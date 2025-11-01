"סופר דני, משחק השנה שלו": בארה"ב מהללים

דני אבדיה רשם אחת מההופעות המרשימות שלו העונה בפורטלנד, עם 23 נקודות, 4 אסיסטים ו-4 ריבאונדים בניצחון 107:109 על דנבר. מעבר לסטטיסטיקה, התקשורת האמריקאית מדגישה את ההשפעה האדירה שהייתה לו על המגרש.

ב’בלייזרס אדג’ נכתב: "דני אבדיה הוביל הסתערות לעבר הסל בהתקפה. חבריו לקבוצה הלכו בעקבותיו. פתאום ההגנה של דנבר התקפלה”. באתר הוסיפו שבמונחי השפעה, זו הייתה ההצגה הגדולה ביותר של אבדיה העונה: "היו לו, ויהיו לו, משחקים טובים יותר סטטיסטית, אבל זה היה משחק השנה מבחינת ההשפעה הטהורה שלו”.

“הוא פרץ את קווי ההגנה של דנבר ברבע הראשון, חתך לצבע והגיע לטבעת כשאף אחד אחר לא הצליח. זה פתח הזדמנויות מסירה, שגם אותן ניצל היטב. מרגע זה ההתקפה של פורטלנד נראתה יעילה ב-100% יותר", הוסיפו.

דני אבדיה (רויטרס)

האתר החמיא גם ליכולת שלו לשמור את הקבוצה בחיים ברגעי ההכרעה: "ההצגה חזרה ברבע הרביעי. כשהשלישייה הגדולה של דנבר קלעה סלים ענקיים כדי לסגור את המשחק, דני המשיך לחתוך לסל ולקלוע מהקו. הוא שמר את הבלייזרס במשחק כשאף אחד אחר לא הצליח".

בסיכום המשחק ציינו כי אבדיה אמנם איבד ארבעה כדורים כשנאלץ לשמש כרכז מחליף בעקבות פציעה של בלייק ווסלי, אך פרט לכך היה אחד מהגורמים המרכזיים לניצחון. הוא קלע 7 מ-13 מהשדה והפגין ביטחון, נחישות ואגרסיביות לאורך כל הדרך.

גם בשידור החי היללו אותו עם ביטויים כמו "טורבו טיים", וברשתות החברתיות לא חסכו במחמאות. בעמוד של פורטלנד כינו אותו "הפטיש העברי", אחרים כתבו שזו "עונה של אולסטאר", ושאלו: "למה לא מדברים עליו מספיק?". נראה שבאמריקה כבר מבינים מה שישראל יודעת מזמן: דני אבדיה הוא הכוח החדש של פורטלנד.