלו, שכבר מונה מעל 650 אלף מנויים, פרסם עד כה שני סרטונים. הראשון, "יום בחיי כדורגלן מקצוען", גרף יותר מ-5.8 מיליון צפיות. בו חשף את שגרת יומו, מהארוחה הראשונה של היום, ביצים על לחם שאור וקפה עם מייפל, ועד האימונים האישיים והטקסים יוצאי הדופן שהוא מקפיד עליהם כדי לשמור על גופו במיטבו.

"בעיניי קפה הוא סופרפוד", הסביר בסרטון, "זה תלוי באיכות, בזמן שאתה שותה אותו, וכמובן איך אתה מכין. אני מוסיף קצת חלב נא, גם זה סופרפוד בעיניי". הולאנד מתכנן להעלות סרטונים נוספים בקרוב, אך נכון לעכשיו, ההופעה שלו כג’וקר כבר הפכה לשיחת היום באנגליה.